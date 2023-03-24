Матч всех звезд с участием украинцев из АПЛ может пройти на стадионе «Челси». Цель – сбор средств для украинских беженцев

Теги Челси Стэмфорд Бридж Сборная Украины по футболу Эвертон премьер-лига Англия Арсенал Борнмут Александр Зинченко Политика Виталий Миколенко Михаил Мудрик Илья Забарный Тодд Боули Футбол

Матч всех звезд с участием игроков сборной Украины может пройти на стадионе «Челси».

По информации Evening Standard, владелец «синих» Тодд Боули дал предварительное согласие на проведение матча всех звезд в стиле американского спорта на «Стэмфорд Бридж».

В матче примут участие несколько игроков сборной Украины, выступающих в АПЛ: Михаил Мудрик из «Челси», Александр Зинченко из «Арсенала», Виталий Миколенко из «Эвертона» и Илья Забарный из «Борнмута».

Цель матча – сбор средств для благотворительной организации Football for Ukraine, созданной Зинченко. Она помогает украинским беженцам, оказавшимся в Великобритании.

Ожидается, что матч состоится в первой половине августа.

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31 комментарий

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Александр Кудрявцев
Ответ petro42z
Кто замутил?
Ну да А кто 🤔🤔🤔🤔
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Дедушка Кука
Ответ Екн Лор
А в РПЛ уже проводили матч звёзд для помощи беженцам Донбасса?
Так-то Донбассу восемь лет с 2014-го и футболисты, и болелы помогали. Но ты же этого не видел?
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Gustav Forsberg
Ответ Вадим flanec
Ага. Особенно те кто бежит от мобилизации в ВСУ.
о, старый знакомый Фланец - деталь с отверстиями для болтов.
Приветствую!
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Вадим flanec
Ответ 0mertas626
и это говорит человек с одной из древнейших 🇺🇦 фамилий? А беженцем может оказаться внезапно каждый.
Ага. Особенно те кто бежит от мобилизации в ВСУ.
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Бродяга-симпатяга
Американская стабильность

Сегодня на химическом заводе Ineos Phenol в Пасадене, штат Техас, ничего не произошло

Сейчас главное помочь зеленскому
0
-2
-2
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0mertas626
Ответ Бродяга-симпатяга
«Цветные революции – верный признак банановой республики» Макрон заявил, что свергать власть на майдане могут только недоразвитые страны
и где и когда он это сказал, брехун?
+1
-1
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ман сити фейк
Те кто потерял дом или был на миграции понимают каким быть бездомным
+3
-1
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Бродяга-симпатяга
чубнявые предприниматели печатают рекламу на похоронках

Расфасуй своего чоловика по пакетам и получи скидку на шампунь
0
-3
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Бродяга-симпатяга
Знание хох ляцкой жадности помогает Миротворцам

На позиции зеленских боевиков сбрасываются стилизованные под гривны листовки с предложением сдаваться

хох ол видит халяву и сразу бросается собирать. Осознав обман, хо хол погружается в отчаяние и сратую депрессию, которые подталкивают его капитулировать
+1
-4
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Алексей Зуев
Ответ Екн Лор
А в РПЛ уже проводили матч звёзд для помощи беженцам Донбасса?
Нет беженцев Донбасса. Они теперь граждане России.
+6
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Бродяга-симпатяга
«Цветные революции – верный признак банановой республики»

Макрон заявил, что свергать власть на майдане могут только недоразвитые страны
+1
-3
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petro42z
Ответ Кирилл.С-Пб
На колено вставать будут теперь? Или на оба? Сами это всё замутили, теперь деньги собирают. Цирк
Кто замутил?
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Алексей Зуев
Ответ Александр Кудрявцев
Да оба колена. И ещё и на локти встанут
Это пять, бро )))
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Бродяга-симпатяга
Так вот куда уходит половина огурца из упаковки. Англичанам на заметку
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Александр Кудрявцев
Что тут могу сказать 😂😂😂😂😂😂😂
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Александр Кудрявцев
Ответ Кирилл.С-Пб
На колено вставать будут теперь? Или на оба? Сами это всё замутили, теперь деньги собирают. Цирк
Да оба колена. И ещё и на локти встанут
+6
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Александр Кудрявцев
Ответ Born is the King
думаю мало у кого остались сомнения, почему Челси отправил 70 млн Украине
Да чего маловато будет.
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Александр Кудрявцев
Ответ And-Rover
А как же правительство Великобритании? Платить не хотят им да?
Отговорка денег нет но вы держитесь
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Gustav Forsberg
Ответ And-Rover
А как же правительство Великобритании? Платить не хотят им да?
вы понимаете смысл благотворительной деятельности?
в россии тоже на телеканалах периодически объявляют благотворительные сборы для нуждающихся
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Акира_1
Да уж. Теперь ясно зачем Боэли купил Мудрика, причём походу даже 70 лямов нет, не то что 100, ибо все деньги пойдут в другое направление, а не в футбол. 🤭
+2
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And-Rover
А как же правительство Великобритании? Платить не хотят им да?
+2
-3
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0mertas626
Ответ Олег Устименко
как же они🇺🇦 всем надоели эти попрошайки🤢
и это говорит человек с одной из древнейших 🇺🇦 фамилий?
А беженцем может оказаться внезапно каждый.
+12
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Олег Устименко
как же они🇺🇦 всем надоели эти попрошайки🤢
+10
-7
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luu
Лол, после новости о снарядах с обеднённым ураном, это выглядит верхом лицемерия и цинизма.
+1
-3
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Кирилл.С-Пб
На колено вставать будут теперь? Или на оба? Сами это всё замутили, теперь деньги собирают. Цирк
+21
-11
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