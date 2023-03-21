Карпин о мнении Дзюбы, что депрессии не существует: «Не согласен, проблема есть. Это данность. Были же самоубийцы 10 веков назад? Просто слова не было»

Теги Ростов Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин психология Здоровье Футбол

Валерий Карпин не согласен с мнением Артема Дзюбы, что депрессии не существует.

Артем Дзюба выдвинул научную гипотезу, что депрессии не существует. Согласны с ним?

– Нет, не согласен. По-моему, уже даже доказано, что такая проблема существует. Смысла нет это обсуждать, это данность. Да, есть такая болезнь. Раньше такой болезни не было, или не знали, что она существует?

– Не определяли ее как болезнь.

– Ну были же люди 10 веков назад, которые заканчивали жизнь самоубийством? Были же? Естественно. Отчего? Возможно, те люди были в депрессии, просто такого слова не было. Но то, что она была – видимо, была, – сказал главный тренер сборной России и «Ростова» в интервью ютуб-каналу «Фабрика Футбола».

Дзюба о депрессии: «Терпеть не могу это слово. Все от безделья. Наши родители работали, у них было двое-трое детей. Времени на депрессии не было»

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33 комментария

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Максим Пантелеев
Журики опять из жопы Дзюбу выковыривают. Как еще Карпина хватает на вопросы о нем.
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Максим Пантелеев
Ответ brace
Вот каким образом Дзюба снимает депрессию, лучше бы мы и не знали.., не только рассказал, а ещё и показал
Это был только походный разогрев. Дома у него своя комната в подвале. Батя в шутку называет "дрочильная".
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Дворовый футболист
Достаточно читать не только спортс или состав освежителя воздуха в туалете, чтобы понять, какую чушь сморозил Дзюба
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Miras Tolegenov
В неразвитых странах депрессии может и нет. На то они и неразвитые.
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Мыкола
Все депрессии от безделья
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Forza Juve
Всё бы гипотезы этого дебила опровергать...
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M-t
Ответ Михо
Чаем?! В пол второго ночи?! Респект!
Ну не у всех пол второго ночи
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ psa.1207
После фразы «Артём Дзюба выдвинул научную гипотезу» чуть чаем не подавился.
Да уж, один раз Артём Дзюба так выдвинул свою научную гипотезу, что весь интернет до сих пор помнит🤓
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Kit244098
Писал уже на эту тему, но не в лом и повториться. Для меня депрессии не существует. Я не понимаю, что это такое и с чем эту депрессию едят. А для кого-то она наверное есть. Всё индивидуально. Наверное мне, как и балбесу Дзюбанию, повезло по жизни. Но я никогда не поверю, что хамло Валера в душе является индефферентным интеллигентом, вечно ищущим смысл жизни. Вот в депрессию у Чердака или у Уткина поверю. Но в карпинскую - никогда))
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Сергей Пузанков
Ответ Pavelaznaurov
Вот при чем здесь родители Дзюбы???? У любого человека может случиться депрессия,просто некоторые сами справляются,а кто то не может…просто когда у тебя семья и дети и жена смотрят на тебя как на опору, то нет места депрессии ((((((
Нет, вроде самостоятельно это не лечится. Даже и медикаментозно не всегда.
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Сергей Пузанков
Ответ Теннисный абсолют
Дзюба прав! Депрессия - это "болезнь" либерастов-бездельников!
Т.е. всё-таки существует?
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Tpy6kaMerlina
Ответ янетыитынея
Дзюбе с Лозой на одном плоту поплыть бы... Хороший дуэт был бы.
Плыть куда? На край Земли? Скажите тоже
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Semen B
Ответ lightrip
10 веков назад до депрессии просто не доживали; а такие как Дзюба тогда говорили, что круглой земли не существует)
Те, кто выжил в детстве, вполне себе жили до 50-70 лет.
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Джеймс Обиора
Ответ JBa
"сказал главный тренер сборной России и «Ростова» в интервью ютуб-каналу «Фабрика Футбола»." хм, не думал, что Валера опустится до того, чтобы давать интервью этому печальному алкашу думал, тот сгнил уже давно в своих вейпе и синьке
Думаю Карпин скорее даст интервью Олегу Монголу, чем пойдет к Черданцеву. Его понять можно
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banchik1
Вот еще бы на серьезных щщах обсуждать научные теории Артемы Дзюбы. Беркова пусть обсуждает.
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Упасть бы ниц и ницше
"Ну, были же люди 10 веков назад, которые лысого гоняли? Были? Ну, и? Слова "Дзюба" не было, а они-то - были!"
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brace
Вот каким образом Дзюба снимает депрессию, лучше бы мы и не знали.., не только рассказал, а ещё и показал
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Pavelaznaurov
Вот при чем здесь родители Дзюбы???? У любого человека может случиться депрессия,просто некоторые сами справляются,а кто то не может…просто когда у тебя семья и дети и жена смотрят на тебя как на опору, то нет места депрессии ((((((
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ янетыитынея
Дзюбе с Лозой на одном плоту поплыть бы... Хороший дуэт был бы.
У Лозы может и супер странные идеи в голове, но сравнивать его с Дзюбой - это преступление)) после просмотра недавнего интервью понял, что у Дзюбы очень ограниченные возможности интеллекта.
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Павел Светлов
Клуб антропологов
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Михо
Ответ psa.1207
После фразы «Артём Дзюба выдвинул научную гипотезу» чуть чаем не подавился.
Чаем?! В пол второго ночи?! Респект!
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lightrip
10 веков назад до депрессии просто не доживали; а такие как Дзюба тогда говорили, что круглой земли не существует)
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Питекантроп
Ответ psa.1207
После фразы «Артём Дзюба выдвинул научную гипотезу» чуть чаем не подавился.
Да, интервьюер нормально задвинул)
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Faust Doc
Боже мой, как повезло отечественной науке!
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JBa
Ответ янетыитынея
Дзюбе с Лозой на одном плоту поплыть бы... Хороший дуэт был бы.
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