Хвича подорожал на 25 млн евро по версии Transfermarkt. Он на 2-м месте в списке самых дорогих игроков Серии А, Осимхен – на 1-м

подорожал на 25 млн евро по версии Transfermarkt.

Трансферная стоимость хавбека « » выросла с 60 до 85 млн евро. Теперь он на 2-м месте в списке самых дорогих игроков Серии А.

Топ-5 самых дорогих игроков Серии А выглядит так:

1. («Наполи») – 100 млн

2. Хвича Кварацхелия («Наполи») – 85 млн

3-4. Рафаэл Леау (« ») – 80 млн

3-4. («Интер») – 80 млн

5. Душан Влахович («Ювентус») – 75 млн

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