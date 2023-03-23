Гендиректор «Химок» о записи брани Гогниева: «Не удивлюсь, что это очередная провокация. Допускаю, что у клуба есть недоброжелатели»
Гендиректор «Химок» допускает, что запись с бранью Спартака Гогниева является провокацией.
Ранее была выложена запись, на которой главный тренер подмосковного клуба ругается в адрес Аяза Гулиева и Дмитрия Тихого, отстраненных от работы с основой.
«Любой повод, который появляется вокруг «Химок» почему-то интерпретируется только в негативном ключе.
Я не удивлюсь, что эта аудиозапись сделана, выложена, сформулирована и опубликована ради очередной провокации. Вполне себе допускаю, что у «Химок» есть такие недоброжелатели», – сказал Николай Оленев.
Гендиректор «Химок» о брани Гогниева: «Есть доказательства аутентичности записи? Воссоздать голос несложно при современных технологиях»
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Гогниев
Дебил умноженный на полную психонесовместимость с более-менее нормальными людьми
Видал сумасшедших уродов, но этот вообще где-то в космосе
Блин, ну тут надо сильно постараться, чтобы спич Гогниева как-то в положительном ключе интерпретировать