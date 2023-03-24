«Интеллект Зинченко – фантастика. Футбол станет лучше, если таких игроков будет больше». Тренер Украины Ротань о защитнике «Арсенала»

Теги Сборная Украины по футболу Руслан Ротань премьер-лига Англия Арсенал Александр Зинченко Футбол

Руслан Ротань считает, что интеллект Александра Зинченко делает футбол лучше.

– Зинченко вышел в «Арсенале» на значительно более высокий уровень и демонстрирует лучший футбол в карьере. Насколько это поможет достичь результата?

– Интеллект Зинченко – главный прогресс и нашей команды, и футбола в целом. Футбол становится лучше, когда есть футболисты с интеллектом уровня Зинченко.

Это фантастика. Он мне очень нравится. Если таких игроков будет больше, футбол будет лучше, – цитирует тренера сборной Украины «Футбол 24».

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26 комментариев

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Роман Хапилов
И чем эта новость заслужила быть в разделе главных новостей? Обычная рядовая новость
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Сергей Кузнецов
А зачем нам здесь чисто украинская новость про украинского футболиста??!!
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Генадий Филимонов
Факт. Только умный человек убегает с Донбасса в Уфу(А ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?), а потом уезжает в "европу" и вот уже он гордый украинец, который плачет
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Юрий Успенский
Школа РПЛ
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Зизуха
У него в каждом матче валидольные обрезки
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Mazzari2.0
Игроки из стран СНГ упорно не приживаются к европейскому футболу, ну Шевченко только был. С натяжкой Мостовой, Карпин. Да кто там ещё... Ну Аршавин. Остальные сразу на банке
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naspartaks ru
Ответ Alexandr Kondratev
год разницу большую делает🤣
два! вы плохо учились!)))))
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Ростов-на-Дону
А почему не на мове этот набор слов - было-бы куда весело читать!
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Ростов-на-Дону
Ответ dontworryaboutwtfhebedoin
К такой Ротань вообще
Да, пёссс его знает!
+3
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Direct free kick
Очень слабый игрок. Из-за него Сити не взял ЛЧ
+11
-3
+8
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Alexandr Kondratev
Ответ naspartaks ru
у тебя 23 прошёл уже?))))))
год разницу большую делает🤣
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Леван Мкртчян
Ответ serginn
Футбол будет лучше? Наверное да. Но вот мокрее - точно!
Спайка Бахва Тедеев/ Зинченко была бы самой гармоничной и взаимодополняющей в истории футбола.
Осетины и олды поймут
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naspartaks ru
Ответ Alexandr Kondratev
7 лет назад. совсем недавно
у тебя 23 прошёл уже?))))))
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Игорь Климов
Это что за нелепые дифирамбы?!
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eao79rus
Я бы даже сказал - сказка. Зинченко - сказочный...
+1
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LLiriKK
Если таких игроков будет больше, то футбол превратится в водное поло - из слёз и соплей.
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dontworryaboutwtfhebedoin
К такой Ротань вообще
+5
-6
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London.is.blue
С техникой и футбольным айкью проблем нет, это правда.
Сейчас опыта добавилось.
Классный игрок.
+3
-7
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Alexandr Kondratev
Ответ bostonKG
Комментарий удален пользователем
7 лет назад. совсем недавно
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-4
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Born is the King
Мудрик лучше Неймара, Интеллект Зинченко делает футбол лучше (ахахах). Что ещё? Может Забарный лучше Терри и Мальдини, а Степаненко это улучшенная версия Зидана?
+5
-7
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red hikkikomori
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Прямо гений. Можно Нобелевскую премию давать по футболу
yдaляй
0
-4
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Niko [Ars]
Зинченко либо круто играет, либо очень слабо. чего-то по середине практически не бывает)
+1
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serginn
Футбол будет лучше? Наверное да. Но вот мокрее - точно!
+3
-6
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Доминатор3000
Ну в обороне он не скала.
Но его и не для этого взяли.
Середняков и аутсайдеров выносить,он очень помогает.
Но в играх навылет,соперники могут его слабостью в обороне воспользоваться.
+3
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bostonKG
Комментарий удален пользователем
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