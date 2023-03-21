Карпин о мнении Дзюбы, что депрессии не существует: «Не согласен, проблема есть. Это данность. Были же самоубийцы 10 веков назад? Просто слова не было»
Валерий Карпин не согласен с мнением Артема Дзюбы, что депрессии не существует.
– Артем Дзюба выдвинул научную гипотезу, что депрессии не существует. Согласны с ним?
– Нет, не согласен. По-моему, уже даже доказано, что такая проблема существует. Смысла нет это обсуждать, это данность. Да, есть такая болезнь. Раньше такой болезни не было, или не знали, что она существует?
– Не определяли ее как болезнь.
– Ну были же люди 10 веков назад, которые заканчивали жизнь самоубийством? Были же? Естественно. Отчего? Возможно, те люди были в депрессии, просто такого слова не было. Но то, что она была – видимо, была, – сказал главный тренер сборной России и «Ростова» в интервью ютуб-каналу «Фабрика Футбола».
Дзюба о депрессии: «Терпеть не могу это слово. Все от безделья. Наши родители работали, у них было двое-трое детей. Времени на депрессии не было»
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