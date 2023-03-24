Мбаппе забил 37-й гол за Францию и делит с Бензема 5-е место, до рекордсмена Жиру – 16 мячей

Теги ПСЖ Карим Бензема сборная Нидерландов по футболу Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига рейтинги квалификация Евро-2024 Оливье Жиру Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе забил 37-й гол за сборную Франции.

24-летний форвард «ПСЖ» поразил ворота Нидерландов в матче отбора Евро-2024 (3:0, первый тайм).

Мбаппе делит теперь с Каримом Бензема 5-е место в списке бомбардиров сборной Франции. Килиан достиг этой отметки за 67 матчей, Карим – за 97.

У лучшего бомбардира в истории французской сборной Оливье Жиру – 53 мяча.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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29 комментариев

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Wild91688
Ответ Эрнандес Эрнандес
Мбаппе мешает Месси выиграть ЛЧ просто 🤣
Меси лузер ЛЧ,с приходом в ПСЖ он принёс туда свой менталитет неудачника
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Wild91688
Нынче ЗМ вручают за былые заслуги и пиар и за несколько левых пенок
Несколько или 5 пенальти за 6 матчей?

🤣
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Эрнандес Эрнандес
Ответ predMBAPPE
Это которого Агуэро назвал #####головым? 😁👍🏻
Агуэро - это тот, кто перешел в Барсу, чтоб выиграть ЛЧ?

🤣
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Wild91688
Только персофаны пенальтиста считают Гризмана лучшим,зная что Мбаппе на две головы лучше они его будут унижать
Мбаппе мешает Месси выиграть ЛЧ просто 🤣
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Wild91688
Лет 13,14 точно ещё сыграет,у него не только скорость но техника на высоком уровне
Мбаппе делал хет-трик в финале ЧМ
Хет-трик на Кама Ноу в ЛЧ когда Барса в последний раз играла в плей-офф ЛЧ 😁
Чемпион мира

А ему еще нет 25 лет 😁
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Эркинбек Апаканов
Ответ predMBAPPE
Это которого Агуэро назвал #####головым? 😁👍🏻
Сколько могут назвать, но игрок Топ
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Wild91688
Ответ Эрнандес Эрнандес
Лучший игрок Франции на ЧМ? 🤣 Это он сделал хет-трик в финале ЧМ? Так почему он не капитан сборной? Из-за Бензема? 🤣 Мбаппе лучший игрок ПСЖ или нет? Просто хочу поржать с твоего ответа 🤣
Только персофаны пенальтиста считают Гризмана лучшим,зная что Мбаппе на две головы лучше они его будут унижать
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Velirpa
надеюсь, Мбаппе не повторит ошибку Руни, с возрастом не перейдет в полузащиту.
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Blaumerc
а гризманн разве расплачивается? он один из лидеров сборной, лучший игрок Франции на ЧМ, и в этом матче показывает состоятельность. Не понял, при чём здесь Гризманн?
А причем тут Бензема как капитан? 🤣

Если по твоему Гризманн лучший игрок сборной, то почему не он капитан?

Ты сам себе противоречишь… только из-за того, чтоб принизить Мбаппе 🤣

Мбаппе лучший игрок ПСЖ и сборной Франции… и только кулес может быть не согласен 🤣
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Wild91688
Ответ Эрнандес Эрнандес
16 голов до Жиру и минимум лет 10 в сборной еще играть. Вечный рекорд будет от Мбаппе!!!
Лет 13,14 точно ещё сыграет,у него не только скорость но техника на высоком уровне
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Blaumerc
а гризманн разве расплачивается? он один из лидеров сборной, лучший игрок Франции на ЧМ, и в этом матче показывает состоятельность. Не понял, при чём здесь Гризманн?
Лучший игрок Франции на ЧМ? 🤣

Это он сделал хет-трик в финале ЧМ?

Так почему он не капитан сборной? Из-за Бензема? 🤣

Мбаппе лучший игрок ПСЖ или нет?

Просто хочу поржать с твоего ответа 🤣
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predMBAPPE
Ответ Эркинбек Апаканов
Тчуамени был основным игроком до травмы, сейчас набирает форму и вернётся в основу . Но Камавинга слишком хорош сейчас.
Это которого Агуэро назвал #####головым? 😁👍🏻
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Blaumerc
Ответ grek087
Интересно что Тчуамени играет у Дешама основного, а у Анчелотти основной Камавинга. Ну не основной, но очень часто в старте. Разное видение у тренеров)
у них в Реале разные позиции, Тчуамени профильный опорник, и не играл он из-за травмы.
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Wild91688
Ответ Эрнандес Эрнандес
Мбаппе лучший игрок ПСЖ однозначно и без сомнений. Лучший игрок сборной…. Но не основной фаворит за ЗМ… 😁
Нынче ЗМ вручают за былые заслуги и пиар и за несколько левых пенок
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predMBAPPE
Теперь в Реал ему дорога точно закрыта, Бензема ему наваляет за то что выпихнул его из топ5 бомбардиров Франции)))
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Эрнандес Эрнандес
16 голов до Жиру и минимум лет 10 в сборной еще играть.

Вечный рекорд будет от Мбаппе!!!
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Blaumerc
Ответ Эрнандес Эрнандес
А за что расплачивается Гризманн? За то, что перешел в Барсу в свое время и убил карьеру? 😁
а гризманн разве расплачивается? он один из лидеров сборной, лучший игрок Франции на ЧМ, и в этом матче показывает состоятельность. Не понял, при чём здесь Гризманн?
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Эрнандес Эрнандес
Мбаппе лучший игрок ПСЖ однозначно и без сомнений.
Лучший игрок сборной….

Но не основной фаворит за ЗМ… 😁
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Wild91688
Мбаппе думаю все рекорды побьёт и не только в сборной
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Blaumerc
если бы Бензема не вёл себя как... сейчас был бы капитаном сборной и спокойно улучшал бы статистику. а так, 100% расплачивается за свои поступки.
А за что расплачивается Гризманн? За то, что перешел в Барсу в свое время и убил карьеру? 😁
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Эркинбек Апаканов
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Жаль что Жиру уже не будет играть когда Мбаппе побьёт его рекорд
за 2 года побьёт уже его рекорд. Может Жиру ещё будет в сбороной)
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Эркинбек Апаканов
Ответ grek087
Интересно что Тчуамени играет у Дешама основного, а у Анчелотти основной Камавинга. Ну не основной, но очень часто в старте. Разное видение у тренеров)
Тчуамени был основным игроком до травмы, сейчас набирает форму и вернётся в основу . Но Камавинга слишком хорош сейчас.
+9
-2
+7
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Blaumerc
если бы Бензема не вёл себя как... сейчас был бы капитаном сборной и спокойно улучшал бы статистику. а так, 100% расплачивается за свои поступки.
0
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Пошлю любого, кто против футбола!
Жаль что Жиру уже не будет играть когда Мбаппе побьёт его рекорд
+2
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Yuri Ten
Как-же хорош Муани, интересно куда перейдёт
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