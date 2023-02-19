«Уфа» не получила 250 тысяч евро за переход Зинченко из «Сити» в «Арсенал»: «Из-за санкций банк-агент не может перевести деньги из Англии в Россию»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Россия премьер-лига Англия Арсенал Первая лига Уфа Шамиль Газизов Александр Зинченко Политика деньги Футбол

«Уфа» не получила 250 тысяч евро за переход Александра Зинченко из «Ман Сити» в «Арсенал».

Об этом рассказал генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

«История с солидарными выплатами за переход Зинченко никак не движется. Отказываться от этой идеи не собираемся, будем ждать.

Пока ситуация не изменилась: банк-агент не может перевести деньги из английской федерации в Россию из-за санкций, вот и все», – сказал Газизов.

Прошлым летом Зинченко перешел в «Арсенал» из «Манчестер Сити» за 35 млн евро. Теперь лондонский клуб обязан выплатить «Уфе» 250 тысяч евро солидарных выплат.

Зинченко выступал за «Уфу» с 2015-го по 2016 год. Всего в составе башкирской команды защитник провел 33 матча, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.

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14 комментариев

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Atolik
Наликом пора возить, нахрен эти переводы и банки
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Spaten
Придётся Газизову лететь на конференцию по новым компьютерным технологиям и защите компьютерных программ.
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Pertinax Gandi
Надо значит купить за эти деньги какого-нибудь игрока в Англии и перевести эти деньги его клубу. Звезду за такие деньги не купишь, но для Уфы что-нибудь наверное можно подобрать в третьем дивизионе.
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stason79
пусть кешем отдают
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Gaz_11
уфы..
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Wekil Halylow
Как обично
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Sevuska
Тут ваще двойные санкции , так как игрок этот украинец 👍
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Новый Орлеан
Ответ Барсик Юрана
Почему из-за действий моли вынуждены страдать все?
Потому что такие рабы как ты должны страдать.
+2
-3
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AL27
Ох, как я их понимаю. Мне тоже Асос не перечисляет деньги за возврат товара на 18 тысяч рублей 😅
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Winbreaker
Ответ Барсик Юрана
Почему из-за действий моли вынуждены страдать все?
Не надо так, у Пынu всё по плану.
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могли бы просто написать - нас кинули)
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Барсик Юрана
Почему из-за действий моли вынуждены страдать все?
+10
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avAngard
Чувствую и Арсенал Башкир в суде * разнесёт* 😁
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mrJerico
Шамиль подождёт)
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