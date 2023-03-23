Гендиректор «Химок» о записи брани Гогниева: «Не удивлюсь, что это очередная провокация. Допускаю, что у клуба есть недоброжелатели»

Гендиректор «Химок» допускает, что запись с бранью является провокацией.

Ранее была выложена запись, на которой главный тренер подмосковного клуба ругается в адрес и Дмитрия Тихого, отстраненных от работы с основой.

«Любой повод, который появляется вокруг «Химок» почему-то интерпретируется только в негативном ключе.

Я не удивлюсь, что эта аудиозапись сделана, выложена, сформулирована и опубликована ради очередной провокации. Вполне себе допускаю, что у «Химок» есть такие недоброжелатели», – сказал Николай Оленев.

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