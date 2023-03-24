Жоан Лапорта: «Месси – важнейший игрок в истории «Барсы», часть нашей эмблемы. Лео знает, что он в наших сердцах, и двери клуба открыты для него»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Жоан Лапорта назвал Лионеля Месси важнейшим игроком в истории «Барселоны».

«Месси – лучший игрок в истории. Он самым важный игрок в истории «Барсы». Я должен быть очень осторожен в своих словах, ведь Месси – футболист «ПСЖ», и я должен проявлять уважение. Лео знает, что он в наших сердцах. Он часть нашей эмблемы.

Когда я стал президентом «Барсы», мне досталось не очень хорошее наследие, и мне пришлось принять решение, которым я не был доволен. Я должен найти способ улучшить нынешние отношения Месси с «Барсой».

Посмотрим, но он знает, что двери «Барселоны» для него открыты», – сказал президент каталонского клуба в интервью ютуб-каналу The Business and Money Behind Sports.

Месси не продлевает контракт с «ПСЖ» – хочет зарплату на уровне Мбаппе. Что дальше?

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23 комментария

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Oleg
Ответ Iamliam
Пруфы в студию
Твиттер в студию , там об этом каждый инсайдер пишет.
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Артём Толоконников
Возвращайся скорее!
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Сергей Жарковский
А что ПСЖ не бастует вместе со всей Францией?
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Iamliam
Ответ Экселлент
Переговоры между «Барселоной» и Лео Месси о его возвращении начались. Месси хотел бы очень вернуться Домой, а «Барселона» весьма оптимистично настроена на успешные переговоры.
Пруфы в студию
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Алексей Ненахов
Нет повести печальнее на свете…
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Appa
Ответ Joel Campbell
Было бы красиво вернуть на 1 прощальный сезон ,думаю у Месси будет мотивация в Барсе ,а не как в ПСЖ
Камп ноу закрывают на полтора года(
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Мадрид наказывает!
Негрейра тоже был незаменим.
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Andrew Chepaylo
Ответ Joel Campbell
Было бы красиво вернуть на 1 прощальный сезон ,думаю у Месси будет мотивация в Барсе ,а не как в ПСЖ
Чтоб клуб окончательно обанкротился?
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Экселлент
Ответ Gagarin Party
да вроде начались переговоры с ПСЖ о продлении контракта.
Здрасьте, они уже давно идут,ПСЖ предложил год контракта с уменьшенной зп, так как имеет проблемы с ФФП.
Месси,размышляет пока.
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Raybay
Все верно, у Месси всегда есть дом, у многих футболистов его нет
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Gagarin Party
Ответ Экселлент
Переговоры между «Барселоной» и Лео Месси о его возвращении начались. Месси хотел бы очень вернуться Домой, а «Барселона» весьма оптимистично настроена на успешные переговоры.
да вроде начались переговоры с ПСЖ о продлении контракта.
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NIK7478
Отец Месси - его агент, все знают. Что мешает сказать его отцу, что ты готов пригласить Месси в Барсу?
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Экселлент
Переговоры между «Барселоной» и Лео Месси о его возвращении начались.

Месси хотел бы очень вернуться Домой, а «Барселона» весьма оптимистично настроена на успешные переговоры.
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Эден Азаров
Когда там перевыборы у Барсы? Лапорта уже начал кампанию?
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as009595@icloud.com
Ответ Joel Campbell
Было бы красиво вернуть на 1 прощальный сезон ,думаю у Месси будет мотивация в Барсе ,а не как в ПСЖ
Согласен, лучший игрок в истории Барсы и один из лучших всех времен
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MstAndreev
Жоан Лапорта: «Негрейра – важнейший игрок в истории «Барсы», часть нашей эмблемы. Негрейра знает, что он в наших сердцах, и двери клуба открыты для него»
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Геннадий Тимченко
Ответ Joel Campbell
Было бы красиво вернуть на 1 прощальный сезон ,думаю у Месси будет мотивация в Барсе ,а не как в ПСЖ
было бы красиво, да и болелы ПСЖ тоже бы сказали огромное спасибо 👍
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А. Мостовой
Король панамы. 8 лет подряд позоров в ЛЧ это вам не хухры мухры
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Мельников Михаил
Ответ Любезный Коссутий
единственный способ улучшить отношения с Месси - закрыть долг в 50 миллионов
И предложить 35+ за сезон сверх этого.
Но при этом, про меркантильность семьи Месси никто говорить не будет.
"он же заработал".
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Iamliam
Пока что одно балабольство через СМИ к сожалению. Надеюсь они найдут способ подписаться его и придут с реальным предложением в ближайшее время, времени маловато.
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ljolik888
Ждём Месси на прощальный матч , ну и конечно после окончания карьеры на какуе нибудь должность в Барселоне . Удачи , здоровья и всего наилучшего !
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Joel Campbell
Было бы красиво вернуть на 1 прощальный сезон ,думаю у Месси будет мотивация в Барсе ,а не как в ПСЖ
+15
-6
+9
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Любезный Коссутий
единственный способ улучшить отношения с Месси - закрыть долг в 50 миллионов
+1
-2
-1
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