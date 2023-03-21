Александр Тихонов: «Раз Дзюба нормально двигается, значит, взялся за голову. Понял, что останешься голодным, нищим и с голой задницей, если не играть!»

поделился мнением о форме в « ».

«Раз Дзюба нормально двигается, то, значит, взялся за голову и начал тренироваться. Понял, что если не трудиться, то ему не будет места в футболе. Он не первый, кто брался за ум. Он понял, что может вылететь левее левого, закончил свое пижонство.

Вспомните, как он себя вел, все было спустя рукава. Приехал и начал играть, значит, он может. Но надо и говорить, что уровень чемпионата России сейчас самый низкий, ниже уже некуда. Это вина руководства.

Что касается Дзюбы, то он понял, что если не играть, то останешься голодным, нищим и с голой задницей!» – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас