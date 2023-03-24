Озил о самом сильном сопернике: «Месси. Думаю, все знают почему»

Месут Озил назвал самого сильного соперника, против которого он играл.

– Самый сильный соперник, против которого вы играли?

– . Думаю, все знают, почему, – сказал экс-полузащитник « » и сборной .

Месут Озил: «Роналду – лучший игрок всех времен. Пасовать тому, кто почти не промахивался, – подарок»