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«Зинченко с «Эвертоном» делал то, чего я никогда не видел. Джака, Мартинелли, Жезус при нем прибавляют». Кевин Кэмпбелл об «Арсенале»

Теги Эвертон Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Томас Парти Александр Зинченко Габриэл Жезус Габриэл Мартинелли Футбол

Экс-форвард «Арсенала» заявил, что Александр Зинченко делает то, чего он никогда не видел.

«Позвольте мне вот что сказать: за все мое время в футболе я никогда не видел, чтобы левый защитник появлялся на правом фланге и разыгрывал мяч с правым вингером, организуя тому проход к воротам и гол, как это было с «Эвертоном».

Он просто идет туда, откуда может повлиять на игру. И Микель Артета ему доверяет, и видно, что команда верит, что Зинченко способен сделать свое дело.

Мы видим, что Джака прибавляет, когда Зинченко на поле, что прибавляет Мартинелли, мы видели, как Жезус проводит при нем хорошие матчи, мы видели, как здорово сочетается с ним в центре поля Парти. Что за игрок!» – сказал Кевин Кэмпбелл в подкасте Highbury Squad.

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11 комментариев

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batterbin
Ответ Ilia Maksiokov
Мудрик тупанул получается , тоже бы похорошел при Зинченко...
Мудрика продали туда, кто предложил владельцам Шахтера лучшие финансовые условия. Да и для Мудрика личка была предложена лучше. Нынешний Челси, конечно, не о чем, но, возможно, в ближайшие годы они вернутся на ведущие роли в АПЛ и тогда все скажут, что Мудрик как в воду глядел.
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batterbin
Ответ j30
даже если арсенал выиграет апл и даже лч потом , все равно он в сознаниях людей останется середняком
Ты свой ватник до дыр затер. Смотри не простудись!
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zzzeeerrrooo
Ответ encaro_one
Бубнов все еще на спортбоксе в те годы был что ли?
Это ещё на ТВ был , он тогда этому говорил вот этому парню надо давать гражданство и что его заберет большой клуб
+5
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+5
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Ilia Maksiokov
Мудрик тупанул получается , тоже бы похорошел при Зинченко...
+2
-1
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NickN
Зинченко при Артете хорошо прибавил. Когда я смотрел на его игру в Сити, всегда казалось "Ну вот, вроде ничего, но чего-то тебе, Саша, не хватает". Сейчас такого чувства нет. Парень реально стал одним из ключевых лиц Арсенала в этом сезоне. Может быть, не самым заметным и медийным, и все же.
+6
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+6
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Александра Александрова
То что Зинченко топ футболист , глупо с этим спорить !!
+1
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-3
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Djone Evans
Молодец , Александр! Достоин похвалу за своё терпение и трудолюбия 👏
+2
-2
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encaro_one
Ответ Вадим Белозёров
Помню Бубнов молодого Зинченко в Уфе хвалил и предрекал большое будущее, как в воду глядел
Бубнов все еще на спортбоксе в те годы был что ли?
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Вадим Белозёров
Помню Бубнов молодого Зинченко в Уфе хвалил и предрекал большое будущее, как в воду глядел
+31
0
+31
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j30
даже если арсенал выиграет апл и даже лч потом , все равно он в сознаниях людей останется середняком
0
-8
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Титал Телоян
ЗНАЧИТ ТЫ НЕ ВИДЕЛ В ФУТБОЛЕ НИЧЕГО
+1
-9
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