Биджиев о 0:2 с «Краснодаром»: «Махачкала» практически ни в чем не уступала чемпиону. Матч получился боевым»

Хасанби Биджиев оценил поражение «Динамо» Махачкала от «Краснодара» (0:2) в РПЛ.

«Хотелось бы, чтобы в первом тайме прессинг получался лучше. Действовали достаточно уверенно, но позволили забить простой мяч. Это обидно.

Во втором тайме внесли поправки, в какой‑то момент переломили игру и были близки к тому, чтобы сравнять счет. Было давление с нашей стороны. Выпустили как можно больше игроков в атаку, поэтому стало больше пространства.

Матч против чемпиона России получился боевым. Практически ни в чем не уступали «Краснодару », ребята отдали все силы», — сказал тренер «Динамо » Махачкала.