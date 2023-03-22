Гогниев с понедельника тренирует Садыгова по индивидуальной программе в Турции. Остальные игроки «Химок» отправятся туда сегодня
Нападающий «Химок» Илья Садыгов тренируется по индивидуальной программе в Турции.
По информации Metaratings.ru, главный тренер подмосковной команды Спартак Гогниев и сын инвестора клуба Туфана Садыгова с понедельника находятся в Турции, где проводят индивидуальные занятия. Сегодня туда отправится остальная команда.
Полузащитник Аяз Гулиев отправится на сбор вместе с командой, а защитник Дмитрий Тихий останется в России и будет тренироваться под руководством Рината Билялетдинова. В контракт игрока включен пункт, согласно которому он должен работать под руководством тренера с лицензией PRO.
Также стало известно, что после поражения от «Зенита» в Мир РПЛ (2:3) в раздевалке красно-черных произошла стычка между Маркосом Гильерме и Владимиром Хубуловым. После этого в команде потребовали от бразильца принести извинения.
Тренировочный сбор «Химок» в Турции пройдет с 22 по 29 марта.
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Когда в марте 2020 (как раз перед ковидом) приезжал на игру ФНЛ Химки-Томь, на более пустом стадионе я еще не был никогда. Такое ощущение, что на нашем гостевом секторе было народу столько же (человек 50), чем на всем остальном стадионе)))
Прикольно, я о таком пункте первый раз слышу. А что там еще в контракте? Летать только бизнес-классом, обедать только в мишленовых ресторанах, играть только когда хорошее настроение?