Смолов о словах Кокорина про тюрьму: «Если эта ситуация конкретно его сделала лучше, он имеет право высказаться. У Мамаева противоположное мнение»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Павел Мамаев Александр Кокорин Кокорин и Мамаев Футбол

Федор Смолов прокомментировал слова Александра Кокорина о тюрьме. 

– Читал ли громкое интервью Александра Кокорина про «нормальных мужчин»? Что думаешь?

– Мне сложно ответить, потому что знаю Сашу давно. И хотя мы сейчас с ним не так часто и близко общаемся, но никому не пожелаю того, что он пережил. Если эта ситуация конкретно его сделала лучше и он так считает, то он имеет право высказаться.

Конечно, чтобы там оказаться, нужно нарушить закон, так что у меня это чуть-чуть не вяжется.

Паша [Мамаев], с которым я общаюсь гораздо больше и ближе, придерживается противоположного мнения. Каждый из них сделал свои выводы, – сказал форвард «Динамо».

«Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти». Цитата дня от Кокорина  

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13 комментариев

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реймс29
Ответ Этот Райола хочет денег
Ударить по пьяни человека стулом, отсидеть за это, не раскаяться, посчитать, что стал лучше...Жаль Пригожин Саню на перевоспитание не взял!
А тебе глотнуть за петуха в порядке вещей, Райола
Там удар по предплечью и на административку-то не особо тянул
Целки вы наши моральные
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Gagarin Party
Ответ Vovker
Нет, не имеет. Вопросы?
ну какие могут быть вопросы к дураку.
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Razum777
Ответ grek087
Смолов всегда максимально корректен
Отличная шутка
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Ростов-на-Дону
Смолов: " Сесть, не сесть? Та, нуйё на ...!"
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madflava
тогда какого хрена он упоминает "каждого", раз это конкретно его опыт?
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zanuda59
...но никому не пожелаю того, что он пережил.
Мы чего-то не знаем?
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blaugrano
Говорят, футбольный талант Кокорина реализован и развит всего на 10%. То же самое можно сказать про его мозг. Если убрать ноль.
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Кокорин ближе к тому, чтобы стать ещё лучше. Особенно Кирюша
+2
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phaetton
Ответ Vovker
Нет, не имеет. Вопросы?
вопросов нет, 100% понимания, 0% осуждения
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xomamb
куда уж лучше?
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Этот Райола хочет денег
Ударить по пьяни человека стулом, отсидеть за это, не раскаяться, посчитать, что стал лучше...Жаль Пригожин Саню на перевоспитание не взял!
+1
-3
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grek087
Смолов всегда максимально корректен
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Vovker
Нет, не имеет. Вопросы?
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