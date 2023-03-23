«Зинченко с «Эвертоном» делал то, чего я никогда не видел. Джака, Мартинелли, Жезус при нем прибавляют». Кевин Кэмпбелл об «Арсенале»
Экс-форвард «Арсенала» заявил, что Александр Зинченко делает то, чего он никогда не видел.
«Позвольте мне вот что сказать: за все мое время в футболе я никогда не видел, чтобы левый защитник появлялся на правом фланге и разыгрывал мяч с правым вингером, организуя тому проход к воротам и гол, как это было с «Эвертоном».
Он просто идет туда, откуда может повлиять на игру. И Микель Артета ему доверяет, и видно, что команда верит, что Зинченко способен сделать свое дело.
Мы видим, что Джака прибавляет, когда Зинченко на поле, что прибавляет Мартинелли, мы видели, как Жезус проводит при нем хорошие матчи, мы видели, как здорово сочетается с ним в центре поля Парти. Что за игрок!» – сказал Кевин Кэмпбелл в подкасте Highbury Squad.
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