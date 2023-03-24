Дешам о реакции Гризманна на капитанство Мбаппе: «Он был разочарован, это естественно. Но сейчас Антуан очень улыбчив, у него важная роль, как и всегда»
Дидье Дешам прокомментировал назначение Килиана Мбаппе капитаном сборной Франции.
«Я не буду вдаваться в подробности. Вы знаете, как это произошло. Я принял решение в понедельник вечером. Килиан уже давно в этой команде.
Он не будет один. Все встает на свои места естественным образом. Самое главное, что это не будет дополнительным бременем для Килиана», – сказал главный тренер сборной Франции.
Также Дешам рассказал, как Антуан Гризманн отнесся к этому решению.
«Мы обсуждали это. Могу заверить вас, что Антуан с понедельника очень улыбчив. Сначала он был разочарован, это вполне естественно. Но на этом все и закончилось.
Насколько я могу судить, у всех в команде есть общая цель. Антуан – вице-капитан, у него важная роль, как и всегда. Он сияет и сверкает, как на тренировках, так и в жизни команды», – добавил Дешам.
Мбаппе о капитанстве: «Понимаю разочарование Гризманна. Я ему не начальник. Он важнейший игрок эпохи Дешама, возможно. Будем идти рука об руку»
Мбаппе – новый капитан сборной Франции. Кажется, Гризманн обиделся – и даже может уйти
Только улыбайся, улыбайся
Невесомости поверь и отдайся
Улыбайся, улыбайся
(Улыбайся)