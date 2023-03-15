Смолов не сыграет с «Зенитом» из-за мышечных проблем
Федор Смолов пропустит кубковую игру с «Зенитом».
Нападающий «Динамо» не полетел на матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
По данным «РБ Спорт», у игрока был мышечный спазм перед игрой с «Краснодаром». В клубе надеялись, что Смолов успеет восстановиться к матчу Кубка, но этого не случилось. Восстановление футболиста затягивается.
«Зенит» сегодня примет «Динамо» в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, начало – в 20:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
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Второе центр поля просто жуть
И последнее тренер у которого в команде нет дисциплины,помнишь как у Шварца было у него в каждой линии был лидер он с ними работал и над этим в том числе
понятно что состав друго но по Славише видно что он не требует от них того что должен,не гоняет их,нет политики командной!
Но сейчас это из раздела фантастики@