Компани о Холанде: «Он выглядит как суперзвезда, которая хочет прибавлять. Он станет еще лучше – у него правильный тренер и настрой»
Венсан Компани считает, что Эрлинг Холанд продолжит прогрессировать в «Манчестер Сити».
«Он находится в правильном месте для своего развития, потому что он все еще очень молод. Он станет еще лучше – у него правильный тренер и правильный настрой.
Я играл против великих. Они – часть особой элиты. Этих парней трудно сдержать самым лучшим – они продолжают находить решения. Он выглядит как суперзвезда, которая хочет совершенствоваться, и на это интересно смотреть. Рекорд по забитым голам возводит вас в определенную категорию – это самая сложная часть игры», – сказал бывший защитник «Манчестер Сити», который сейчас тренирует «Бернли».
В текущем сезоне Эрлинг Холанд забил 28 голов и отдал 5 голевых передач в 26 матчах АПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.
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