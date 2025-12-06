«Зенит» 14 матчей не проигрывает в Мир РПЛ – с августа. Дальше – «Балтика»

«Зенит» продлил серию без поражений в Мир РПЛ до 14 матчей.

«Зенит» в первой части сезона Мир РПЛ потерпел всего одно поражение. Сегодня команда Сергея Семака обыграла «Акрон » (2:0) в 18-м туре. Единственное поражение в чемпионате петербуржцам нанес 9 августа «Ахмат» (0:1). С тех пор у «Зенита » 10 побед и 4 ничьих. Следующий матч в Премьер-лиге вице-чемпионы России проведут в весенней части сезона. Соперником станет «Балтика».