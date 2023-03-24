«Интеллект Зинченко – фантастика. Футбол станет лучше, если таких игроков будет больше». Тренер Украины Ротань о защитнике «Арсенала»

считает, что интеллект делает футбол лучше.

– Зинченко вышел в « » на значительно более высокий уровень и демонстрирует лучший футбол в карьере. Насколько это поможет достичь результата?

– Интеллект Зинченко – главный прогресс и нашей команды, и футбола в целом. Футбол становится лучше, когда есть футболисты с интеллектом уровня Зинченко.

Это фантастика. Он мне очень нравится. Если таких игроков будет больше, футбол будет лучше, – цитирует тренера сборной «Футбол 24».