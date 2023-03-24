Месси о победе на ЧМ: «Не хочу забывать бывших партнеров, отдававших все, чтобы выиграть. Они заслуживают признания аргентинского народа»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Футбол

Лионель Месси выступил с речью в честь победы сборной Аргентины на ЧМ-2022.

«Прежде всего, спасибо всем за любовь. Мы давно говорили о том, что сделаем все возможное, чтобы выиграть чемпионат мира.

Я всегда мечтал об этом моменте, о возможности отпраздновать с вами, о возможности приехать в мою страну с победой на Кубке Америки, чемпионате мира. Это самое лучшее ощущение.

Также не хочу забывать бывших партнеров по команде, которые прошли и также отдали все, чтобы добиться этого [выиграть ЧМ]. Они заслуживают уважения и признания всего аргентинского народа.

Добиться этого очень сложно. Это зависит от многих вещей. Наслаждаемся третьей звездой!» – сказал нападающий сборной Аргентины после матча с Панамой.

Первый матч Аргентины после ЧМ-2022: Месси забил и расписался на футболке соперника, Мартинес повторил жест с кубком

25 комментариев

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muslim95
Ответ Экспертное мнение
Единственный игрок в истории, от которого требовали победу на кубке мира. Потому что все понимали его уровень футбола, понимали, что он может это. Вот это и есть его планка - обязан выиграть кубок мира, потому что ты лучший. И самое невероятное, он реально сделал это. Ни от каких великих игроков не требуют вот так вот, а тут мало того что требовали, так он ведь это воплотил в реальность, уму непостижимо, если вдуматься.
Мне кажется самым решаюшим голом на этом ЧМ был гол в ворота Мексика из за пределов штрафной, он вселил увереность в Месси, это был фантастически по важности гол
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Дмитрий Гудков
Странно так, капитан говорит правильные вещи
А кучка бандерлогов к паху статуэтку прикладывают
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Терминатор///Айлбибекович
Ответ Artem Piatkov
Да ты прав(-а), кульминация она такая: 1) https://mcdn.wallpapersafari.com/medium/42/57/gQievk.jpg 2) https://extra.ie/wp-content/uploads/2019/05/messi-season-ruined-featured-image.jpg
У Лео если че есть 4 титула Лиги Чемпионов.А вот Кубка мира у Кринжа не будет как своих ушей.
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Терминатор///Айлбибекович
Ответ Экспертное мнение
Единственный игрок в истории, от которого требовали победу на кубке мира. Потому что все понимали его уровень футбола, понимали, что он может это. Вот это и есть его планка - обязан выиграть кубок мира, потому что ты лучший. И самое невероятное, он реально сделал это. Ни от каких великих игроков не требуют вот так вот, а тут мало того что требовали, так он ведь это воплотил в реальность, уму непостижимо, если вдуматься.
Все верно сказал.Так и есть.
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Игорь Климов
Ответ AF007
https://vk.com/wall-8722610_41356732 Рыдай
Лео Месси величайший футболист в истории этого вида спорта!
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Терминатор///Айлбибекович
Лео никогда не Я-кает,а в первую очередь отмечает партнеров по команде.В отличии от сами знаете кого)).Хотя этот Мундиаль Лео вытащил хоть и не в одиночку,но вложил самый весомый вклад в успех команды.
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Игорь Климов
18.12.2022 года, Лео Месси со всей сборной Аргентины после победы на Чемпионате Мира в Катаре, сделал счастливыми миллионы аргентинцев в XXI веке, молодцы!
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Экспертное мнение
Ответ BananaMama
«Не хочу забывать шейхов, отдававших все, чтобы я получал пенальти каждый матч и выиграл. Они заслуживают признания аргентинского народа»
Катарские шейхи настолько могущественны, что в первом же матче на ЧМ в ворота Катара поставили пенальти, а сама сборная не набрала ни одного очка - самое слабое выступление хозяйки за всю историю, шейхам приятно так войти в историю, как считаешь?
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AF007
Ответ Artem Piatkov
Да ты прав(-а), кульминация она такая: 1) https://mcdn.wallpapersafari.com/medium/42/57/gQievk.jpg 2) https://extra.ie/wp-content/uploads/2019/05/messi-season-ruined-featured-image.jpg
https://vk.com/wall-8722610_41356732

Рыдай
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MajestySport
Главное чтобы не забыл ФИФА
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BananaMama
«Не хочу забывать шейхов, отдававших все, чтобы я получал пенальти каждый матч и выиграл. Они заслуживают признания аргентинского народа»
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-7
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Artem Piatkov
Ответ AF007
https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/media/img/5/25/756793993103255.jpg https://s5o.ru/storage/simple/ru/edt/05/4b/73/39/rue7c58b7b8bd.jpg Кульминация всего футбола в двух фотографиях
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Spartaneanec
Так глупо смотрятся пустынные войны, которые из-за нелюбви к Месси, говорят какая мерзкая сборная Аргентины и чемпион вообще липовый
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BananaMama
Ответ AF007
https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/media/img/5/25/756793993103255.jpg https://s5o.ru/storage/simple/ru/edt/05/4b/73/39/rue7c58b7b8bd.jpg Кульминация всего футбола в двух фотографиях
Скудные у тебя познания о футболе, раз вся история футбола к двум фотографиям и одному турниру сводится
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Абдул Абакаев
Маскерано и Ко
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London.is.blue
Ответ Барсик Юрана
Кринж: «Это я сделал хет-трик в плей-офф ЧМ вселившись в тело Рамуша»
Поделился опытом и клубникой🍓
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-2
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Экспертное мнение
Единственный игрок в истории, от которого требовали победу на кубке мира. Потому что все понимали его уровень футбола, понимали, что он может это. Вот это и есть его планка - обязан выиграть кубок мира, потому что ты лучший. И самое невероятное, он реально сделал это. Ни от каких великих игроков не требуют вот так вот, а тут мало того что требовали, так он ведь это воплотил в реальность, уму непостижимо, если вдуматься.
+36
-2
+34
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VERBLYUD
Жаль, что Маскерано так и не выиграл трофей с основной сборной( а ведь он проиграл 5 финалов:(
+19
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bam bam
давайте про кринжа истории.
если бы все играли на моем уровне ....
+4
0
+4
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Пирс Морган
Да, очень жаль было Маскерано в 2014
+7
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Gagarin Party
привет Игуаину передал?
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Blaumerc
Ответ Барсик Юрана
Кринж: «Это я сделал хет-трик в плей-офф ЧМ вселившись в тело Рамуша»
Роналду: "это я забил тот гол волосами, клянусь он коснулся кончика моих волос"
это не шутка
+15
-4
+11
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Александр Бялт
"Плачьте и идите в задницу"
© один бывший игрок Аргентины
0
-1
-1
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AF007
https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/media/img/5/25/756793993103255.jpg

https://s5o.ru/storage/simple/ru/edt/05/4b/73/39/rue7c58b7b8bd.jpg

Кульминация всего футбола в двух фотографиях
+11
-4
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Барсик Юрана
Кринж: «Это я сделал хет-трик в плей-офф ЧМ вселившись в тело Рамуша»
+38
-9
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