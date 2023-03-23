рассказал о беседе с на тему капитанской повязки.

Форвард « » был назначен капитаном сборной Франции, нападающий « » – вице-капитаном.

«Я поговорил с Антуаном, он разочарован – и это можно понять. Я сказал ему, что отреагировал бы так же.

Он, возможно, самый важный футболист эпохи . Я ему не начальник. Мы будем идти рука об руку и постараемся сделать так, чтобы сборная Франции царствовала на мировом уровне.

Если он захочет что-то сказать команде, я сяду и буду слушать. Мы ни перед кем не должны закрывать дверь, каждый может свободно выразить свое мнение», – сказал Мбаппе.

Жиру о капитанстве Мбаппе в сборной Франции: «Килиан показал себя лидером. Он связывает старое и новое поколение»