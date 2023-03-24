Мбаппе забил 37-й гол за Францию и делит с Бензема 5-е место, до рекордсмена Жиру – 16 мячей
Килиан Мбаппе забил 37-й гол за сборную Франции.
24-летний форвард «ПСЖ» поразил ворота Нидерландов в матче отбора Евро-2024 (3:0, первый тайм).
Мбаппе делит теперь с Каримом Бензема 5-е место в списке бомбардиров сборной Франции. Килиан достиг этой отметки за 67 матчей, Карим – за 97.
У лучшего бомбардира в истории французской сборной Оливье Жиру – 53 мяча.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
🤣
🤣
Хет-трик на Кама Ноу в ЛЧ когда Барса в последний раз играла в плей-офф ЛЧ 😁
Чемпион мира
А ему еще нет 25 лет 😁
Если по твоему Гризманн лучший игрок сборной, то почему не он капитан?
Ты сам себе противоречишь… только из-за того, чтоб принизить Мбаппе 🤣
Мбаппе лучший игрок ПСЖ и сборной Франции… и только кулес может быть не согласен 🤣
Это он сделал хет-трик в финале ЧМ?
Так почему он не капитан сборной? Из-за Бензема? 🤣
Мбаппе лучший игрок ПСЖ или нет?
Просто хочу поржать с твоего ответа 🤣
Вечный рекорд будет от Мбаппе!!!
Лучший игрок сборной….
Но не основной фаворит за ЗМ… 😁