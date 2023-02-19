«Уфа» не получила 250 тысяч евро за переход Зинченко из «Сити» в «Арсенал»: «Из-за санкций банк-агент не может перевести деньги из Англии в Россию»

«Уфа» не получила 250 тысяч евро за переход из « » в «Арсенал».

Об этом рассказал генеральный директор «Уфы» .

«История с солидарными выплатами за переход Зинченко никак не движется. Отказываться от этой идеи не собираемся, будем ждать.

Пока ситуация не изменилась: банк-агент не может перевести деньги из английской федерации в Россию из-за санкций, вот и все», – сказал Газизов.

Прошлым летом Зинченко перешел в « » из «Манчестер Сити» за 35 млн евро. Теперь лондонский клуб обязан выплатить «Уфе» 250 тысяч евро солидарных выплат.

Зинченко выступал за «Уфу» с 2015-го по 2016 год. Всего в составе башкирской команды защитник провел 33 матча, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.