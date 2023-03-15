Смолов не сыграет с «Зенитом» из-за мышечных проблем

Теги Зенит Федор Смолов премьер-лига Россия травмы Динамо Москва Футбол

Федор Смолов пропустит кубковую игру с «Зенитом».

Нападающий «Динамо» не полетел на матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

По данным «РБ Спорт», у игрока был мышечный спазм перед игрой с «Краснодаром». В клубе надеялись, что Смолов успеет восстановиться к матчу Кубка, но этого не случилось. Восстановление футболиста затягивается.

«Зенит» сегодня примет «Динамо» в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, начало – в 20:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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21 комментарий

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Ivan Petrov
Ответ shava72
У нас потери более серьезные. Малком, Барриос, Родригао, Сергеев. Отсутствие разрисованного - больше свободы Тюкавину с Захаряном, которые опаснее.
Умели бы проигрывать не было бы таких потерь
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Ivan Petrov
Эти мышечные проблемы называются жим-жим
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Pilgui 1970
Нет Смола....ЖАЛЬ.Удачи нам сораДники!
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шлеп нога
Мышечные проблемы головного мозга!
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Моё Моя
Это усиление для Динамо
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Spartakus1984
Ответ Злобный Конь
Ничё,у них же есть сам ЗАХАРЯН, за которым охотится "Челси"! Он зарешает. Ага 🤣🤣🤣
Прикольно будет,если именно он забьет.
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ДМ-1чемпион
Жаль конечно, но Нгамале и Тюка я думаю не слабее!
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Dmitry Gaidar
Ответ michael6060
Почему?Из-за так называемых судей?
Потому что нет лидера в команде,это первое
Второе центр поля просто жуть
И последнее тренер у которого в команде нет дисциплины,помнишь как у Шварца было у него в каждой линии был лидер он с ними работал и над этим в том числе
понятно что состав друго но по Славише видно что он не требует от них того что должен,не гоняет их,нет политики командной!
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В Питере Пять
Тряска перед Зенитом.
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shava72
У нас потери более серьезные. Малком, Барриос, Родригао, Сергеев. Отсутствие разрисованного - больше свободы Тюкавину с Захаряном, которые опаснее.
+6
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+3
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yalyon
Будет выигрывать кубок с трибуны
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Dinamik1
Что он есть что его нет ни чего не изменится.У Динамо шансов 0.
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Anders_b
Ну не нельзя же такую боязнь испытывать. Профессиональный футболист как никак.
+12
-3
+9
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Злобный Конь
Ничё,у них же есть сам ЗАХАРЯН, за которым охотится "Челси"! Он зарешает. Ага 🤣🤣🤣
+3
-3
0
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michael6060
Ответ Dmitry Gaidar
Хотелось бы думать что Динамо натянет их Но сейчас это из раздела фантастики@
Почему?Из-за так называемых судей?
+1
-3
-2
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Тимур Таубаев
По ощущениям , пора уже заканчивать Феде в конце сезона ( судя по игре ), ну либо ехать доигрывать в Турцию или на тот же Кипр к старому приятелю))
+5
-1
+4
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Andrey Yaroslavtsev
Смолов, это Смолов
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Doronya
Ну и к лучшему, пусть Тюка практику получает, может из него чего-нибудь толковое получится 🙏
+2
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+1
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Dmitry Gaidar
Хотелось бы думать что Динамо натянет их
Но сейчас это из раздела фантастики@
+3
-7
-4
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Жлобиньо
Потому что он слабак?(подходит под проблемы с мышцами)
+1
-2
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Злобный Конь
Не захотел принимать участие в заведомо унизительном разгроме "Динамо"
+5
-5
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