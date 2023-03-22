Песьяков о Дзюбе: «В РПЛ будет играть до 45 лет спокойно с его габаритами, техникой, уровнем. И забивать постоянно»

считает, что может играть в Мир РПЛ до 45 лет.

— Как так случилось, что в матче с « » « » позволил Дзюбе отличиться трижды?

— Сложно сказать... На самом деле, если разбирать его голы, то второй мы подарили. А первый и третий достаточно похожие — очень хорошо пробил, достать такое трудно. Артем оказался в этих эпизодах в нужном месте и использовал свои шансы.

— Удивлены, что Дзюба сумел выбраться из небытия после неудачного периода в Турции и нескольких месяцев поиска нового клуба?

— В нашем чемпионате Дзюба будет играть до 45 лет вообще спокойно. И забивать постоянно. Опять же его габариты, техника, уровень — со всем этим он может спокойно играть и забивать в еще долго.

— С виду голы его простые, и действует он предсказуемо. Почему соперники не могут его закрыть?

— А смотрели недавно игру «Манчестер Сити» с «Лейпцигом» [7:0]? Вы посмотрите, какие голы там Холанд забил. И примерно то же самое, что у нас. Все с добивания, но все говорят, какой он великий (смеется), – сказал вратарь «Ростова».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас