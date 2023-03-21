Холанд из-за травмы паха не сыграет за Норвегию с Испанией и Грузией. Форвард вернется в «Ман Сити»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия сборная Норвегии по футболу травмы Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд покинул расположение сборной Норвегии из-за травмы. 

После матча с «Бернли» в Кубке Англии (6:0) нападающий «Манчестер Сити» почувствовал боль в области паха. Медицинский штаб сборной Норвегии после необходимых обследований принял решение отпустить игрока в расположение клуба. 

Холанд пропустит матчи национальной команды против Испании и Грузии в отборе Евро-2024. 

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45 комментариев

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TheReal_TMAC
Гвардиола странный тип, конечно. Сажает Холанда после 60-й минуты всегда и не даёт рекорды бить. Мешает ещё более великим стать, лысый шарлатан.
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Real_v_dushe
Ответ Yuri Ten
И это в 37 лет!
в 38, ему уже 38
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Дмитрий Гончаров
Ответ RealJon
А Алабу вызвали не смотря его травмы. Блин, можно ли обвинят клубов если они специально придумывают такие вот травмы для игроков
Читай внимательно. Его отпустили в сборную. Медицинский штаб сборной Норвегии после необходимых обследований принял решение отпустить игрока в расположение клуба. При чем тут клуб?
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Panther Black
Ответ СуперНегр228
Это что новый трюк клубов чтобы не отспустить игроков на сборные?
рил
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Jozeg Ross
Эх, так наделся его в Батуми увидеть на поле. Очень жаль.
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Лёха Жданчик
Здоровья Пахе
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v.belorussky
Хейтерам всё ещё непонятно, почему Гвардиола предпочитает его менять на 60й минуте?
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Александра Александрова
Гвардиола с улыбкой потирает ручки и прыгает до неба ))
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Osodj Djhshs
Кто сомневался?
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Manchester Yun Yfva
Зассал против Хвичи сыграть
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GuruFutbola
Барса тоже почти никого не отпустила, все верно делают
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xa-xa
Как жаль , мог бы навтыкать...
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Alex1104
Ответ Кирилл
А Вы новость читаете вообще или только заголовок ? Черным по белому написано, что Холланд приехал в сборную, его там осмотрел медицинский штаб сборной Норвегии и провел обследование, после чего решил вернуть обратно в Сити.
Вы такой наивный. Готов немного поставить, что к 1 апреля все его травмы излечатся. Матч с Ливерпулем пропускать никак нельзя.
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Барсик Юрана
Опять Месси виноват получается
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Sergeev55
в Сити Пеп его быстро вылечит!!!
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Gagarin Party
Ответ Кирилл
А Вы новость читаете вообще или только заголовок ? Черным по белому написано, что Холланд приехал в сборную, его там осмотрел медицинский штаб сборной Норвегии и провел обследование, после чего решил вернуть обратно в Сити.
прям как посылку какую то. Прислали бракованную, решил вернуть.
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XavIniesta2008-2015
Вот и ответ всем нытикам, которые говорили, что Гвардиола заменил Холланда, чтобы защитить рекорд Месси
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Усталость Баринова
Перекупы в Батуми напряглись...
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RealJon
А Алабу вызвали не смотря его травмы.

Блин, можно ли обвинят клубов если они специально придумывают такие вот травмы для игроков
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Аа Еее
Ответ Direct free kick
Скоро тесты на беременность начнут себе придумывать. Позорище. Вот Роналду даже из Саудовской Аравии летит на помощь сборной - лучший игрок XXI века
согласен с тобой,криш насчет этого молодец.А насчёт тестов на беременность)))))зачет))
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Isa Babaev
Ответ СуперНегр228
Это что новый трюк клубов чтобы не отспустить игроков на сборные?
этот трюк уже давно успешно проворачивается клубами, даже если не брать ситуацию с Холландом
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utsh44psmr
Ответ Direct free kick
Скоро тесты на беременность начнут себе придумывать. Позорище. Вот Роналду даже из Саудовской Аравии летит на помощь сборной - лучший игрок XXI века
Конечно летит. У Португалии игры с Люксембургом и Лихтенштейном 🤣
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Jaxongir Shodiev
Ответ Yuri Ten
И это в 37 лет!
Уже 38лет!!!!!
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alehandrmen
а какая разница когда травму получить , до сборной или в сборной
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Benner
Ответ Михаил Белоглазов
Хорошо бы с Ливерпулем не сыграл.🤔
Бревноланд все ровно ноль против топ-соперников
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