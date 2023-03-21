Карпин о Дзюбе в сборной: «Если снимут бан, рассмотрим любого игрока. Сейчас ни у кого старше 30 шансов нет»
Валерий Карпин не исключает возвращения Артема Дзюбы в сборную в случае снятия бана.
Нападающий «Локомотива» не был вызван на товарищеские матчи со сборными Ирана и Ирака в марте.
– Дзюба рвется в сборную. Есть у него шанс попасть в команду?
– Если что‑то поменяется и снимут бан, то рассмотрим любого игрока, как это было до бана.
Сейчас ни у кого нет шансов попасть в сборную, кто старше 30. После снятия бана – посмотрим, – сказал главный тренер сборной России.
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