Конте о 0:1 с «Торино»: «Наполи» слишком старался сыграть красиво и, по сути, сам помог им забить»

Антонио Конте оценил поражение «Наполи» от «Торино» (0:1) в Серии А.

«Мы хорошо двигали мяч и создавали моменты в первом тайме, но слишком старались сыграть красиво и, по сути, сами помогли им забить.

После перерыва мы стали действовать энергичнее, но этого оказалось недостаточно. Поздравляю «Торино», но факт в том, что сегодня мы все сделали сами. К сожалению, случайный рикошет от Гилмора, который в целом провел отличный матч, оказался подарком для Симеоне.

Наша игра подразумевает постоянное присутствие на чужой половине поля – естественно, пропускаем несколько контратак, и к этому нужно адаптироваться», – сказал тренер «Наполи».