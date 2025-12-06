У Соболева 0+0 и одна желтая в 11 последних матчах за «Зенит». Гол форварда «Акрону» отменили из-за офсайда у Глушенкова

У Александра Соболева нет голевых действий в 11 последних матчах.

Нападающий «Зенита » Александр Соболев не совершил ни одного результативного действия в 11 последних матчах.

Сегодня 28-летний футболист вышел в стартовом составе сине-бело-голубых на матч с «Акроном » в 18-м туре Мир РПЛ (2:0) и был заменен на 70-й минуте. На 65-й минуте он забил гол, однако взятие ворот было отменено – Максим Глушенков , отдавший пас Сооблеву, находился в офсайде по ходу атаки.

В последний раз Александр совершил результативное действие 27 сентября, забив «Оренбургу» (5:2) в матче Мир РПЛ. За 11 последних игр он получил 1 желтую карточку.

