Наир Тикнизян: «Дзюба – очень сильная личность, он не обращает внимание на критику. Нужно быть таким же толстокожим»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Игорь Смольников Наир Тикнизян Футбол

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян считает Артема Дзюбу сильной личностью.

– Дзюба и Смольников помогли прибавить «Локомотиву»?

– Это два футболиста, у которых за спиной огромный жизненный и игровой багаж. С их приходом мы стали еще лучше во многих компонентах.

– За такой короткий срок Дзюба успел стать одним из лидеров внутри команды? Уже и с капитанской повязкой выходил.

– Конечно, он уже один из лидеров нашей команды как на поле, так и за его пределами.

– В чем главная сила Артема?

– Это очень сильная личность, которая не обращает внимание на критику. Он убирает все лишнее из своей жизни и не дает себе подвергаться каким-то сомнениям. Полностью фокусируется на том, что умеет делать лучше всего. Из раза в раз доказывает свой уровень.

Я, сталкиваясь с критикой, понимаю, глядя на него, что любому спортсмену нужно стремиться к такому поведению. Нужно быть таким же толстокожим, чтобы не позволять людям извне залезать в голову. Это очень сильное качество у Дзюбы, – сказал Тикнизян.

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9 комментариев

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Pooch
Тикнизян очень хотел оказаться на месте Азмуна. И я сейчас не про Байер.
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ Бармолеюшка
Дзюба из за недостатка ума возомнил себя Месси а на самом деле полено, не надо таким быть Наир
Не смущает что это полено - лидер по забитым мячам за всю историю РПЛ?
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chicharitto
Наир, не сотвори себе кумира.. тем более Дзю
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Marcus-light
Счастлив тот кто безумен
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Бармолеюшка
Дзюба из за недостатка ума возомнил себя Месси а на самом деле полено, не надо таким быть Наир
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Патрик Бэйтмен
Мы видим как ты от него не отходишь ни на шаг, Наир. Так наигранно выглядит
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Sevuska
- В чём сила , Тёма !?
-В толстокожести правой ладони !
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Black Phoenix
Творить фигню и не обращать внимания на критику (на самом деле обращать и сильно обижаться) - это не равно быть толстокожим и пофигистом, это равно быть придурком, коим Дзюба по человеческим качествам и является.

P.S

А как футболист по российским меркам Дзюбка таки хорош.
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kilo_gilo
настолько не обращает внимание на критику, что за пару дежурных неодобрительных фраз в репортаже банит комментаторов в соцсетях)
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