Тихий о брани Гогниева: «Человек облил грязью и даже не извинился. Такое ощущение, что это была провокация с его стороны»

Теги Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия Дмитрий Тихий брань Футбол

Защитник «Химок» Дмитрий Тихий прокомментировал конфликт со Спартаком Гогниевым.

Ранее сообщалось, что 9 марта главный тренер «Химок» вышел из себя на базе клуба, увидев занимавшихся в тренажерном зале Аяза Гулиева и Дмитрия Тихого. Вчера в интернете появилась запись, на который Гогниев говорит игрокам: «#### вас во все дыры. Тренера уберите, #####, и потом будете играть. Здесь прогнило ##### все. Никакого уважения, #####, к старшим».

– Генеральный директор «Химок» Николай Оленев допустил, что аудиозапись разговора могла быть провокацией недоброжелателей клуба. Где правда?

– Все это имело место.

– С чего вообще все началось?

– Всю эту информацию уже распространили без меня. С чего? Не могу сказать с чего.

Мы спокойно заканчивали тренировку в тренажерном зале, зашел главный тренер – и последовал этот срыв, понеслись оскорбления. Могу лишь предположить, что он не хотел нас видеть, но это было невозможно, поскольку сам же и назначал тренировку.

– После этого с Гогниевым не общались?

– Нет. Не то чтобы он даже извинился, хотя там было сказано очень много грязных оскорбительных слов, – какого-то обычного разговора не было. Я ни одного плохого слова в его сторону себе позволил. Соблюдал субординацию, приходилось проглатывать в себе слова. Такое ощущение, что с его стороны это была просто провокация.

– При Гогниеве ваше возвращение в состав «Химок», видимо, обсуждать уже не стоит.

– Вы сами все понимаете. О чем тут можно говорить, когда человек облил тебя грязью – и даже не извинился? Считаю, подобное уже за гранью, – сказал Тихий Metaratings.ru.

– Можете подтвердить, что аудио-запись с матом Гогниева подлинная? Спартак обращался именно к вам с Гулиевым?

– Да, это действительно так. Прошу заметить, что это малая часть того, что кто-то записал. Я не знаю, кто это записывал, но слышно, может быть, даже меньше половины сказанных слов, – добавил защитник в разговоре с Иваном Карповым.

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18 комментариев

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Alex1104
Ответ IvanKo
Писали, что он отстранил Тихого и Гулиева от командных тренировок. Но им было разрешено заниматься в зале. И якобы, когда Гогниев с командой зашёл в зал и увидел этих двоих, то началась такая канитель. Как там было на самом деле, никто не расскажет сейчас (только после ухода Гогниева).
Понятно, спасибо
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TiNO
Ничему время Гогниева не учит, к сожалению.
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Новый тренер ФК Спартак
ему бы помидоры на рынке а не тренировать
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IvanKo
Ответ Alex1104
И он просто пришел и начал орать на первых встречных? Что-то не верится. В чем суть? Кто-нибудь знает?
Писали, что он отстранил Тихого и Гулиева от командных тренировок. Но им было разрешено заниматься в зале. И якобы, когда Гогниев с командой зашёл в зал и увидел этих двоих, то началась такая канитель.
Как там было на самом деле, никто не расскажет сейчас (только после ухода Гогниева).
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Брэд Либил
Ответ TaR
Когда кажется что позорнее условного Тамбова, игравшего в Саранске или Тосно, неожиданно ставшего Сочи (и тд и тп) клуба в России уже нет - на арену выходит новый клуб-герой и начинает собирать все лавры. Вот зачем такие клубы нужны, какой от них прок кроме распилов? Но распилы - это самое главное, так что соизвольте лицезреть
>Тосно, неожиданно ставшего Сочи
Не было такого. Сочи - это Динамо.
+7
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TaR
Когда кажется что позорнее условного Тамбова, игравшего в Саранске или Тосно, неожиданно ставшего Сочи (и тд и тп) клуба в России уже нет - на арену выходит новый клуб-герой и начинает собирать все лавры.

Вот зачем такие клубы нужны, какой от них прок кроме распилов? Но распилы - это самое главное, так что соизвольте лицезреть
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Фут.Боль
Ответ Alex1104
И он просто пришел и начал орать на первых встречных? Что-то не верится. В чем суть? Кто-нибудь знает?
Почитайте биографию Гогниева, станет понятно, что для него это норма.
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Йозе_Марино
Помню, когда этот персонаж тренировал Аланию его активно сватали в Спартак. Представляете что бы было, если бы он действительно там оказался..
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Ковид 07.10.52
Как-то Химки стали ассоциироваться со странными типами при нем...Терюшков, Садыков, Гогниев..., Оленев...кто следующий...
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tm5pvbngvj
Ген. директор Химок: Возможно, Тихий это поддельный андроид-девиант, нет доказательств его подлинности!
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Zenith forever
Хорошего человека Спартаком не назовут
+19
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Alex1104
Ответ Брэд Либил
с того, что у одного тренера с чердачка немного фруттис потёк.
И он просто пришел и начал орать на первых встречных? Что-то не верится.
В чем суть? Кто-нибудь знает?
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Andrew Petrov
мужикам надоело хороводы водить решили студию звукозаписи открыть)))на случай если, потому что,или как бы...
0
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Брэд Либил
Ответ Alex1104
С чего весь конфликт возник?
с того, что у одного тренера с чердачка немного фруттис потёк.
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Alex1104
С чего весь конфликт возник?
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Дмитрий9779
Таких как Гогниев надо ставить на место ########и.За что тебя такого черта уважать?
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Ебздрогыч
Гендир Химок: есть доказательства аутентичности интервью Тихого?
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Ебздрогыч
Тихий - самый громкий недоброжелатель Химок, раскачивает лодку православно-патриотической команды. Может он иностранный агент?
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