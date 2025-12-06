Сергей Ташуев: «Дочь закончила ВШЭ и поехала в Лондон – так получилось. Я не сторонник куда-то уехать, в России уровень образования растет семимильными шагами»

Сергей Ташуев: уровень образования в России поднимается семимильными шагами.

Бывший главный тренер клубом РПЛ Сергей Ташуев рассказал об обучении дочери за границей.

«Моя старшая дочка закончила ВШЭ и поехала в Лондон. Училась там год в магистратуре. Для получения второго образования по специальности «маркетинг». Ей было интересно увидеть что-то новое.

В Англии по маркетингу выше уровень образования, потому что бизнес-индустрия там выше. Дочка за год очень многое там узнала, а сейчас работает в Москве в американской компании, где находится на хорошем счету. Так что обучение там ей помогло.

Есть ли в планах отправить вторую дочку учиться за границу? Сейчас с этим сложнее. Вот со старшей мы успели, а у младшей еще два года в лицее ВШЭ и четыре года обучения в вузе. Посмотрим, как дальше будут развиваться события в мире. Надеемся, все устаканится и наступит настоящий мир: все будет открыто, в том числе и спорт.

Я не такой ярый сторонник куда-то уехать. У нас в России очень хорошее образование. Так получилось, что старшая дочка поехала в Англию, потому что там живет моя родная сестра. А так видно будет. Уровень образования в России поднимается семимильными шагами», – сказал Ташуев.