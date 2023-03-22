Хвича подорожал на 25 млн евро по версии Transfermarkt. Он на 2-м месте в списке самых дорогих игроков Серии А, Осимхен – на 1-м
Хвича Кварацхелия подорожал на 25 млн евро по версии Transfermarkt.
Трансферная стоимость хавбека «Наполи» выросла с 60 до 85 млн евро. Теперь он на 2-м месте в списке самых дорогих игроков Серии А.
Топ-5 самых дорогих игроков Серии А выглядит так:
1. Виктор Осимхен («Наполи») – 100 млн
2. Хвича Кварацхелия («Наполи») – 85 млн
3-4. Рафаэл Леау («Милан») – 80 млн
3-4. Лаутаро Мартинес («Интер») – 80 млн
5. Душан Влахович («Ювентус») – 75 млн
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Не факт ,что найдут хорошего напа на замену.
Латиноамериканцы и легче адаптируются(культура, язык) и приживаются
Какой второй будет сезон у Хвичи-загадка
Бенфика/Спортинг/Порту целенаправленно готовят игроков на продажу. Это явно не про Наполи.
Второй сезон покажет.
при этом очевидно, что они просто попали в хорошую систему в хорошее время, как несколько лет назад Аякс
Всё ж, многим звезда по лбу даёт, после успехов. Справится.