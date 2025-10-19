Симеоне об отмене гола Баэны «Осасуне» после ВАР: «Есть вещи, которые невозможно понять. Три человека принимают решение, противоположное тому, что видим все мы»

Диего Симеоне оценил победу «Атлетико» над «Осасуной» (1:0) в 9-м туре Ла Лиги.

«Мы очень довольны, что не пропустили. Команда начала очень хорошо – вплоть до [отмененного] гола Баэны. Затем стали играть небрежнее и медленнее, но была пара моментов у Гризманна, один – у Хулиана [Альвареса].

Потом мы стали искать счастья в атаке, рисковали, оставляя свободные зоны, и в итоге хороший проход Джулиано [Симеоне ] и завершение от Альмады привели к взятию ворот».

Об отмененном голе Баэны из-за пассивного офсайда Гризманна

«Есть вещи, которые невозможно понять. Вмешательство ВАР? Я думаю так же, как и вы. Вы сами ответили на свой вопрос. Три человека это видят и принимают решение, противоположное тому, что видим все мы», – сказал тренер «Атлетико ».

Матч обслуживал арбитр Рикардо Бенгоэчеа .