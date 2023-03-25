Инвестор «Химок» Садыгов о словах Тихого про конфликт с Гогниевым: «Нельзя плевать в колодец, из которого пьешь. Он один из самых высокооплачиваемых футболистов команды»

Теги Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия Дмитрий Тихий Спорт-Экспресс Туфан Садыгов Футбол

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов высказался о конфликте Спартака Гогниева с игроками.

Ранее сообщалось, что 9 марта главный тренер «Химок» вышел из себя на базе клуба, увидев занимавшихся в тренажерном зале Аяза Гулиева и Дмитрия Тихого. Затем в интернете появилась запись, на который Гогниев говорит игрокам: «#### вас во все дыры. Тренера уберите, #####, и потом будете играть. Здесь прогнило ##### все. Никакого уважения, #####, к старшим».

Тихий подтвердил подлинность аудиозаписи: «Человек облил грязью и даже не извинился. Такое ощущение, что это была провокация с его стороны».

– Как можете оценить действия Дмитрия Тихого?

– Нельзя плевать в колодец, из которого пьешь.

– Не было желания разорвать с ним контракт?

– Есть генеральный директор и тренер, которые решают вопрос о будущем игрока. У Тихого неплохая зарплата, он один из самых высокооплачиваемых футболистов команды, по моей информации.

По-моему, они с руководством не смогли договориться об условиях расторжения. Хотя со всеми остальными ушедшими футболистами никаких вопросов не возникло, со всеми расстались полюбовно и по обоюдному согласию. За что клуб им благодарен.

– Остаться в клубе – решение игрока или тренерского штаба?

– Не знаю. Но если он не играет и не попадает в заявку, значит, не нужен тренерскому штабу. По моей информации, остаться в «Химках» было решением футболиста.

– Возвращаясь к оскорблениям Тихого от Гогниева...

– Если кто-то кого-то оскорбил, то это дело физических лиц – оно не должно касаться клуба, коллектива. Любая из сторон имеет право обратиться в суд, а не ходить налево и направо и рассказывать всем и обо всем, раздавая комментарии.

– То есть Тихий может подать в суд на главного тренера?

– Да, может. Если защитник считает, что его кто-то оскорбил, то это будет правильно. Но пусть это решает суд, а не масс-медиа.

– Как поступит клуб, если игрок и тренер из одной команды будут судиться?

– Если это произойдет, то руководство и юристы разберутся. Будет соответствующая реакция. Это бред, конечно, когда человек зарабатывает деньги для своей семьи и начинает так себя вести на рабочем месте... Это касается Гогниева и Тихого, – сказал Садыгов.

«Здесь, #####, прогнило ##### все». Слили крик Гогниева на игроков «Химок» – и это еще не все

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5 комментариев

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Osodj Djhshs
Ответ Ебздрогыч
Типа тебе много платят, так сиди и молчи, терпи матюги от тренера-неадеквата и не раскачивай лодку. Типичная логика барина в отношении холопов
Так он и терпел. Был бы не "терпилой" (простите. Если бы не терпел) он бы не вытерпел оскорбления и пообщался бы с Гогниевым на его языке. Вот и все, и ситуации не было бы
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Wayne Gretzky 99
Нашли кого спросить. Я говорит, инвестор. Типа Баффета, б….!
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Василий Питерский
После моего сына, добавил Садыгов старший……
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igorbalti
Главное что бы сыночка корзиночка забивал с пенальти при 0:6
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Ебздрогыч
Типа тебе много платят, так сиди и молчи, терпи матюги от тренера-неадеквата и не раскачивай лодку. Типичная логика барина в отношении холопов
+2
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