У Соболева 0+0 и одна желтая в 11 последних матчах за «Зенит». Гол форварда «Акрону» отменили из-за офсайда у Глушенкова
У Александра Соболева нет голевых действий в 11 последних матчах.
Нападающий «Зенита» Александр Соболев не совершил ни одного результативного действия в 11 последних матчах.
Сегодня 28-летний футболист вышел в стартовом составе сине-бело-голубых на матч с «Акроном» в 18-м туре Мир РПЛ (2:0) и был заменен на 70-й минуте. На 65-й минуте он забил гол, однако взятие ворот было отменено – Максим Глушенков, отдавший пас Сооблеву, находился в офсайде по ходу атаки.
В последний раз Александр совершил результативное действие 27 сентября, забив «Оренбургу» (5:2) в матче Мир РПЛ. За 11 последних игр он получил 1 желтую карточку.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
