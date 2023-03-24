«Интеллект Зинченко – фантастика. Футбол станет лучше, если таких игроков будет больше». Тренер Украины Ротань о защитнике «Арсенала»
Руслан Ротань считает, что интеллект Александра Зинченко делает футбол лучше.
– Зинченко вышел в «Арсенале» на значительно более высокий уровень и демонстрирует лучший футбол в карьере. Насколько это поможет достичь результата?
– Интеллект Зинченко – главный прогресс и нашей команды, и футбола в целом. Футбол становится лучше, когда есть футболисты с интеллектом уровня Зинченко.
Это фантастика. Он мне очень нравится. Если таких игроков будет больше, футбол будет лучше, – цитирует тренера сборной Украины «Футбол 24».
Осетины и олды поймут
Сейчас опыта добавилось.
Классный игрок.
Но его и не для этого взяли.
Середняков и аутсайдеров выносить,он очень помогает.
Но в играх навылет,соперники могут его слабостью в обороне воспользоваться.