Замгендиректора «Химок» о Гогниеве: «Нет доказательств, что запись подлинная. Южные люди обладают экспрессивным темпераментом, для северян многие вещи кажутся избыточными»

Теги Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия Алексей Кыласов Матч ТВ Футбол

Алексей Кыласов высказался об инциденте со Спартаком Гогниевым.

Ранее сообщалось, что 9 марта главный тренер «Химок» вышел из себя на базе клуба, увидев занимавшихся в тренажерном зале Аяза Гулиева и Дмитрия Тихого. Затем в интернете появилась запись, на который Гогниев говорит игрокам: «#### вас во все дыры. Тренера уберите, #####, и потом будете играть. Здесь прогнило ##### все. Никакого уважения, #####, к старшим».

– Я не видел аудиозаписи, но то, что мне показывали, вызывает сомнения в плане аутентичности. Нет никаких доказательств, что это подлинная запись. Вот какой‑то человек что‑то сказал… На мой взгляд, сейчас нет подтверждений этому.

– Действительно ли Спартак Артурович часто эмоционален в бытовых моментах?

– В любом случае люди южные обладают таким экспрессивным темпераментом, если можно так выразиться. Конечно, для северян многие вещи кажутся избыточными, но это же не всегда выходит за рамки. Конечно, южане более эмоциональные люди, в этом нет ничего удивительного.

– Есть ли понимание, когда отстраненные футболисты могут вернуться в состав основной команды?

– Это уже не ко мне вопрос, потому что я занимаюсь немного другими делами, – сказал заместитель генерального директора по развитию «Химок».

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20 комментариев

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Pertinax Gandi
"Я не видел аудиозаписи, но то, что мне показывали...". Во-первых аудиозапись не видят, а слышат. Во-вторых, что же тогда тебе показывали?
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Chernoy
А зачем так южных людей оскорблять? Причём тут темперамент и быдло-матерщина!?
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Sinister Kid
А гендиректор в курсе, что аудиозаписи слушают, а не смотрят? Да и Тихому, он тоже не верит?
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OldRedWhite
Ответ Назар Игорь
Интересная позиция у господина Кыласова - южному человеку простительно то что для северного недопустимо.
Это не точно )))
Помнится в Грозном Гогниева били смертным боем , вплоть до увечий за такую же экспрессию )))
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Старый дед-пердун
***** и этот мыслит в одном направлении.. уже сам Тихий фактически это подтвердил… елки-палки, кто этих бездарей набирает в Химки… ах да… забыл… его величество Терюшков…
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Evgeny Trifonov
не помню что бы Гогниев так жестил когда играл, а сейчас скандал за скандалом как тренером стал
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Циник Петербургский
Среди моих знакомых есть так называемые "лица кавказской национальности", которые... Говорят на 5+ языках. Умопомрачительно играют на музыкальных инструментах. Достигли серьезных высот в личном бизнесе или в карьере.

А вот такого, как тренер ФК Химки Гогниев, среди них ни одного нет... Возможно, потому, что эти люди не считали, что им простительно в силу их этнической принадлежности вести себя неадекватно.
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.ru
Ответ zdr7qy9vq9
Трусливый Ваня,клавиатурный воин 😂
ну да, не Гогниев... герой нации и пример для подражания
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old folk
Быдло - оно и на севере быдло, не надо нам сказки рассказывать
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zdr7qy9vq9
Ответ .ru
лучше бы ты был готов правильно воспринять услышанное...
Трусливый Ваня,клавиатурный воин 😂
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.ru
Ответ zdr7qy9vq9
Готов поспорить что в лицо ты так никогда никому не скажешь
лучше бы ты был готов правильно воспринять услышанное...
+7
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Кирилл.С-Пб
По Гогниеву плачет рубашка с очень длинными рукавами без пуговиц
+3
0
+3
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Назар Игорь
Интересная позиция у господина Кыласова - южному человеку простительно то что для северного недопустимо.
+6
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Ковид 07.10.52
Это же Химки, детка! Другого и ждать нельзя....
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zdr7qy9vq9
Ответ .ru
южным людям не мешало бы свои экспрессивность и темперамент засунуть куда подальше... и вынимать их только внутри своей диаспоры
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0
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antiginer
… Гулиев то сибиряк
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.ru
южным людям не мешало бы свои экспрессивность и темперамент засунуть куда подальше... и вынимать их только внутри своей диаспоры
+7
-1
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Ебздрогыч
Южные люди обладают экспрессивным темпераментом, для северян многие вещи кажутся избыточными.

Звучит как фраза из Игры престолов. Не хватает только речных земель, железных островов и белых ходоков
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Ебздрогыч
Да что они нам лечат, по голосу же слышно любителя хороводов, а если брать выражения - то вообще никаких сомнений!
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Gagarin Party
то что Гогниев быдло известно давно.
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