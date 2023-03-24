Гризманн опроверг слухи о недовольстве капитанством Мбаппе в сборной. Антуан поддержал Килиана, у них отличные отношения

опроверг слухи о недовольстве из-за капитанства в сборной.

Ранее сообщалось, что форвард « » может закончить карьеру в сборной Франции из-за назначения игрока « » капитаном.

Члены окружения Гризманна сообщили Sky Sports, что такие утверждения неправдивы.

Несмотря на то, что Антуан хотел стать капитаном сборной, у него отличные отношения с Мбаппе, и он полностью поддержал Килиана.

Мбаппе о капитанстве: «Понимаю разочарование Гризманна. Я ему не начальник. Он важнейший игрок эпохи Дешама, возможно. Будем идти рука об руку»

Мбаппе – новый капитан сборной Франции. Кажется, Гризманн обиделся – и даже может уйти