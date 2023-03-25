Инвестор «Химок» Садыгов о конфликте Гогниева и игроков: «Публиковать матерные слова – это не красит СМИ. Кому-то нужно создать клоунаду вокруг клуба, это акт провокации»
Инвестор «Химок» Туфан Садыгов прокомментировал инцидент со Спартаком Гогниевым.
Ранее сообщалось, что 9 марта главный тренер «Химок» вышел из себя на базе клуба, увидев занимавшихся в тренажерном зале Аяза Гулиева и Дмитрия Тихого. Затем в интернете появилась запись, на который Гогниев говорит игрокам: «#### вас во все дыры. Тренера уберите, #####, и потом будете играть. Здесь прогнило ##### все. Никакого уважения, #####, к старшим».
– На днях появилась аудиозапись ругани Гогниева в адрес игроков. Получается, конфликт с Тихим и Гулиевым действительно был?
– У клуба есть руководство. Я не слушал эту запись – тот, кто сливает это в интернет, пусть и прокомментирует.
Какой конфликт может быть между тренером и игроками? На мой взгляд, между тренером и игроком не может быть конфликта, потому что есть руководитель и подчиненный. Нужно соблюдать субординацию. Если кто-то с кем-то громко разговаривает, это не значит, что у них конфликт.
– Но они не просто громко разговаривали, там была и нецензурная лексика.
– Все нецензурно выражаются. Но это не повод рассказывать о случившемся на ТВ или писать в газете. Подобные вещи должны оставаться внутри коллектива.
Вскрывая происходящее внутри команды, господин Тихий и господин журналист хотят обратить внимание на себя, может, даже пропиариться.
В открытом доступе публиковать матерные слова и всякую брань – это точно не красит СМИ или канал. Правоохранительные органы должны обратить на это внимание. Любой ребенок или женщина могут прочитать подобное – и это не лучшем образом отразится на воспитании.
– Но запись сделал работник клуба.
– На мой взгляд, это незаконно, если сделано скрытым образом и без разрешения. Думаю, руководство клуба проведет расследование с компетентными органами и выяснит, почему и зачем была сделана эта запись. Потому что это относится к информационной безопасности организации.
Любая информация, находящаяся внутри, считается собственностью клуба, ее распространение без согласия является незаконным. Юристы более компетентно разберутся в этом.
Наверное, кому-то нужно создать вокруг клуба клоунаду, но точно не руководству и инвестору.
– Кому это может быть выгодно?
– Считаю, что это является актом провокации против клуба. Сотрудники службы безопасности разберутся в этом в ближайшее время, – сказал Садыгов.
«Здесь, #####, прогнило ##### все». Слили крик Гогниева на игроков «Химок» – и это еще не все
Какой кошмар с мышлением в стране
Что владелец, что тренер, что игроки
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Пожалуйста, пусть это будет всего лишь плохой сон, и я скоро проснусь