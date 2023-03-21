Александр Тихонов: «Раз Дзюба нормально двигается, значит, взялся за голову. Понял, что останешься голодным, нищим и с голой задницей, если не играть!»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Александр Тихонов Футбол

Александр Тихонов поделился мнением о форме Артема Дзюбы в «Локомотиве». 

«Раз Дзюба нормально двигается, то, значит, взялся за голову и начал тренироваться. Понял, что если не трудиться, то ему не будет места в футболе. Он не первый, кто брался за ум. Он понял, что может вылететь левее левого, закончил свое пижонство. 

Вспомните, как он себя вел, все было спустя рукава. Приехал и начал играть, значит, он может. Но надо и говорить, что уровень чемпионата России сейчас самый низкий, ниже уже некуда. Это вина руководства.

Что касается Дзюбы, то он понял, что если не играть, то останешься голодным, нищим и с голой задницей!» – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону. 

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8 комментариев

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Alex Qwer
Хоть Дзюба и ****, чего у него не отнять он всю карьеру даказывает что игрок то неплохой. Терпеть его не могу, но характер у него есть .
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forward1988
Этот старый маразматик аналог майонеза,каждой бочке затычка
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Ковид 07.10.52
Ему столько газовые заплатили, что он всю жизнь может в потолок плевать ...
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tankist231
Дзюба в зените за год заработал больше чем любой среднестатистический россиянин за всю жизнь, а играет он не год, так что нищета ему не грозит))
+2
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+2
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NIK7478
Ну, остаться с голой задницей Дзюбе давно не грозит!Он и вся его семья могут уже не работать до конца жизни.
+6
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Спартак Уокер
По моему он берётся за кое -что другое
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Тренерские конспекты Бормана
Дзюба раскатал рукава и наедине показал Тихонову как он умеет двигатся
+1
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Vovker
Не помню, чтобы Дзюба играл "спустя рукава".
+5
-2
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