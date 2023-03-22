Гогниев с понедельника тренирует Садыгова по индивидуальной программе в Турции. Остальные игроки «Химок» отправятся туда сегодня

Теги Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия Дмитрий Тихий Аяз Гулиев Маркос Гильерме Владимир Хубулов Илья Садыгов Туфан Садыгов Футбол

Нападающий «Химок» Илья Садыгов тренируется по индивидуальной программе в Турции.

По информации Metaratings.ru, главный тренер подмосковной команды Спартак Гогниев и сын инвестора клуба Туфана Садыгова с понедельника находятся в Турции, где проводят индивидуальные занятия. Сегодня туда отправится остальная команда.

Полузащитник Аяз Гулиев отправится на сбор вместе с командой, а защитник Дмитрий Тихий останется в России и будет тренироваться под руководством Рината Билялетдинова. В контракт игрока включен пункт, согласно которому он должен работать под руководством тренера с лицензией PRO.

Также стало известно, что после поражения от «Зенита» в Мир РПЛ (2:3) в раздевалке красно-черных произошла стычка между Маркосом Гильерме и Владимиром Хубуловым. После этого в команде потребовали от бразильца принести извинения.

Тренировочный сбор «Химок» в Турции пройдет с 22 по 29 марта.

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14 комментариев

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Алексей Тарлыков
Ответ Ебздрогыч
Гогниев не тренер, а аниматор
Вся команда начиная с руководства и заканчивая тренером команда аниматоров "весёлый праздник"
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BananaMama
А кто знает, как вообще Маркос Гильерме, поигравший в Сантосе, Интернасьонале и Сан-Паулу, до жизни такой дошел, что он теперь в Химках?
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Кирилл Голивец
Ответ BananaMama
Слушай, ты же из Химок - там клуб вообще хоть кому-то нужен? Там вообще есть его болельщики? Когда в марте 2020 (как раз перед ковидом) приезжал на игру ФНЛ Химки-Томь, на более пустом стадионе я еще не был никогда. Такое ощущение, что на нашем гостевом секторе было народу столько же (человек 50), чем на всем остальном стадионе)))
Есть, но бойкотируют с нынешним руководством. Атмосфера на матчах и до фан ид была хуже, чем в 2003-м году на 12-м месте в первом дивизионе
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BananaMama
Ответ Кирилл Голивец
От новичка-легионера с опытом игры за бразильские топы и загребское Динамо попросили извиниться перед чудиком, который оскорблял Касаткину и провел от силы 10 матчей в РПЛ за Крылья)))) феерический клуб.
Слушай, ты же из Химок - там клуб вообще хоть кому-то нужен? Там вообще есть его болельщики?
Когда в марте 2020 (как раз перед ковидом) приезжал на игру ФНЛ Химки-Томь, на более пустом стадионе я еще не был никогда. Такое ощущение, что на нашем гостевом секторе было народу столько же (человек 50), чем на всем остальном стадионе)))
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Кирилл Голивец
От новичка-легионера с опытом игры за бразильские топы и загребское Динамо попросили извиниться перед чудиком, который оскорблял Касаткину и провел от силы 10 матчей в РПЛ за Крылья)))) феерический клуб.
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kokakoka
С таким цирком прямая дорога в лучшую лигу мира
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toxa3006
Просто подработку взял
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Peter Parker
Ничего себе интересный пункт у Тихого. Это некая подстраховка от ссылки в дубль? Очень неожиданно узнать о таком пункте в контракте игрока, который всю жизнь по Лучам, Томи, Факелам и Химкам. Причем, если верить трансфермаркету, у Дмитрия даже нет агента
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ygcn5c2ty9
Искренне надеюсь, что Химки улетят. Не футбол, а ток-шоу
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Ебздрогыч
Если у нас лига приколов, то Химки - это главный прикол, просто вишенка на торте!
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Ебздрогыч
В контракт игрока включен пункт, согласно которому он должен работать под руководством тренера с лицензией PRO.

Прикольно, я о таком пункте первый раз слышу. А что там еще в контракте? Летать только бизнес-классом, обедать только в мишленовых ресторанах, играть только когда хорошее настроение?
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Пользователь Имени
Забавная команда, главный тренер занимается с сыном инвестора, другой футболист с тренером с лицензией PRO, команда где-то в пути...
+16
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Ебздрогыч
Гогниев не тренер, а аниматор
+23
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kaimussen
Гогниев репетитором подрабатывает?
+28
0
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