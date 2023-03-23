Мбаппе о капитанстве: «Понимаю разочарование Гризманна. Я ему не начальник. Он важнейший игрок эпохи Дешама, возможно, будем идти рука об руку»
Килиан Мбаппе рассказал о беседе с Антуаном Гризманном на тему капитанской повязки.
Форвард «ПСЖ» был назначен капитаном сборной Франции, нападающий «Атлетико» – вице-капитаном.
«Я поговорил с Антуаном, он разочарован – и это можно понять. Я сказал ему, что отреагировал бы так же.
Он, возможно, самый важный футболист эпохи Дешама. Я ему не начальник. Мы будем идти рука об руку и постараемся сделать так, чтобы сборная Франции царствовала на мировом уровне.
Если он захочет что-то сказать команде, я сяду и буду слушать. Мы ни перед кем не должны закрывать дверь, каждый может свободно выразить свое мнение», – сказал Мбаппе.
Жиру о капитанстве Мбаппе в сборной Франции: «Килиан показал себя лидером. Он связывает старое и новое поколение»
Мудацкое поведение авторов спортса. Специальные набросы для разжигания ненависти.
И в отношении Гризмана у меня есть подозрение, что он достаточно хорош для выполнения функций капитана. Все необходимые навыки просматривается. А у Мбаппе они не очевидны. Можно быть сколько угодно гением и тащить команду на поле и быть при этом отвратительным капитаном.
А по тексту: "Он, возможно, самый важный футболист эпохи Дешама. Мы будем идти рука об руку."
Совершенно разное значение, но заголовок поставлен так чтобы складывалось впечатление о неуважении. Вброс.
Черепаха сближается с мячом прокидывает в сторону и туда же делает рывок чтобы оторваться от обороняющегося игрока. Вот и весь one-trick pony.
НИЧЕГО! вот тебе и ответ.
глупо задавать такие вопросы когда встречный вопрос будет куда более тяжелее принять