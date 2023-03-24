Гризманн опроверг слухи о недовольстве капитанством Мбаппе в сборной. Антуан поддержал Килиана, у них отличные отношения
Антуан Гризманн опроверг слухи о недовольстве из-за капитанства Килиана Мбаппе в сборной.
Ранее сообщалось, что форвард «Атлетико» может закончить карьеру в сборной Франции из-за назначения игрока «ПСЖ» капитаном.
Члены окружения Гризманна сообщили Sky Sports, что такие утверждения неправдивы.
Несмотря на то, что Антуан хотел стать капитаном сборной, у него отличные отношения с Мбаппе, и он полностью поддержал Килиана.
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