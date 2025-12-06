27

У Ямаля 8+8 в 16 матчах сезона за «Барсу». Сегодня Ламин забил с пенальти «Бетису»

Ламин Ямаль забил 8-й гол в сезоне.

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль реализовал 11-метровый удар в матче против «Бетиса» (5:1, второй тайм) в 16-м туре Ла Лиги

На счету 18-летнего испанца 8 голов и 8 результативных передач в 16 матчах сезона за каталонский клуб.

Подробная статистика Ямаля – здесь.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
