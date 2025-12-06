Степашин поставил двойку «Динамо» за 2025-й: «Хуже было только когда мы вылетели. Великолепный бюджет, неплохие игроки, стадион – все есть. Что, мы слабее «Акрона»? Они выше нас»
Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин подвел итоги год для клуба.
Бело-голубые ушли на зимний перерыв на 10-м месте в РПЛ.
– А если не в будущее заглядывать, а, наоборот, подводить итог уходящего года, как вы его оценили?
– Один из самых плохих результатов за всю историю «Динамо». Хуже было только тогда, когда мы вылетели.
– В целом, какую оценку вы бы поставили 2025-му?
– Двойку.
– Ну, давайте хотя бы с плюсом.
– Нет, двойку. Слушай, великолепный бюджет, неплохие игроки, футбольный стадион, база, все есть. Ребята, вы чего? Что, мы слабее «Акрона»? «Акрон» выше нас. Поэтому двойка, как есть, так и есть, – сказал Степашин.
Степашин о трансферах «Динамо»: «Надо разбираться, кого мы набрали. Осипенко меня не впечатлил, Глебов вообще сидит на скамейке. Будем обсуждать на совете директоров»