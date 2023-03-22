Хвича подорожал на 25 млн евро по версии Transfermarkt. Он на 2-м месте в списке самых дорогих игроков Серии А, Осимхен – на 1-м

Теги Интер Милан Ювентус серия А Италия рейтинги Наполи Виктор Осимхен Лаутаро Мартинес Душан Влахович Рафаэл Леау Хвича Кварацхелия деньги Футбол

Хвича Кварацхелия подорожал на 25 млн евро по версии Transfermarkt.

Трансферная стоимость хавбека «Наполи» выросла с 60 до 85 млн евро. Теперь он на 2-м месте в списке самых дорогих игроков Серии А.

Топ-5 самых дорогих игроков Серии А выглядит так:

1. Виктор Осимхен («Наполи») – 100 млн

2. Хвича Кварацхелия («Наполи») – 85 млн

3-4. Рафаэл Леау («Милан») – 80 млн

3-4. Лаутаро Мартинес («Интер») – 80 млн

5. Душан Влахович («Ювентус») – 75 млн

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41 комментарий

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kk.abb
Бесплатно из Рубина ушел… зато агенты грузинские на Батуми наварили знатно
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Ilia Maksiokov
Если Витю заберут , Хвиче тоже нужно дергать....
Не факт ,что найдут хорошего напа на замену.
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melmi
Ответ Илья Игнатьев
Не факт, очень часто второго сезона не ждут, когда покупают игрока из тех же Бенфики и Порту (Нуньес, Фелиш, Энцо)
Не нужно сравнивать латиноамериканцев с выходцами из бывших стран СССР
Латиноамериканцы и легче адаптируются(культура, язык) и приживаются
Какой второй будет сезон у Хвичи-загадка
Бенфика/Спортинг/Порту целенаправленно готовят игроков на продажу. Это явно не про Наполи.
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Homelender_666
Ответ Аркадий Аркадич
Да дело даже не в статистике. У него одна удачная игра, а потом две, в которых его как будто на поле нет. Он качественный игрок, но прошлогодний уровень и близко не показывает.
Дело в проблемах с контрактом.
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laudrup
Ответ Korsantes Ber
Оставить можно того у кого ограниченные навыки и действует предсказуемо. А Хвича умен и непредсказуем, потому его и ценят. Так же у Квара бесчисленное количество скилов, он может играть обеими ногами, отдавать шедевральные пассы, прессинговать, подыгрывать и управлять игрой.
В мастерстве Хвичи у меня сомнений нет, но много случаев, когда после яркого первого сезона, игрок "пропадал" во втором.
Второй сезон покажет.
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Ramin Mamedov
смешно, как дорожают игроки Наполи
при этом очевидно, что они просто попали в хорошую систему в хорошее время, как несколько лет назад Аякс
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Фан Рубина
Ответ d.xoxlov
Это рофл
Нет.
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Фан Рубина
Ответ whereissuso
Это Серия А бей-беги?
Да.
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Сергей Орлов
Спортс, почему вы все время пишите "Хвича" вместо "Кварацхелия"? Может не стоит превращать имя в кличку?
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Korsantes Ber
Ответ laudrup
Второй сезон для Хвичи будет намного сложнее, итальянские защитники найдут способ его закрыть. Поэтому, может и продадут его в Ла лигу или АПЛ, пока он на пике стоимости.
Оставить можно того у кого ограниченные навыки и действует предсказуемо. А Хвича умен и непредсказуем, потому его и ценят. Так же у Квара бесчисленное количество скилов, он может играть обеими ногами, отдавать шедевральные пассы, прессинговать, подыгрывать и управлять игрой.
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d.xoxlov
Ответ whereissuso
Это Серия А бей-беги?
Это рофл
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Niko [Ars]
Ответ Аркадий Аркадич
Тут, кстати, вопрос тоже открытый. Леау остался после супер-сезона и сейчас бледная тень самого себя, еще один такой год и его максимум в Эвертон позовут. Уходить тоже нужно вовремя.
так леао балду пинает, это же не происходит с каждым футболистом, кто не уходит из клуба после крутого сезона. тут дело в качествах леао, а не в том, что он остался в команде
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whereissuso
Ответ Фан Рубина
Отличный пример надувательства цены. Подающий надежды игрок в сильнейшей лиге мира - РПЛ сразу стал стоить 85 лимонов в бей-беги лиге. Но в РПЛ бы 85 лимонов никто не заплатил.
Это Серия А бей-беги?
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Фан Рубина
Отличный пример надувательства цены. Подающий надежды игрок в сильнейшей лиге мира - РПЛ сразу стал стоить 85 лимонов в бей-беги лиге. Но в РПЛ бы 85 лимонов никто не заплатил.
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Kanan Jarrus
знатно он проводит по губам всем своим хейтерам
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Edgar Nersesyan
Ответ Мыкола
Наполи надо скидывать Хвичу. Не факт, что в следующем сезоне будет блистать. А сейчас хорошие деньги можно срубить на нём
Мудрика надо сливать ахах. А хвича будем стоить 120млн+
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Adeen
Ответ Аркадий Аркадич
Да дело даже не в статистике. У него одна удачная игра, а потом две, в которых его как будто на поле нет. Он качественный игрок, но прошлогодний уровень и близко не показывает.
Человеку 23 года)) Идёт вполне на уровне. Разыграется ещё, пользы от него достаточно.
Всё ж, многим звезда по лбу даёт, после успехов. Справится.
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d.xoxlov
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Стоимость Влаховича на мой взгляд завышена. Как минимум с Барелой должны поменяться местами.
А Лаутаро, видимо, – в самый раз?
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Илья Игнатьев
Ответ melmi
Думаю не важно какой сейчас ценник за Хвичу - он не будет в списки лотов этого лета. За ним очень пристально следят все ведущие клубы, но будут ждать второго сезона. Нужно подтверждать свой уровень( и прогрессировать) И так прекрасно понятно , что за него Де Лаурентис попросит полцарства(100+млн) и такой ценник сейчас могу 2-3 клуба потянуть Да можно привести пример Антони/Мудрика, но там клубы (Шахтер,Аякс) готовые к трансферам и хорошо на них зарабатывающие. Владелец Наполи другой персонаж. С таким ценным активом он не расстанется так просто(пример Кулибали на лицо). Хвичи нужно подтверждать свой уровень на 2 сезон(чего ему и желаю), тогда уже за ним придут ведущие клубы АПЛ
Не факт, очень часто второго сезона не ждут, когда покупают игрока из тех же Бенфики и Порту (Нуньес, Фелиш, Энцо)
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Аркадий Аркадич
Ответ Adeen
"Бледная тень" с 8+6 в 25 матчах, за 13 матчей до конца сезона? Ну-у... не знаю.
Да дело даже не в статистике. У него одна удачная игра, а потом две, в которых его как будто на поле нет. Он качественный игрок, но прошлогодний уровень и близко не показывает.
+4
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as009595@icloud.com
Ответ Нурбол Жумаскалиев
лаутаро там за какие заслуги? за то что рядом с месси на награждении ЧМ постоял?
За то что давал шанс соперникам сборной Аргентины)), как и его партнер Лукаку
+3
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as009595@icloud.com
Ответ Футбол_это_жизнь
Самый быстрый прогресс в этом сезоне. Сыграет ещё 1-2 сезона на таком уровне заберут в Англию за 150 или в синий мешок за 250 миллионов
Ну синему мешку) надо сначала продать игрока его позиции) купленного за сотку))) а это нереально
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Adeen
Ответ Аркадий Аркадич
Тут, кстати, вопрос тоже открытый. Леау остался после супер-сезона и сейчас бледная тень самого себя, еще один такой год и его максимум в Эвертон позовут. Уходить тоже нужно вовремя.
"Бледная тень" с 8+6 в 25 матчах, за 13 матчей до конца сезона? Ну-у... не знаю.
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Марат Кагин
Ответ Александр Мартынов
Нет, не лучше. Лучше переезжать в более статусную лигу
статус лиги зависит от числа команд в лиге чемпионов?
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Timeofinjoy
Лучше еще сезон откатать им в Наполи.
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