Президент «ПСЖ» хочет сохранить Месси, Мбаппе и Рамоса в команде
Президент «ПСЖ» заявил о желании сохранить Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Серхио Рамоса.
«Мы работаем над тем, чтобы сохранить их всех.
Мы собираемся проанализировать, что мы делаем, чтобы построить планы на будущее. Мы не будем допускать ошибок», – сказал Нассер Аль-Хелайфи.
С Рамосом тоже все понятно, он свой, родной.
Но Мбаппе то на фанатов Реала сверху струей урины, да так смачно и еще совсем недавно.
Неужели все проглотили?)))
По Мбаппе понятно.. Лучший голеадор команды и главный актив клуба.
А вот Месси им на черта сдался?
Через матч испаряется на поле, на тренировки ходит по собственному желанию, и после ЧМ не имеет никакой мотивации.. Даже матчи в ЛЧ против Баварии не заставили его чуть больше двигаться по полю..
До сих пор не понимаю,почему отпустили Тухеля..?