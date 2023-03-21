Карпин о Дзюбе в сборной: «Если снимут бан, рассмотрим любого игрока. Сейчас ни у кого старше 30 шансов нет»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин не исключает возвращения Артема Дзюбы в сборную в случае снятия бана.

Нападающий «Локомотива» не был вызван на товарищеские матчи со сборными Ирана и Ирака в марте.

– Дзюба рвется в сборную. Есть у него шанс попасть в команду?

– Если что‑то поменяется и снимут бан, то рассмотрим любого игрока, как это было до бана.

Сейчас ни у кого нет шансов попасть в сборную, кто старше 30. После снятия бана – посмотрим, – сказал главный тренер сборной России.

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6 комментариев

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Shuller18
Ответ Аркадий Аркадич
Карпин говорил, что по вратарям решает Кафанов, а не он.
Ну это тоже странно. Есть много вратарей до 30, причем достойных, тот же Лантратов, какой смысл дальше тащить возрастных и откровенно средних Песьяковых?
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Аркадий Аркадич
Ответ Roman
В чем тогда логика вызывать Песьякова и Джанаева?
Карпин говорил, что по вратарям решает Кафанов, а не он.
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Roman
В чем тогда логика вызывать Песьякова и Джанаева?
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Никому_никабельный
А нужна такая сборная вообще? Я думаю и игроки сейчас не очень мечтают в неё попасть
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igls54
Когда снимут бан, Дзюба уже внуков воспитывать будет
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bestvideox
Дзюба рвётся на рандеву с Азмуном...
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