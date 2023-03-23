Тихий о брани Гогниева: «Человек облил грязью и даже не извинился. Такое ощущение, что это была провокация с его стороны»
Защитник «Химок» Дмитрий Тихий прокомментировал конфликт со Спартаком Гогниевым.
Ранее сообщалось, что 9 марта главный тренер «Химок» вышел из себя на базе клуба, увидев занимавшихся в тренажерном зале Аяза Гулиева и Дмитрия Тихого. Вчера в интернете появилась запись, на который Гогниев говорит игрокам: «#### вас во все дыры. Тренера уберите, #####, и потом будете играть. Здесь прогнило ##### все. Никакого уважения, #####, к старшим».
– Генеральный директор «Химок» Николай Оленев допустил, что аудиозапись разговора могла быть провокацией недоброжелателей клуба. Где правда?
– Все это имело место.
– С чего вообще все началось?
– Всю эту информацию уже распространили без меня. С чего? Не могу сказать с чего.
Мы спокойно заканчивали тренировку в тренажерном зале, зашел главный тренер – и последовал этот срыв, понеслись оскорбления. Могу лишь предположить, что он не хотел нас видеть, но это было невозможно, поскольку сам же и назначал тренировку.
– После этого с Гогниевым не общались?
– Нет. Не то чтобы он даже извинился, хотя там было сказано очень много грязных оскорбительных слов, – какого-то обычного разговора не было. Я ни одного плохого слова в его сторону себе позволил. Соблюдал субординацию, приходилось проглатывать в себе слова. Такое ощущение, что с его стороны это была просто провокация.
– При Гогниеве ваше возвращение в состав «Химок», видимо, обсуждать уже не стоит.
– Вы сами все понимаете. О чем тут можно говорить, когда человек облил тебя грязью – и даже не извинился? Считаю, подобное уже за гранью, – сказал Тихий Metaratings.ru.
– Можете подтвердить, что аудио-запись с матом Гогниева подлинная? Спартак обращался именно к вам с Гулиевым?
– Да, это действительно так. Прошу заметить, что это малая часть того, что кто-то записал. Я не знаю, кто это записывал, но слышно, может быть, даже меньше половины сказанных слов, – добавил защитник в разговоре с Иваном Карповым.
Как там было на самом деле, никто не расскажет сейчас (только после ухода Гогниева).
Не было такого. Сочи - это Динамо.
Вот зачем такие клубы нужны, какой от них прок кроме распилов? Но распилы - это самое главное, так что соизвольте лицезреть
В чем суть? Кто-нибудь знает?