Гендиректор «Химок» о брани Гогниева: «Есть доказательства аутентичности записи? Воссоздать голос несложно при современных технологиях»

Гендиректор «Химок» поставил под сомнение достоверность записи с бранью Спартака Гогниева.

Ранее была выложена запись, на которой главный тренер подмосковного клуба ругается в адрес и Дмитрия Тихого, отстраненных от работы с основой.

«А кто производил запись? У вас есть доказательства ее аутентичности? Вы же понимаете, при современном уровне развития технологий достаточно несложно воссоздать голос любого человека.

Команда под руководством главного тренера на сборах готовится ко встрече с «Краснодаром», – сказал Николай Оленев.

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