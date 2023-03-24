Президент «ПСЖ» хочет сохранить Месси, Мбаппе и Рамоса в команде

Теги ПСЖ Лионель Месси Серхио Рамос лига 1 Франция возможные трансферы Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Футбол

Президент «ПСЖ» заявил о желании сохранить Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Серхио Рамоса.

«Мы работаем над тем, чтобы сохранить их всех.

Мы собираемся проанализировать, что мы делаем, чтобы построить планы на будущее. Мы не будем допускать ошибок», – сказал Нассер Аль-Хелайфи.

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20 комментариев

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Sarumian
А настоящего тренера нанять не хочет ?
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Человек1991
Шкриньяр приходит летом , Рамоса надо убирать из ПСЖ , грязный средний защитник , и уже 37 лет , а также на выход Данило, Витинью , Руиса , Экитика , их надо подешевле продавать, чтобы кто нибудь взял , и вообщем нужны ещё 2 вингера, справа и слева , которые хорошо отрабатывают в обороне, Мальком вероятно перейдёт летом. Мбаппе пусть будет в половине матчей играть чистого центрального напа, под ним Месси , слева Неймар когда здоров . Также нужен топ центральный полузащитник рядом с Вератти, техничный и цепкий в тоже время, например Дэ Йонг или Дэ Пауль, Мендеш и Хакими в атаке хороши , но в обороне и тактике средние игроки.
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Сурхай Лукманов
Ответ Айлин 1990
Месси не надо тебе этот проект, надо валить как можно по быстрее.
Видно что ему пофиг на ПСЖ .
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Gagarin Party
Ответ otchim kaloeda
да нужен нормальный тренер.. До сих пор не понимаю,почему отпустили Тухеля..?
никакое тренер не сможет заставить бегать звездунов. Ну летом возьмут Нагельсманна, ничего не изменится.
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zzzeeerrrooo
Ответ dr. cage
По Рамосу понятно.. Лидер на поле, непререкаемый авторитет в раздевалке.. По Мбаппе понятно.. Лучший голеадор команды и главный актив клуба. А вот Месси им на черта сдался? Через матч испаряется на поле, на тренировки ходит по собственному желанию, и после ЧМ не имеет никакой мотивации.. Даже матчи в ЛЧ против Баварии не заставили его чуть больше двигаться по полю..
Рамос больше лечится чем играет
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Syndycate
Нравится вылетать в 1/8 ЛЧ, удачи)
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Этот Райола хочет денег
И судорожно решают, куда деть столько лидерских гормонов и тестостерона на площади 50*100, а также найти грааль с пиковой формой Рамоса и Месси
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nobrainnopain
Петуха решили на закланье отправить?
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AnMe
Ну только они и играют нормально. Но так им ниче не светит без адекватного состава и тренера. Лучше бы уже ушли, но вот возьмут ли, зп то хочется нормальную.
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Ростов-на-Дону
Лебедь, рак и щука.
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Oleg
Ответ dr. cage
По Рамосу понятно.. Лидер на поле, непререкаемый авторитет в раздевалке.. По Мбаппе понятно.. Лучший голеадор команды и главный актив клуба. А вот Месси им на черта сдался? Через матч испаряется на поле, на тренировки ходит по собственному желанию, и после ЧМ не имеет никакой мотивации.. Даже матчи в ЛЧ против Баварии не заставили его чуть больше двигаться по полю..
К Месси комплексы понятны.
С Рамосом тоже все понятно, он свой, родной.
Но Мбаппе то на фанатов Реала сверху струей урины, да так смачно и еще совсем недавно.
Неужели все проглотили?)))
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Ростов-на-Дону
Лебадь, рак и щука.
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Parce
Ответ dr. cage
По Рамосу понятно.. Лидер на поле, непререкаемый авторитет в раздевалке.. По Мбаппе понятно.. Лучший голеадор команды и главный актив клуба. А вот Месси им на черта сдался? Через матч испаряется на поле, на тренировки ходит по собственному желанию, и после ЧМ не имеет никакой мотивации.. Даже матчи в ЛЧ против Баварии не заставили его чуть больше двигаться по полю..
Чтоб ты и тебе подобные каждый пост псж комментировал, а то перейдёт Месси в другой клуб, и насер аль халяифи раскроется из-за активности под постами псж
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Титал Телоян
И будет в ФИФУ реальную играть , только джойстик ему дайте в виде ложу
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dr. cage
По Рамосу понятно.. Лидер на поле, непререкаемый авторитет в раздевалке..
По Мбаппе понятно.. Лучший голеадор команды и главный актив клуба.

А вот Месси им на черта сдался?
Через матч испаряется на поле, на тренировки ходит по собственному желанию, и после ЧМ не имеет никакой мотивации.. Даже матчи в ЛЧ против Баварии не заставили его чуть больше двигаться по полю..
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breeze1989
Ответ Parce
А че они про Неймара забыли, отпустить его будет такой же ошибкой как отпустить Ди Марию
Да они все нужных отпустили - Ди Мария, Гуйе, Курзава, Дракслер, даже Паредес - все бы пригодились на этом этапе сезона больше, чем Солер, Руис и 16-18летние парни.
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otchim kaloeda
да нужен нормальный тренер..
До сих пор не понимаю,почему отпустили Тухеля..?
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Айлин 1990
Месси не надо тебе этот проект, надо валить как можно по быстрее.
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red hikkikomori
Ответ Parce
А че они про Неймара забыли, отпустить его будет такой же ошибкой как отпустить Ди Марию
Неймар и сам никуда не собирается до 2027 года) за него можно не переживать)
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Parce
А че они про Неймара забыли, отпустить его будет такой же ошибкой как отпустить Ди Марию
+8
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