Жоан Лапорта: «Месси – важнейший игрок в истории «Барсы», часть нашей эмблемы. Лео знает, что он в наших сердцах, и двери клуба открыты для него»

назвал важнейшим игроком в истории «Барселоны».

«Месси – лучший игрок в истории. Он самым важный игрок в истории «Барсы». Я должен быть очень осторожен в своих словах, ведь Месси – футболист «ПСЖ», и я должен проявлять уважение. Лео знает, что он в наших сердцах. Он часть нашей эмблемы.

Когда я стал президентом «Барсы», мне досталось не очень хорошее наследие, и мне пришлось принять решение, которым я не был доволен. Я должен найти способ улучшить нынешние отношения Месси с «Барсой».

Посмотрим, но он знает, что двери «Барселоны» для него открыты», – сказал президент каталонского клуба в интервью ютуб-каналу The Business and Money Behind Sports.

