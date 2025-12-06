  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сергей Ташуев: «Дочь закончила ВШЭ и поехала в Лондон – так получилось. Я не сторонник куда-то уехать, в России уровень образования растет семимильными шагами»
40

Сергей Ташуев: «Дочь закончила ВШЭ и поехала в Лондон – так получилось. Я не сторонник куда-то уехать, в России уровень образования растет семимильными шагами»

Сергей Ташуев: уровень образования в России поднимается семимильными шагами.

Бывший главный тренер клубом РПЛ Сергей Ташуев рассказал об обучении дочери за границей. 

«Моя старшая дочка закончила ВШЭ и поехала в Лондон. Училась там год в магистратуре. Для получения второго образования по специальности «маркетинг». Ей было интересно увидеть что-то новое.

В Англии по маркетингу выше уровень образования, потому что бизнес-индустрия там выше. Дочка за год очень многое там узнала, а сейчас работает в Москве в американской компании, где находится на хорошем счету. Так что обучение там ей помогло.

Есть ли в планах отправить вторую дочку учиться за границу? Сейчас с этим сложнее. Вот со старшей мы успели, а у младшей еще два года в лицее ВШЭ и четыре года обучения в вузе. Посмотрим, как дальше будут развиваться события в мире. Надеемся, все устаканится и наступит настоящий мир: все будет открыто, в том числе и спорт.

Я не такой ярый сторонник куда-то уехать. У нас в России очень хорошее образование. Так получилось, что старшая дочка поехала в Англию, потому что там живет моя родная сестра. А так видно будет. Уровень образования в России поднимается семимильными шагами», – сказал Ташуев.

«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1437 голосов
Реал МадридРеал Мадрид
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
Ман СитиМанчестер Сити
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
logoСергей Ташуев
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ташуев о словах Челестини, что большинство команд в РПЛ играют 5-4-1: «Извини, дорогой, но в России футбол более серьезный, здесь тренеры сильные»
6 декабря, 13:35
Ташуев о ЧМ: «Это не эпохальное событие, как раньше было. Должны быть сильнейшие сборные, а собирается туристический слет»
6 декабря, 12:55
Ташуев об извинении Гусева: «Ролан заслуживает уважения – правильный поступок. Амбиции перехлестывают, есть желание работать и доказать, что может тренировать в «Динамо»
4 декабря, 02:20
Ташуев о словах про «Спартак»: «Я говорил, что шучу – читайте контекст, а не только заголовок. Люди видят только то, что хотят видеть»
2 декабря, 20:11
Сергей Ташуев: «Я лучше «Спартака», я для них топ-тренер, они не мой уровень. У меня с ними 4 ничьих и 4 победы, ни единого поражения! Где «Спартак» и где я? Дайте мне «МЮ». Шучу»
2 декабря, 18:02
Главные новости
Лига чемпионов. «Реал» против «Ман Сити», «Арсенал» в гостях у «Брюгге», «ПСЖ» сыграет с «Атлетиком», «Ювентус» примет «Пафос»
сегодня, 04:49
Флик о камбэках «Барсы»: «Это многое говорит о нашем менталитете. Но иногда было бы неплохо хорошо начать и забить первыми»
сегодня, 04:18
Камбэк «Барсы», победа «Ливерпуля» с голом на 88-й, исследование Минспорта о лимите, Месси – MVP сезона МЛС, ЦСКА идет в ЭСК из-за удаления Мойзеса, Араухо посетит святые места и другие новости
сегодня, 04:10
Какой тренер привел «Ливерпуль» к первому кубку ЛЧ? Узнайте в новом тесте
сегодня, 03:50
«Спартак» утеплит трибуну C на «Лукойл Арене»: «Пока работы идут, сокращения числа зрителей не будет»
сегодня, 02:42
Киву про 0:1 с «Ливерпулем»: «Интер» сражался изо всех сил, но к концу игры их осталось меньше»
сегодня, 02:15
Слот про 1:0: «Хочешь попасть в восьмерку ЛЧ – нужно минимум 15 очков. Лучшее, чего можно было добиться — победить «Интер»
сегодня, 01:41
Слот о конфликте с Салахом: «Все ошибаются в жизни, но понимает ли игрок, что он совершил ошибку? Инициатива должна исходить от него или от меня?»
вчера, 23:07
Киву о пенальти на Виртце: «Судья был в отличной позиции и решил, что 11-метрового нет. Когда вмешивается ВАР, он должен понимать динамику эпизода»
вчера, 23:07
Флик о победе над «Айнтрахтом»: «Барса» контролировала игру, хотя соперник оборонялся очень глубоко. Ямаль расстроился из-за замены, но у него была желтая, и ему нужен отдых»
вчера, 22:54
Ко всем новостям
Последние новости
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого в гостях у «Санфречче»
12 минут назад
«Ювентус» – «Пафос». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
22 минуты назад
Карпукас о «Локо»: «Стал чуть взрослее ментально. Побольше стало игроков с большим опытом»
35 минут назад
«Реал» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
54 минуты назад
Газизов об уходе Биджиева из «Махачкалы»: «Большой профессионал, но наверное, на каком‑то этапе подустал эмоционально»
сегодня, 04:31
Гришина удивила «Балтика» больше всех: «Вышли из Первой лиги — никто не предполагал, что будут так играть и пропускать меньше всех»
сегодня, 03:56
Черчесов о 8-м месте «Ахмата»: «Удовлетворительно для начала. Хотя хотелось бы большего»
сегодня, 03:41
Корнеев о «Динамо»: «Будто дырявое корыто. Знаешь, что залетит один, два, три мяча. Много средних игроков»
сегодня, 03:20
Робертсон о ситуации с Салахом: «Внутри команды мы все вместе. Мне нравится играть с Мо»
сегодня, 03:00
Биджиев после отставки из «Махачкалы»: «Клуб скоро будет конкурировать за самые высокие места в РПЛ. Дагестан – футбольный регион с талантливыми людьми»
сегодня, 02:29