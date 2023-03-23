Гендиректор «Химок» о записи брани Гогниева: «Не удивлюсь, что это очередная провокация. Допускаю, что у клуба есть недоброжелатели»

Теги Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия Дмитрий Тихий Аяз Гулиев Спорт-Экспресс Футбол

Гендиректор «Химок» допускает, что запись с бранью Спартака Гогниева является провокацией.

Ранее была выложена запись, на которой главный тренер подмосковного клуба ругается в адрес Аяза Гулиева и Дмитрия Тихого, отстраненных от работы с основой.

«Любой повод, который появляется вокруг «Химок» почему-то интерпретируется только в негативном ключе.

Я не удивлюсь, что эта аудиозапись сделана, выложена, сформулирована и опубликована ради очередной провокации. Вполне себе допускаю, что у «Химок» есть такие недоброжелатели», – сказал Николай Оленев.

Гендиректор «Химок» о брани Гогниева: «Есть доказательства аутентичности записи? Воссоздать голос несложно при современных технологиях»

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29 комментариев

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Sobachkin
А у него хорошо....
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maxoc
Честно, кому интересна команда, у которой болельщиков нет практически совсем. Что это за клуб? Кому она нужна в Москве по факту? Когда 5 клубов ещё играет на сегодня в столице. И те даже без учёта фан-айди не собрали бы все полные стадионы.
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Roaltar
Как убивали «Спартак’а» часть вторая
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НАВАЛЬНЫЙ
Недоброжелатели, ваш выход 🤣
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Дмитрий Тихонов
Гогниев - человек неравнодушный и очень эмоциональный! Как игрок и человек он для многих может быть примером, а для тренера главное результат, а к нему ещё нужно идти. Наберитесь терпения и Спартак Артурович покажет себя как тренер!
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реймс29
У Химок есть одна провокация
Гогниев
Дебил умноженный на полную психонесовместимость с более-менее нормальными людьми
Видал сумасшедших уродов, но этот вообще где-то в космосе
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Badfucker
Ну это точно газпромовский заговор!
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Pertinax Gandi
Ну как на этой записи сам Спартак Артурович спровоцировал, так никто со стороны не спровоцирует.
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Ярик01
Гогниев дико ругается на правоверного мусульманина и очень набожного христианина. Надо бы раввина позвать в раздевалку
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инок
Очевидно, что это провокация... А на самом деле клуб вполне себе благополучный, с вдумчивыми управленцами, адекватным тренером, душевной обстановкой в раздевалке и армией преданных болельщиков.
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Циник Петербургский
А я вот, например, считаю себя ДОБРОЖЕЛАТЕЛЕМ ФК Химки. Ведь столько позитива и смеха, сколько дарит людям этот "футбольный" клуб, возможно, нет даже в современном КВН и "Камеди Клаб"...
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stason79
это все НАТО!
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maximilian_15
Фамилия у него подходящая
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Честный контроль
Брани или истерики?
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софочка
Недоброжелатели - атеисты, видимо
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Ебздрогыч
Круче, чем Гогниев с игроками, только Глушаков с женой общался
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В Питере Пять
Недоброжелатели Химок 😂😂😂
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Ебздрогыч
«Любой повод, который появляется вокруг «Химок» почему-то интерпретируется только в негативном ключе.

Блин, ну тут надо сильно постараться, чтобы спич Гогниева как-то в положительном ключе интерпретировать
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kin
###### в рот (черт побери) сильный перевод!))
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Ебздрогыч
Главный недоброжелатель Химок - здравый смысл
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Денис Бояров
"Любой повод, который появляется вокруг «Химок» почему-то интерпретируется только в негативном ключе" - а как "###### в рот (черт побери), ### (член) ему заплатят, здесь все прогнило, ### (блин)" можно интерпретировать в положительном ключе?
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Злобный Конь
Я был на стороне Гогниева,когда его отбуцкали в Грозном. А теперь понимаю - не зря ему там прилетело. Ох не зря!
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Sinister Kid
И сидят они в Пентагоне😑
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damondiamond
Откуда провокация готовилась?
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savik-A.M.
И вообще это нагло смонтированная подтасовка звука
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