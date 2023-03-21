Холанд из-за травмы паха не сыграет за Норвегию с Испанией и Грузией. Форвард вернется в «Ман Сити»
Эрлинг Холанд покинул расположение сборной Норвегии из-за травмы.
После матча с «Бернли» в Кубке Англии (6:0) нападающий «Манчестер Сити» почувствовал боль в области паха. Медицинский штаб сборной Норвегии после необходимых обследований принял решение отпустить игрока в расположение клуба.
Холанд пропустит матчи национальной команды против Испании и Грузии в отборе Евро-2024.
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Блин, можно ли обвинят клубов если они специально придумывают такие вот травмы для игроков