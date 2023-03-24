Жоан Лапорта: «Месси – важнейший игрок в истории «Барсы», часть нашей эмблемы. Лео знает, что он в наших сердцах, и двери клуба открыты для него»
Жоан Лапорта назвал Лионеля Месси важнейшим игроком в истории «Барселоны».
«Месси – лучший игрок в истории. Он самым важный игрок в истории «Барсы». Я должен быть очень осторожен в своих словах, ведь Месси – футболист «ПСЖ», и я должен проявлять уважение. Лео знает, что он в наших сердцах. Он часть нашей эмблемы.
Когда я стал президентом «Барсы», мне досталось не очень хорошее наследие, и мне пришлось принять решение, которым я не был доволен. Я должен найти способ улучшить нынешние отношения Месси с «Барсой».
Посмотрим, но он знает, что двери «Барселоны» для него открыты», – сказал президент каталонского клуба в интервью ютуб-каналу The Business and Money Behind Sports.
Месси не продлевает контракт с «ПСЖ» – хочет зарплату на уровне Мбаппе. Что дальше?
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Месси,размышляет пока.
Месси хотел бы очень вернуться Домой, а «Барселона» весьма оптимистично настроена на успешные переговоры.
Но при этом, про меркантильность семьи Месси никто говорить не будет.
"он же заработал".