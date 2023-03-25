Инвестор «Химок» Садыгов о конфликте Гогниева и игроков: «Публиковать матерные слова – это не красит СМИ. Кому-то нужно создать клоунаду вокруг клуба, это акт провокации»

Теги Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия Дмитрий Тихий Аяз Гулиев Спорт-Экспресс брань Туфан Садыгов Футбол

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов прокомментировал инцидент со Спартаком Гогниевым

Ранее сообщалось, что 9 марта главный тренер «Химок» вышел из себя на базе клуба, увидев занимавшихся в тренажерном зале Аяза Гулиева и Дмитрия Тихого. Затем в интернете появилась запись, на который Гогниев говорит игрокам: «#### вас во все дыры. Тренера уберите, #####, и потом будете играть. Здесь прогнило ##### все. Никакого уважения, #####, к старшим».

– На днях появилась аудиозапись ругани Гогниева в адрес игроков. Получается, конфликт с Тихим и Гулиевым действительно был?

– У клуба есть руководство. Я не слушал эту запись – тот, кто сливает это в интернет, пусть и прокомментирует.

Какой конфликт может быть между тренером и игроками? На мой взгляд, между тренером и игроком не может быть конфликта, потому что есть руководитель и подчиненный. Нужно соблюдать субординацию. Если кто-то с кем-то громко разговаривает, это не значит, что у них конфликт.

– Но они не просто громко разговаривали, там была и нецензурная лексика.

–  Все нецензурно выражаются. Но это не повод рассказывать о случившемся на ТВ или писать в газете. Подобные вещи должны оставаться внутри коллектива.

Вскрывая происходящее внутри команды, господин Тихий и господин журналист хотят обратить внимание на себя, может, даже пропиариться.

В открытом доступе публиковать матерные слова и всякую брань – это точно не красит СМИ или канал. Правоохранительные органы должны обратить на это внимание. Любой ребенок или женщина могут прочитать подобное – и это не лучшем образом отразится на воспитании.

– Но запись сделал работник клуба.

– На мой взгляд, это незаконно, если сделано скрытым образом и без разрешения. Думаю, руководство клуба проведет расследование с компетентными органами и выяснит, почему и зачем была сделана эта запись. Потому что это относится к информационной безопасности организации.

Любая информация, находящаяся внутри, считается собственностью клуба, ее распространение без согласия является незаконным. Юристы более компетентно разберутся в этом.

Наверное, кому-то нужно создать вокруг клуба клоунаду, но точно не руководству и инвестору.

– Кому это может быть выгодно?

– Считаю, что это является актом провокации против клуба. Сотрудники службы безопасности разберутся в этом в ближайшее время, – сказал Садыгов.

«Здесь, #####, прогнило ##### все». Слили крик Гогниева на игроков «Химок» – и это еще не все

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26 комментариев

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max bogomazov
Почему он так вцепился в Гогниева? Ну да его Алания играла в классный футбол в ФНЛ но блин видно же что нужен тренер не для красивой на данный момент игры,а для результата. Где результаты Спартак? Где голы? Можно наезжает на всех но толку то ты ничего и не выиграл с Химками один позор и поражения. Во всем виноваты игроки? Конечно,а ты просто бог.
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phipw4htai
Да куда уж больше клоунады..))) Вы посмешище как и весь российский футбол
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Архитектор Мендисабаль
Хорошего человека Спартаком не назовут...
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Древний спартач
Матерных слов в нынешней России дети так и так наберутся - в детском саду и школе ровесники научат . Садыгову следовало быть моралистом , когда по телевизору показывают мультфильмы с непонятными персонажами , где не отличишь человека от животного - вот здесь у деток быстрее поедет "крыша" . Да и детки сейчас такие , что ругань Гогниева кажется детским лепетом после того , что они насмотрятся в интернете . Папы-мамы очень заботятся о качестве игрушки-мобильного телефона , поэтому насмотреться всякой """ у них уйма возможностей . Да и всякое го"""" под соусами разных развлекательных шоу-программ на телевидение быстрее развращает детей . У нас где не копни , обязательно вскроешь пласт какой-нибудь мерзости .
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Stas Politik
Ответ Kyancey
Терюшков, хореограф Тутберидзе, Медведев, Шаман, инвестор Садыгов - в ленте спортс.ру Пожалуйста, пусть это будет всего лишь плохой сон, и я скоро проснусь
И, самое главное, спортсу нравится это публиковать ежедневно, т.к это собирает много кликов и комментариев.
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андрэ
в нутри себя разбираться надо, порыться в своих трусах
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Alexandr Sokolov
А то есть, когда на стадионе орут матом - это другое?
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Крыло советов
Нельзя писать про коррупцию, а то коррупционеров в детях воспитаете. Это вас не красит. Сами коррупционеры просто жертвы обстоятельств

Какой кошмар с мышлением в стране
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Артем Алмазов
Ответ Kyancey
Терюшков, хореограф Тутберидзе, Медведев, Шаман, инвестор Садыгов - в ленте спортс.ру Пожалуйста, пусть это будет всего лишь плохой сон, и я скоро проснусь
...и я вернусь в 2012.
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tankist231
Тут есть такие кто благодаря СМИ начал материться?)))
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BaltikaSPb
Не клуб а паноптикум
Что владелец, что тренер, что игроки
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Andy Tucker
Ответ Кирилл.С-Пб
Жаль, Гогниева не воспитывали...
хоровода Гогниева хватило чтобы выбить Зенит с командой пердива
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Мосгорсуд
Один Гогниев ангел во всей этой истории, Садыгову бы по молчать
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Мистер Уайт
Если такое прочитает тот самый ребёнок, который ходит на футбол без фан-айди - то это его только закалит на дальнейшие подвиги.
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charly_54
Ответ Kyancey
Терюшков, хореограф Тутберидзе, Медведев, Шаман, инвестор Садыгов - в ленте спортс.ру Пожалуйста, пусть это будет всего лишь плохой сон, и я скоро проснусь
Wake up mr. Freeman
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Nikolay Borisov
а разве можно тренировать химки без мата?
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zuma
Ответ Kyancey
Терюшков, хореограф Тутберидзе, Медведев, Шаман, инвестор Садыгов - в ленте спортс.ру Пожалуйста, пусть это будет всего лишь плохой сон, и я скоро проснусь
лишь бы не вспоминать потом, что это было хорошо
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TiNO
Какой сердобольный нашелся, прям пионер!
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инок
Зачем вокруг Химок создавать клоунаду? Она уже создана самими руководителями клуба и главным хормейстером Садыговым, три раза увольнять Юрана - одно это тянет на шапито...
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Kyancey
Терюшков, хореограф Тутберидзе, Медведев, Шаман, инвестор Садыгов - в ленте спортс.ру Пожалуйста, пусть это будет всего лишь плохой сон, и я скоро проснусь
Гай Ричи – проник в спортс ру
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трахтенберг месть коней
типичный борец со следствием, а не с причиной
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Сергей Логинов
Приплетение женщин и детей ✔️
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градус ненависти
Немного информации относительно морального камертона садыгова:

https://m.babr24.com/?IDE=186180&ysclid=lfnu1fjcai564275695
+4
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Kyancey
Терюшков, хореограф Тутберидзе, Медведев, Шаман, инвестор Садыгов - в ленте спортс.ру
Пожалуйста, пусть это будет всего лишь плохой сон, и я скоро проснусь
+53
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Sobachkin
Интернет FanID надо теперь. Чтобы дети не читали гадости про Химки
+8
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