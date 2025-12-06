В ворота «Ливерпуля» назначили пенальти в игре с «Лидсом» – Конате в подкате сбил Ньонто. Калверт-Льюин забил, команда отыгралась с 0:2 после этого

«Ливерпуль» получил пенальти в свои ворота в игре с «Лидсом».

Нападающий «Лидса » Доминик Калверт-Льюин забил пенальти в матче с «Ливерпулем » (2:3, второй тайм), назначенный за фол Ибраима Конате на Деньяне Ньонто .

Защитник мерсисайдцев в подкате сбил соперника на 72-й минуте. Главный судья Энтони Тэйлор указал на точку после просмотра повтора.

Изображение: кадр из трансляции

Через две минуты после гола Калверта-Льюина, на 75-й, отличился Антон Штах, сделав счет 2:2. Доминик Собослаи на 80-й вновь вывел «Ливерпуль» вперед, но «Лидс» вырвал ничью благодаря голу Ао Танаки на 96-й.