Месси о победе на ЧМ: «Не хочу забывать бывших партнеров, отдававших все, чтобы выиграть. Они заслуживают признания аргентинского народа»

выступил с речью в честь победы сборной Аргентины на ЧМ-2022.

«Прежде всего, спасибо всем за любовь. Мы давно говорили о том, что сделаем все возможное, чтобы выиграть чемпионат мира.

Я всегда мечтал об этом моменте, о возможности отпраздновать с вами, о возможности приехать в мою страну с победой на Кубке Америки, чемпионате мира. Это самое лучшее ощущение.

Также не хочу забывать бывших партнеров по команде, которые прошли и также отдали все, чтобы добиться этого [выиграть ЧМ]. Они заслуживают уважения и признания всего аргентинского народа.

Добиться этого очень сложно. Это зависит от многих вещей. Наслаждаемся третьей звездой!» – сказал нападающий сборной Аргентины после матча с Панамой.

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