Месси о победе на ЧМ: «Не хочу забывать бывших партнеров, отдававших все, чтобы выиграть. Они заслуживают признания аргентинского народа»
Лионель Месси выступил с речью в честь победы сборной Аргентины на ЧМ-2022.
«Прежде всего, спасибо всем за любовь. Мы давно говорили о том, что сделаем все возможное, чтобы выиграть чемпионат мира.
Я всегда мечтал об этом моменте, о возможности отпраздновать с вами, о возможности приехать в мою страну с победой на Кубке Америки, чемпионате мира. Это самое лучшее ощущение.
Также не хочу забывать бывших партнеров по команде, которые прошли и также отдали все, чтобы добиться этого [выиграть ЧМ]. Они заслуживают уважения и признания всего аргентинского народа.
Добиться этого очень сложно. Это зависит от многих вещей. Наслаждаемся третьей звездой!» – сказал нападающий сборной Аргентины после матча с Панамой.
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А кучка бандерлогов к паху статуэтку прикладывают
Рыдай
если бы все играли на моем уровне ....
это не шутка
© один бывший игрок Аргентины
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Кульминация всего футбола в двух фотографиях