Озил о самом сильном сопернике: «Месси. Думаю, все знают почему»
Месут Озил назвал самого сильного соперника, против которого он играл.
– Самый сильный соперник, против которого вы играли?
– Лионель Месси. Думаю, все знают, почему, – сказал экс-полузащитник «Реала» и сборной Германии.
Месут Озил: «Роналду – лучший игрок всех времен. Пасовать тому, кто почти не промахивался, – подарок»
Речь про интервью трехгодичной давности.
Запомни навсегда и живи с этим.
1. Месси.
2. Пеле.
3. Марадона.
4. Герд Мюллер.
5. Кройф, Платини, Ван Бастен, Рюналду и Ди Стефано.