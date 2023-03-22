Гендиректор «Химок» о брани Гогниева: «Есть доказательства аутентичности записи? Воссоздать голос несложно при современных технологиях»

Теги Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия Дмитрий Тихий Аяз Гулиев Матч ТВ Футбол

Гендиректор «Химок» поставил под сомнение достоверность записи с бранью Спартака Гогниева.

Ранее была выложена запись, на которой главный тренер подмосковного клуба ругается в адрес Аяза Гулиева и Дмитрия Тихого, отстраненных от работы с основой.

«А кто производил запись? У вас есть доказательства ее аутентичности? Вы же понимаете, при современном уровне развития технологий достаточно несложно воссоздать голос любого человека.

Команда под руководством главного тренера Спартака Гогниева на сборах готовится ко встрече с «Краснодаром», – сказал Николай Оленев.

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26 комментариев

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toxa3006
Что он такое несёт, ###### в рот, черт побери!!!
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Alex Metallov
Ответ charly_54
Классический ход! А вы видели как том Круз в миссия невыполнима лица меняет?
ну так еще Фантомас в свое время делал.
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Иван Шуткин
Команда - Скандал)) Все наперекосяк всегда идёт,всем руководством надо сходить в церковь, птотму что это уже не смешно, аура настолько плохая, что хуже не бывает
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korobokchekhova
Мутко против говорит что микрофон у Карпа в плавках был))))
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Мукунку хороший
Чтоб я матом..вот уж ###..)))
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ПАХТАКОР
Гогниева нагло взломали. Инфа сотка.
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Доктор Верховцев
Это Галкин из Израиля гадит самому скрепно-православному клубу мира, расшатывая скрепы своим гадким языком!
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Dexter Dallas
А т.е. он только высокопарно общается?)
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kin
Оленев - лучше и не найти для Химок))
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Ростов-на-Дону
А кому какое дело, как там они общаются?
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Ripttus
Точно!!!!!! это Юран подделал голос, очень в Химки хочет😁😁😁
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Sinister Kid
Кто подставил, Спартака Гогниева?
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Overkiller
Он не "запись под сомнение поставил", он просто цинично и прямо послал всех на три буквы.
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Никому_никабельный
Кто?? Гогниев?? 😳
Не. Не мог
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charly_54
Ответ Ебздрогыч
Дядя Гена Орлов нервно икнул
Он просто про себя подумал: там где ты учился, я преподавал
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BigPapa
Заговор госдепа
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Arti22
Та кому ### (блин) в голову может прийти подделывать запись Гогниева, кому он нужен вообще?
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Ебздрогыч
Ждем комментариев Терюшкова о том, как либерасты из пятой колонной пытаются расшатать хрупкий микроклимат и семейную атмосферу православных патриотических Химок
+12
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Спартак не уиноуат
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SuperMax
Ответ Роман Шевцов
где посмотреть
t точка me/karpinside/27715
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Ебздрогыч
Дядя Гена Орлов нервно икнул
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charly_54
Классический ход! А вы видели как том Круз в миссия невыполнима лица меняет?
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AdekvaT
После спича Гогниева новость о дисквалификации Гончаренко за нецензурную брань читается по новому...
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Мистер Уайт
Какие ваши доказательства?
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Роман Шевцов
где посмотреть
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