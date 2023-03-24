Смолов о словах Кокорина про тюрьму: «Если эта ситуация конкретно его сделала лучше, он имеет право высказаться. У Мамаева противоположное мнение»
Федор Смолов прокомментировал слова Александра Кокорина о тюрьме.
– Читал ли громкое интервью Александра Кокорина про «нормальных мужчин»? Что думаешь?
– Мне сложно ответить, потому что знаю Сашу давно. И хотя мы сейчас с ним не так часто и близко общаемся, но никому не пожелаю того, что он пережил. Если эта ситуация конкретно его сделала лучше и он так считает, то он имеет право высказаться.
Конечно, чтобы там оказаться, нужно нарушить закон, так что у меня это чуть-чуть не вяжется.
Паша [Мамаев], с которым я общаюсь гораздо больше и ближе, придерживается противоположного мнения. Каждый из них сделал свои выводы, – сказал форвард «Динамо».
«Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти». Цитата дня от Кокорина
Там удар по предплечью и на административку-то не особо тянул
Целки вы наши моральные
Мы чего-то не знаем?