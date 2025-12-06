  • Спортс
  • Степашин поставил двойку «Динамо» за 2025-й: «Хуже было только когда мы вылетели. Великолепный бюджет, неплохие игроки, стадион – все есть. Что, мы слабее «Акрона»? Они выше нас»
50

Степашин поставил двойку «Динамо» за 2025-й: «Хуже было только когда мы вылетели. Великолепный бюджет, неплохие игроки, стадион – все есть. Что, мы слабее «Акрона»? Они выше нас»

Степашин поставил «Динамо» двойку по итогам 2025 года.

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин подвел итоги год для клуба. 

Бело-голубые ушли на зимний перерыв на 10-м месте в РПЛ

А если не в будущее заглядывать, а, наоборот, подводить итог уходящего года, как вы его оценили?

– Один из самых плохих результатов за всю историю «Динамо». Хуже было только тогда, когда мы вылетели.

В целом, какую оценку вы бы поставили 2025-му?

– Двойку.

Ну, давайте хотя бы с плюсом.

– Нет, двойку. Слушай, великолепный бюджет, неплохие игроки, футбольный стадион, база, все есть. Ребята, вы чего? Что, мы слабее «Акрона»? «Акрон» выше нас. Поэтому двойка, как есть, так и есть, – сказал Степашин. 

Степашин о трансферах «Динамо»: «Надо разбираться, кого мы набрали. Осипенко меня не впечатлил, Глебов вообще сидит на скамейке. Будем обсуждать на совете директоров»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Комсомольская правда»
logoДинамо Москва
logoСергей Степашин
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
