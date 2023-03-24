Матч всех звезд с участием украинцев из АПЛ может пройти на стадионе «Челси». Цель – сбор средств для украинских беженцев

Матч всех звезд с участием игроков сборной может пройти на стадионе «Челси».

По информации Evening Standard, владелец «синих» дал предварительное согласие на проведение матча всех звезд в стиле американского спорта на « ».

В матче примут участие несколько игроков сборной Украины, выступающих в : Михаил Мудрик из « », Александр Зинченко из «Арсенала», Виталий Миколенко из «Эвертона» и Илья Забарный из «Борнмута».

Цель матча – сбор средств для благотворительной организации Football for Ukraine, созданной Зинченко. Она помогает украинским беженцам, оказавшимся в Великобритании.

Ожидается, что матч состоится в первой половине августа.