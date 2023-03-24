Гризманн опроверг слухи о недовольстве капитанством Мбаппе в сборной. Антуан поддержал Килиана, у них отличные отношения

Теги ПСЖ Атлетико Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Антуан Гризманн Килиан Мбаппе Футбол

Антуан Гризманн опроверг слухи о недовольстве из-за капитанства Килиана Мбаппе в сборной.

Ранее сообщалось, что форвард «Атлетико» может закончить карьеру в сборной Франции из-за назначения игрока «ПСЖ» капитаном.

Члены окружения Гризманна сообщили Sky Sports, что такие утверждения неправдивы.

Несмотря на то, что Антуан хотел стать капитаном сборной, у него отличные отношения с Мбаппе, и он полностью поддержал Килиана.

Мбаппе о капитанстве: «Понимаю разочарование Гризманна. Я ему не начальник. Он важнейший игрок эпохи Дешама, возможно. Будем идти рука об руку»

Мбаппе – новый капитан сборной Франции. Кажется, Гризманн обиделся – и даже может уйти

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14 комментариев

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Мадрид наказывает!
Классический лузерок))
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Экселлент
Ответ Direct free kick
Совсем того? Хотя чего спрашиваю, это factos. Мбаппе сильнее Месси вот тебе ещё factos
Неправда,вчера они бухали самогон, Месси в итоге перепил Мбаппе😂
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Экселлент
Что ж ты фраер,сдал назад!?)
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градус ненависти
Гризманн должен понимать, что он цветом кожи не вышел
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Адекватник
Вообще, идеальная схема для желтушников. Сделали тупой наброс - получили кучу бурления, просмотры, лайки, посты и пр. Антошке пришлось опровергать - еще куча просмотров, лайков и постов. Так можно вообще что угодно писать и что угодно опровергать и просто делать бабки. Супер бизнес :)
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-1
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Роман
Ответ dr. cage
Опроверг, а сам на днях перекрасит волосы в какой-нить протестный цвет..
цвет Барселоны
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-2
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Marcus-light
Ответ dr. cage
Опроверг, а сам на днях перекрасит волосы в какой-нить протестный цвет..
чёрный?
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Direct free kick
Ответ VERBLYUD
Носки Гризманна > Вся клубная карьера Мбаппе
Совсем того? Хотя чего спрашиваю, это factos. Мбаппе сильнее Месси вот тебе ещё factos
+1
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VERBLYUD
Носки Гризманна > Вся клубная карьера Мбаппе
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Aleksey Yashin
Члены окружения Гризманна встретились с членами окружения Мбаппе, в повестке встречи значилось урегулирование вопроса назначения Мбаппе капитаном сборной
+1
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инок
Практика назначения капитаном самого звездного и медийного игрока - это бред. В раздевалке должен быть баланс сил...
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dr. cage
Опроверг, а сам на днях перекрасит волосы в какой-нить протестный цвет..
+5
-3
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Матрёшка Ефросиьевна
помню видос где Гризманн сообщил Мбаппе, что продал того в симуляторе в Ньюкасл)) Мбаппе явно был недоволен)
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Cruel Snake
У этой французской мелодрамы счастливый конец 🕊 🕊
Но зато в Париже сейчас боевик
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