Биджиев о 0:2 с «Краснодаром»: «Махачкала» практически ни в чем не уступала чемпиону. Матч получился боевым»
Хасанби Биджиев оценил поражение «Динамо» Махачкала от «Краснодара» (0:2) в РПЛ.
«Хотелось бы, чтобы в первом тайме прессинг получался лучше. Действовали достаточно уверенно, но позволили забить простой мяч. Это обидно.
Во втором тайме внесли поправки, в какой‑то момент переломили игру и были близки к тому, чтобы сравнять счет. Было давление с нашей стороны. Выпустили как можно больше игроков в атаку, поэтому стало больше пространства.
Матч против чемпиона России получился боевым. Практически ни в чем не уступали «Краснодару», ребята отдали все силы», — сказал тренер «Динамо» Махачкала.
Андрей Карнаухов
«Матч ТВ»
