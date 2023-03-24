Озил о самом сильном сопернике: «Месси. Думаю, все знают почему»

Теги ПСЖ Месут Озил Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Футбол

Месут Озил назвал самого сильного соперника, против которого он играл.

– Самый сильный соперник, против которого вы играли?

Лионель Месси. Думаю, все знают, почему, – сказал экс-полузащитник «Реала» и сборной Германии.

Месут Озил: «Роналду – лучший игрок всех времен. Пасовать тому, кто почти не промахивался, – подарок»

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34 комментария

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zizo98
Ответ Айлин 1990
Ты хоть плачь сутками. Рюналду на 5 ступени ниже Месси по игре в футбол. Запомни навсегда и живи с этим. 1. Месси. 2. Пеле. 3. Марадона. 4. Герд Мюллер. 5. Кройф, Платини, Ван Бастен, Рюналду и Ди Стефано.
Я думаю ты удивишься видев игру Кройфа и Марадоны.Хотя..Нежные пальчики упорно ищут 2010 годы.
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Kyancey
Ответ Barca_mania
ну ты фантазер) на деле засуживали соперников реала
Скорее, соперников «Барселоны», особенно в те годы, когда они брали ЛЧ (2006, 2009, 2011), но тебе не выгодно об этом вспоминать )))
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ML26
Ответ Oleg
Причем тут ЗМ не пойму? Речь про интервью трехгодичной давности.
Покажи мне это интервью трехгодичной давности
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Терминатор///Айлбибекович
Ответ Toni_Montana
Мессиглоры с 18 декабря спят спокойно
Роман так боится,что его как всегда унизят,что половину юзеров добавил в черный список.Извини я поэтому через тебя и пишу,потому что ему не могу написать.Кстати наш Ромчик как то признался,что является такой же ориентации как и Роналду)Это объясняет,почему у него юмор в эту сторону работает.
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AnMe
Лучшим назвал друга Рона, а самый сложный соперник Лео. Молодец, умеет говорить на 2 фронта, не обидев никого. Хотя и на это найдутся обиженки))
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Андрей Евсеенко
Сильнее из-за товарища по команде, который покажет на точку?
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Игорь Климов
Ответ Андрей Хенто
Месси великий игрок, один из лучших в истории футбола, если не лучший с этим никто не будет спорить.
Да, Лео Месси как минимум является самым величайшим футболистом современности.
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Игорь Климов
Ну, подавляющее число игроков мира называют Лео Месси самым сложным соперником.
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Терминатор///Айлбибекович
Конечно все.Лео Месси просто лучший футболист в мире.Все очень просто.
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Oleg
Ответ ML26
Комплексы у тебя. У него спросили, кто достоин ЗМ(в прошлом году) он как любой нормальный человек ответил - Бензема
Причем тут ЗМ не пойму?
Речь про интервью трехгодичной давности.
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Tun
Легким движением руки Озил превращается из турецкой подлизы кривоногой в авторитетного немецкого эксперта)
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MajestySport
Потому что за его спиной ФИФА и судьи
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Амон
из-за Негрейру?
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Sevuska
Ответ ML26
Комплексы у тебя. У него спросили, кто достоин ЗМ(в прошлом году) он как любой нормальный человек ответил - Бензема
Не суди олежку строго - он ещё маленький и любит нести всякую чушь 😆
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BananaMama
Ответ Великий Алонсо
Озил уже сказал, что лучший в истории это Криштиану. Так что Мессиглоры спать.
Последнее слово на самом деле другое, но модераторы не пропустят)))
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Айлин 1990
Ответ Artem Piatkov
Почему? Озил не играл против Криштиану, поэтому и не назвал бы его
А на ЧМ Германия и Португалия не играли??)))
+17
-4
+13
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Tristan...
После этой новости у королевской секты начался сущий кошмар...
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Великий Алонсо
Озил уже сказал, что лучший в истории это Криштиану. Так что Мессиглоры спать.
+4
-6
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Айлин 1990
Ответ Artem Piatkov
А я думал скажет - судья Реал знатно заслуживали в 2010-2012 годах, особенно в ЛЧ (удаление Пепе, незасчитаный гол Игуаина в ответке) и Кубке Испании (отмененный гол Рамоса после симуляции Алвеса)
Ты хоть плачь сутками. Рюналду на 5 ступени ниже Месси по игре в футбол.
Запомни навсегда и живи с этим.
1. Месси.
2. Пеле.
3. Марадона.
4. Герд Мюллер.
5. Кройф, Платини, Ван Бастен, Рюналду и Ди Стефано.
+10
-7
+3
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Gagarin Party
Ответ Blaumerc
Комментарий удален модератором
так он против Роналду не играл. Он же сказал, что Роналду лучший игрок всех времен. Ты только что проснулся?
+3
-5
-2
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Роман
Ответ Александр Мартынов
А что? Все обязаны Месси предпочитать?
В их секте - да.
+4
-7
-3
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Александр Мартынов
Ответ Oleg
У пучеглазого кстати комплексы к Месси явные. Помню он Бензема в одном интервью предпочел Месси)
А что? Все обязаны Месси предпочитать?
+7
-9
-2
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BananaMama
Ответ Oleg
У пучеглазого кстати комплексы к Месси явные. Помню он Бензема в одном интервью предпочел Месси)
Разбирается в футболе, раз так предпочёл)
+5
-11
-6
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Айлин 1990
Опять одноклубник и партнёр по сборной.
+2
-5
-3
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Роман
Ответ Toni_Montana
Мессиглоры с 18 декабря спят спокойно
Друг с другом.
+6
-8
-2
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