«Зенит» 14 матчей не проигрывает в Мир РПЛ – с августа. Дальше – «Балтика»
«Зенит» продлил серию без поражений в Мир РПЛ до 14 матчей.
«Зенит» в первой части сезона Мир РПЛ потерпел всего одно поражение.
Сегодня команда Сергея Семака обыграла «Акрон» (2:0) в 18-м туре.
Единственное поражение в чемпионате петербуржцам нанес 9 августа «Ахмат» (0:1). С тех пор у «Зенита» 10 побед и 4 ничьих.
Следующий матч в Премьер-лиге вице-чемпионы России проведут в весенней части сезона. Соперником станет «Балтика».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
