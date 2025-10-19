Конте о 0:1 с «Торино»: «Наполи» слишком старался сыграть красиво и, по сути, сам помог им забить»
Антонио Конте оценил поражение «Наполи» от «Торино» (0:1) в Серии А.
«Мы хорошо двигали мяч и создавали моменты в первом тайме, но слишком старались сыграть красиво и, по сути, сами помогли им забить.
После перерыва мы стали действовать энергичнее, но этого оказалось недостаточно. Поздравляю «Торино», но факт в том, что сегодня мы все сделали сами. К сожалению, случайный рикошет от Гилмора, который в целом провел отличный матч, оказался подарком для Симеоне.
Наша игра подразумевает постоянное присутствие на чужой половине поля – естественно, пропускаем несколько контратак, и к этому нужно адаптироваться», – сказал тренер «Наполи».
«Ливерпуль» – «МЮ». Кто победит?3007 голосов
Ливерпуль
Будет ничья
Манчестер Юнайтед
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости