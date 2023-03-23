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Мбаппе о капитанстве: «Понимаю разочарование Гризманна. Я ему не начальник. Он важнейший игрок эпохи Дешама, возможно, будем идти рука об руку»

Теги ПСЖ Дидье Дешам Атлетико Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Антуан Гризманн Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе рассказал о беседе с Антуаном Гризманном на тему капитанской повязки.

Форвард «ПСЖ» был назначен капитаном сборной Франции, нападающий «Атлетико» – вице-капитаном.

«Я поговорил с Антуаном, он разочарован – и это можно понять. Я сказал ему, что отреагировал бы так же.

Он, возможно, самый важный футболист эпохи Дешама. Я ему не начальник. Мы будем идти рука об руку и постараемся сделать так, чтобы сборная Франции царствовала на мировом уровне.

Если он захочет что-то сказать команде, я сяду и буду слушать. Мы ни перед кем не должны закрывать дверь, каждый может свободно выразить свое мнение», – сказал Мбаппе.

Жиру о капитанстве Мбаппе в сборной Франции: «Килиан показал себя лидером. Он связывает старое и новое поколение»

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34 комментария

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Artuom Batishev
Ответ АРТУР АЛИЕВ
"...Он важнейший игрок эпохи Дешама, возможно, будем идти рука об руку... Я пока не решил"
Заголовок именно для таких как вы - для тех, кто не будет читать текст.

Мудацкое поведение авторов спортса. Специальные набросы для разжигания ненависти.
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Artuom Batishev
Ответ Overkiller
Заголовок по смыслу не соответствует сказанному. Похоже на наброс: "возможно, будем идти рука об руку". А по тексту: "Он, возможно, самый важный футболист эпохи Дешама. Мы будем идти рука об руку." Совершенно разное значение, но заголовок поставлен так чтобы складывалось впечатление о неуважении. Вброс.
Точно. Автор спортса намеренно переставил слово "возможно", тем самым извратив смысл.
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Zlatan Ibra
Ответ Momos
Вместо таскающего рояль трудяги Гризмана отдали повязку попсовому секс-символу. В 24 года еще не заслужил.
Помню практику проходил мастером участка ТЭЦ лет в 20, и там бухарики слесари возрастом под 50 лет рассказывали мне, что спецом будут запарывать всю работу под моим началом ибо нехер было к 20 годам столько учиться и разряды получать, на которые у них всей жизни не хватило, руководить тут вздумал, ишь ты.
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batterbin
Ответ Этот Райола хочет денег
Судя по всему, годам к 30 во время игр сборной Франции Мбаппе будет с капитанской повязкой восседать на шелковых подушках в районе центрального круга и курить кальян, а его товарищи по сборной будут по очереди махать над ним опахалом
Неплохое достижение к 30 летию.
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batterbin
Ответ А. Мостовой
По факту ты даже чистить кроссовки Гриззи не достоин. Дали повязку тупо из за пиара
В принципе, какой ник, такой и коммент... Мбаппе на данный момент, возможно, сильнейший футболист на планете земля, так что действительно не ему чистить чьи-то бутсы.
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Momos
Ответ С 2009 года здесь
боже, повязку как будто Кимпембе или Рабьо отдали 🤦🏼‍♂️это же Мбаппе как никак ! А ничего что эти годы,повязка было у токсичного неудачника Льориса? который кроме привозов,что на клубном уровне,что на национальном и ором на партнёров ,ничем существенным не отметился ?
Капитан - это прежде всего работа с командой вне игрового времени. Сплотить, помирить, поддержать, дать совет, приободрить, донести мнение команды до тренерского штаба. И вот в качестве капитана у меня никаких вопросов к Льорису нет. Судя по результатам Франции во время его капитанства у меня к нему вопросов нет.
И в отношении Гризмана у меня есть подозрение, что он достаточно хорош для выполнения функций капитана. Все необходимые навыки просматривается. А у Мбаппе они не очевидны. Можно быть сколько угодно гением и тащить команду на поле и быть при этом отвратительным капитаном.
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Sarumian
Там кроме Гризманна и Мбаппе передавать некому.
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Гоша Каменный
Ответ Direct free kick
Антошка клизман - 3 ЧМ 1 гол с игры - Уругваю в 2018. Игрок одного турнира ЕВРО 2016
Сразу видно, человек делает выводы по статистике игрока, а не по его игре. Если бы ты смотрел предыдущий ЧМ, то возможно бы такой глухости не писал
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Overkiller
Заголовок по смыслу не соответствует сказанному. Похоже на наброс: "возможно, будем идти рука об руку".

А по тексту: "Он, возможно, самый важный футболист эпохи Дешама. Мы будем идти рука об руку."

Совершенно разное значение, но заголовок поставлен так чтобы складывалось впечатление о неуважении. Вброс.
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danik 258808
Ответ Экспертное мнение
Тогда почему все орут, что Мбаппе играл в финале ЛЧ?)) Стрелка в обратную сторону не поворачивается? 0 ЛЧ он и в Африке 0 ЛЧ, а у Гризманна есть победа в ЛЕ хотя бы.
ЛЕ с Атлетико который год назад был в полуфи лч, это больше провал чем достижение
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Direct free kick
Ответ Пепкины Квадруплы
Гризманн ведёт игру Франции и не тянет на себя одеяло в отличии от черепашки. Черепаха сближается с мячом прокидывает в сторону и туда же делает рывок чтобы оторваться от обороняющегося игрока. Вот и весь one-trick pony.
Антошка клизман - 3 ЧМ 1 гол с игры - Уругваю в 2018. Игрок одного турнира ЕВРО 2016
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Direct free kick
С чего вообще вечно ведомый Гризманн должен быть капитаном? Только Мбаппе! Лучший игрок мира и катарского ауди капа
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АРТУР АЛИЕВ
"...Он важнейший игрок эпохи Дешама, возможно, будем идти рука об руку... Я пока не решил"
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sfilatov13
Валера зарубил на корню подобные конфликты
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Пепкины Квадруплы
Гризманн ведёт игру Франции и не тянет на себя одеяло в отличии от черепашки.

Черепаха сближается с мячом прокидывает в сторону и туда же делает рывок чтобы оторваться от обороняющегося игрока. Вот и весь one-trick pony.
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С 2009 года здесь
Ответ Momos
Вместо таскающего рояль трудяги Гризмана отдали повязку попсовому секс-символу. В 24 года еще не заслужил.
боже, повязку как будто Кимпембе или Рабьо отдали 🤦🏼‍♂️это же Мбаппе как никак ! А ничего что эти годы,повязка было у токсичного неудачника Льориса? который кроме привозов,что на клубном уровне,что на национальном и ором на партнёров ,ничем существенным не отметился ?
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Maturmalai
Ответ Momos
Вместо таскающего рояль трудяги Гризмана отдали повязку попсовому секс-символу. В 24 года еще не заслужил.
Бобби Мур стал капитаном сборной Англии в 22. С отличным результатом для сборной.
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Remedy
Ответ Nikita Balandin
Передай повязку дядя
ДядЕ
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градус ненависти
Просто очень важно для современной Франции чтобы повязка была у негра
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Nikita Balandin
Передай повязку дядя
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Momos
Вместо таскающего рояль трудяги Гризмана отдали повязку попсовому секс-символу. В 24 года еще не заслужил.
Нужно же подчеркнуть медийный статус Мбаппе как наследника Роналду и Месси. Те тоже рано стали капитанами своих сборных: Криштиану в 23 года, Месси – в 24.
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Balt39
Ответ David Aprasidze
Комментарий удален пользователем
Чего добился Месси до де Пауля? Чего добился Роналду до Эдера? )))))
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Maturmalai
Речь не мальчика но мужа.
+6
-1
+5
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TAGAY
Ответ David Aprasidze
Комментарий удален пользователем
встречный вопрос, чего добился Мбаппе без Гризмана?
НИЧЕГО! вот тебе и ответ.
глупо задавать такие вопросы когда встречный вопрос будет куда более тяжелее принять
+11
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Экспертное мнение
Ответ David Aprasidze
Комментарий удален пользователем
Тогда почему все орут, что Мбаппе играл в финале ЛЧ?)) Стрелка в обратную сторону не поворачивается? 0 ЛЧ он и в Африке 0 ЛЧ, а у Гризманна есть победа в ЛЕ хотя бы.
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