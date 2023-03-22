Песьяков о Дзюбе: «В РПЛ будет играть до 45 лет спокойно с его габаритами, техникой, уровнем. И забивать постоянно»

Теги Локомотив Ростов Артем Дзюба премьер-лига Россия Сергей Песьяков Футбол

Сергей Песьяков считает, что Артем Дзюба может играть в Мир РПЛ до 45 лет.

— Как так случилось, что в матче с «Локо» «Ростов» позволил Дзюбе отличиться трижды?

— Сложно сказать... На самом деле, если разбирать его голы, то второй мы подарили. А первый и третий достаточно похожие — очень хорошо пробил, достать такое трудно. Артем оказался в этих эпизодах в нужном месте и использовал свои шансы.

— Удивлены, что Дзюба сумел выбраться из небытия после неудачного периода в Турции и нескольких месяцев поиска нового клуба?

— В нашем чемпионате Дзюба будет играть до 45 лет вообще спокойно. И забивать постоянно. Опять же его габариты, техника, уровень — со всем этим он может спокойно играть и забивать в РПЛ еще долго.

— С виду голы его простые, и действует он предсказуемо. Почему соперники не могут его закрыть?

— А смотрели недавно игру «Манчестер Сити» с «Лейпцигом» [7:0]? Вы посмотрите, какие голы там Холанд забил. И примерно то же самое, что у нас. Все с добивания, но все говорят, какой он великий (смеется), – сказал вратарь «Ростова».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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18 комментариев

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Деметрио
Не, не будет. Нафига вот такое нести? Нападающих, которые на высшем уровне хорошо играли бы в 45, в истории футбола практически не было. Если не брать период каких-ниб совсем бородатых годов.
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Добрый Ретроград
До 55-ти лет Дзюба в его статусе может просто попёрдывая выходить на поле и восторженные девочки-поклонницы будут неистово ̶о̶р̶г̶а̶з̶м̶и̶р̶о̶в̶а̶т̶ь̶ аплодировать ладошками и губёшками.
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Andrey Yaroslavtsev
Опечатка: "до 450 лет"
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Новый тренер ФК Спартак
Тогда и Павлюченко можно возвращать. Ромашка куда скиловее дзюбигатора))
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kritik777
Да ладно Сергей, не уменьшай, до 65 пенсионный возраст
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Ходор
Да пускай до пенсии играет,жалко что ли))
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BeastI666I
Ответ tyuiop tyuiop
уровень рпл конечно упал, но не настолько уж чтобы игрок ничего не показавший в Турции мог забивать до 45
а Песьяков верит в это.
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BeastI666I
Ответ lberg
После просмотра большого интервью Артёма, сложилось впечатление, что он мыслит как подросток, ещё не сложившийся в Мировоззрении, но навязывающий свою позицию, а потом опровергая её же- это подростковый максимализм. Так это я к чему- он как подросток ещё не созрел даже для игры во взрослый футбол и не показал своего настоящего уровня. Как раз к 45 раскроется. И пусть его соперники радуются, что они уже состарятся, когда он выдаст на гора своё кудесничество. Сейчас вот скоростным поездом заделался, скоро броню обрастёт...
Сейчас вот скоростным поездом заделался, скоро броню обрастёт...
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тогда не будет карьеры футболиста у Артема. Его дед заберет для перемещения по стране.
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Дворовый футболист
Тут акцент не на том, что Дзюба такой молодец, а на том, что РПЛ настолько болото, что этот Холланд (russian edition) может пинать мяч до 45
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BeastI666I
это лишь говорит об уровне РФПЛ... все... не о Дзюбе, который даже в Турции оказался не нужен даже в виде запасного.
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tyuiop tyuiop
уровень рпл конечно упал, но не настолько уж чтобы игрок ничего не показавший в Турции мог забивать до 45
+3
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lberg
После просмотра большого интервью Артёма, сложилось впечатление, что он мыслит как подросток, ещё не сложившийся в Мировоззрении, но навязывающий свою позицию, а потом опровергая её же- это подростковый максимализм. Так это я к чему- он как подросток ещё не созрел даже для игры во взрослый футбол и не показал своего настоящего уровня. Как раз к 45 раскроется. И пусть его соперники радуются, что они уже состарятся, когда он выдаст на гора своё кудесничество. Сейчас вот скоростным поездом заделался, скоро броню обрастёт...
+4
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Пользователь Имени
Ответ gustavo1097
*Техника Дзюбы* Звучит как оксюморон
При всём моём негативном отношении к Дзюбе, он действительно техничный футболист, учитывая его габариты. Просто не надо путать это с дриблингом.
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Number_2
Поганой метлой не выгнать…
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Пользователь Имени
Это Песьяков так намекает, что через 10 лет уровень нашего чемпионата будет наравне с дворовым?)
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Инженер Управляющий
минимум до 80, чего уж там
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gustavo1097
*Техника Дзюбы*
Звучит как оксюморон
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Ростов-на-Дону
Дзюба - лучший игрок " зинита" на все времена.
Спасибо "проекту" за звёздного спортсмена!
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