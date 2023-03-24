Мбаппе забил 37-й гол за Францию и делит с Бензема 5-е место, до рекордсмена Жиру – 16 мячей

забил 37-й гол за сборную Франции.

24-летний форвард «ПСЖ» поразил ворота Нидерландов в матче отбора Евро-2024 (3:0, первый тайм).

Мбаппе делит теперь с 5-е место в списке бомбардиров сборной . Килиан достиг этой отметки за 67 матчей, Карим – за 97.

У лучшего бомбардира в истории французской сборной – 53 мяча.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.