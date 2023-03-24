Матч всех звезд с участием украинцев из АПЛ может пройти на стадионе «Челси». Цель – сбор средств для украинских беженцев
Матч всех звезд с участием игроков сборной Украины может пройти на стадионе «Челси».
По информации Evening Standard, владелец «синих» Тодд Боули дал предварительное согласие на проведение матча всех звезд в стиле американского спорта на «Стэмфорд Бридж».
В матче примут участие несколько игроков сборной Украины, выступающих в АПЛ: Михаил Мудрик из «Челси», Александр Зинченко из «Арсенала», Виталий Миколенко из «Эвертона» и Илья Забарный из «Борнмута».
Цель матча – сбор средств для благотворительной организации Football for Ukraine, созданной Зинченко. Она помогает украинским беженцам, оказавшимся в Великобритании.
Ожидается, что матч состоится в первой половине августа.
Приветствую!
Сегодня на химическом заводе Ineos Phenol в Пасадене, штат Техас, ничего не произошло
Сейчас главное помочь зеленскому
Расфасуй своего чоловика по пакетам и получи скидку на шампунь
На позиции зеленских боевиков сбрасываются стилизованные под гривны листовки с предложением сдаваться
хох ол видит халяву и сразу бросается собирать. Осознав обман, хо хол погружается в отчаяние и сратую депрессию, которые подталкивают его капитулировать
Макрон заявил, что свергать власть на майдане могут только недоразвитые страны
в россии тоже на телеканалах периодически объявляют благотворительные сборы для нуждающихся
А беженцем может оказаться внезапно каждый.