Холанд из-за травмы паха не сыграет за Норвегию с Испанией и Грузией. Форвард вернется в «Ман Сити»

покинул расположение сборной Норвегии из-за травмы.

После матча с «Бернли» в Кубке Англии (6:0) нападающий « » почувствовал боль в области паха. Медицинский штаб сборной Норвегии после необходимых обследований принял решение отпустить игрока в расположение клуба.

Холанд пропустит матчи национальной команды против Испании и Грузии в отборе Евро-2024.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас