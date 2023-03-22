Гогниев с понедельника тренирует Садыгова по индивидуальной программе в Турции. Остальные игроки «Химок» отправятся туда сегодня

Нападающий «Химок» тренируется по индивидуальной программе в Турции.

По информации Metaratings.ru, главный тренер подмосковной команды и сын инвестора клуба с понедельника находятся в Турции, где проводят индивидуальные занятия. Сегодня туда отправится остальная команда.

Полузащитник Аяз Гулиев отправится на сбор вместе с командой, а защитник останется в России и будет тренироваться под руководством Рината Билялетдинова. В контракт игрока включен пункт, согласно которому он должен работать под руководством тренера с лицензией PRO.

Также стало известно, что после поражения от «Зенита» в Мир (2:3) в раздевалке красно-черных произошла стычка между Маркосом Гильерме и Владимиром Хубуловым. После этого в команде потребовали от бразильца принести извинения.

Тренировочный сбор «Химок» в Турции пройдет с 22 по 29 марта.

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