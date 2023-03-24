Замгендиректора «Химок» о Гогниеве: «Нет доказательств, что запись подлинная. Южные люди обладают экспрессивным темпераментом, для северян многие вещи кажутся избыточными»

Алексей Кыласов высказался об инциденте со .

Ранее сообщалось, что 9 марта главный тренер «Химок» вышел из себя на базе клуба, увидев занимавшихся в тренажерном зале Аяза Гулиева и Дмитрия Тихого. Затем в интернете появилась запись, на который Гогниев говорит игрокам: «#### вас во все дыры. Тренера уберите, #####, и потом будете играть. Здесь прогнило ##### все. Никакого уважения, #####, к старшим».

– Я не видел аудиозаписи, но то, что мне показывали, вызывает сомнения в плане аутентичности. Нет никаких доказательств, что это подлинная запись. Вот какой‑то человек что‑то сказал… На мой взгляд, сейчас нет подтверждений этому.

– Действительно ли Спартак Артурович часто эмоционален в бытовых моментах?

– В любом случае люди южные обладают таким экспрессивным темпераментом, если можно так выразиться. Конечно, для северян многие вещи кажутся избыточными, но это же не всегда выходит за рамки. Конечно, южане более эмоциональные люди, в этом нет ничего удивительного.

– Есть ли понимание, когда отстраненные футболисты могут вернуться в состав основной команды?

– Это уже не ко мне вопрос, потому что я занимаюсь немного другими делами, – сказал заместитель генерального директора по развитию «Химок».

«Здесь, #####, прогнило ##### все». Слили крик Гогниева на игроков «Химок» – и это еще не все

Тихий о брани Гогниева: «Человек облил грязью и даже не извинился. Такое ощущение, что это была провокация с его стороны»

Гендиректор «Химок» о записи брани Гогниева: «Не удивлюсь, что это очередная провокация. Допускаю, что у клуба есть недоброжелатели»