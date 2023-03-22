Наир Тикнизян: «Дзюба – очень сильная личность, он не обращает внимание на критику. Нужно быть таким же толстокожим»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян считает Артема Дзюбу сильной личностью.

– Дзюба и Смольников помогли прибавить «Локомотиву»?

– Это два футболиста, у которых за спиной огромный жизненный и игровой багаж. С их приходом мы стали еще лучше во многих компонентах.

– За такой короткий срок Дзюба успел стать одним из лидеров внутри команды? Уже и с капитанской повязкой выходил.

– Конечно, он уже один из лидеров нашей команды как на поле, так и за его пределами.

– В чем главная сила Артема?

– Это очень сильная личность, которая не обращает внимание на критику. Он убирает все лишнее из своей жизни и не дает себе подвергаться каким-то сомнениям. Полностью фокусируется на том, что умеет делать лучше всего. Из раза в раз доказывает свой уровень.

Я, сталкиваясь с критикой, понимаю, глядя на него, что любому спортсмену нужно стремиться к такому поведению. Нужно быть таким же толстокожим, чтобы не позволять людям извне залезать в голову. Это очень сильное качество у Дзюбы, – сказал Тикнизян.

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