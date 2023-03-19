Компани о Холанде: «Он выглядит как суперзвезда, которая хочет прибавлять. Он станет еще лучше – у него правильный тренер и настрой»

Теги Венсан Компани Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Бернли Эрлинг Холанд Футбол

Венсан Компани считает, что Эрлинг Холанд продолжит прогрессировать в «Манчестер Сити».

«Он находится в правильном месте для своего развития, потому что он все еще очень молод. Он станет еще лучше – у него правильный тренер и правильный настрой.

Я играл против великих. Они – часть особой элиты. Этих парней трудно сдержать самым лучшим – они продолжают находить решения. Он выглядит как суперзвезда, которая хочет совершенствоваться, и на это интересно смотреть. Рекорд  по забитым голам возводит вас в определенную категорию – это самая сложная часть игры», – сказал бывший защитник «Манчестер Сити», который сейчас тренирует «Бернли».

В текущем сезоне Эрлинг Холанд забил 28 голов и отдал 5 голевых передач в 26 матчах АПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.

Бешеная неделя Холанда: забил столько же, сколько «Торпедо» за сезон. На этот раз хет-трик «Бернли»

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4 комментария

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Кудри Гендузи
Респект обоим.
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Борис Александрович
Ответ DolJun
холанд суперзвезда и хочет прибавлять, физрук хочет притормозить ее.
край
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-1
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DolJun
холанд суперзвезда и хочет прибавлять, физрук хочет притормозить ее.
0
-4
-4
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Total_90
ЯЯ Туре "ему нужен темнокожый тренер"
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-1
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