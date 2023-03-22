Гендиректор «Химок» о брани Гогниева: «Есть доказательства аутентичности записи? Воссоздать голос несложно при современных технологиях»
Гендиректор «Химок» поставил под сомнение достоверность записи с бранью Спартака Гогниева.
Ранее была выложена запись, на которой главный тренер подмосковного клуба ругается в адрес Аяза Гулиева и Дмитрия Тихого, отстраненных от работы с основой.
«А кто производил запись? У вас есть доказательства ее аутентичности? Вы же понимаете, при современном уровне развития технологий достаточно несложно воссоздать голос любого человека.
Команда под руководством главного тренера Спартака Гогниева на сборах готовится ко встрече с «Краснодаром», – сказал Николай Оленев.
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