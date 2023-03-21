Димитар Бербатов: «Хвича – потрясающий. Если «МЮ» подпишет его и Осимхена, будет великолепно. Даже одного из них – уже здорово»

Теги Манчестер Юнайтед Димитар Бербатов премьер-лига Англия серия А Италия Наполи Виктор Осимхен Хвича Кварацхелия Футбол

Димитар Бербатов считает, что «Манчестер Юнайтед» стоит купить Хвичу Кварацхелию.

«Я видел, что Кварацхелию сравнивают с Марадоной. Он потрясающий игрок. То, как он играет, передвигается и ведет мяч, приковывает взгляд.

Если немного помечтать, то было бы великолепно, если бы удалось заполучить и Хвичу, и Осимхена. Подписать даже одного из них уже здорово. Они оба сейчас играют очень полезно. «Наполи», похоже, выиграет чемпионат Италии, и возникает вопрос: что будет дальше? Сделают ли эти игроки следующий шаг в развитии, примут ли они новый вызов – или останутся в «Наполи»?

Дело в цене. «МЮ» – один из крупнейших клубов мира, он может позволить себе практически кого угодно, но в то же время надо с умом подходить к трансферам. Подписать даже одного из этих футболистов было бы здорово», – сказал экс-форвард «МЮ».

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28 комментариев

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Gio S
Ответ savik-A.M.
Если бы такой потенциал у него видели спецы , давно бы его из России купили , да ещё и учитывая что он в Рубин из Локо вообще бесплатно переходил . Такой резкий рывок в карьере , это вообще из ряда вон выходящее событие
Ну почему же многие даже на этом сайте говорили что это талант . Кто в футболе разбирается сразу видит его . Другое дело повезёт с карьерой или нет . А статистика это дело такое . Переведи любого игрока из Зенита в условный Урал у него кпд упадёт в разы . Того же Месси никогда бы не было такой статы , если бы он не попал в золотой состав Барсы . Жизнь такая штука порой везёт . Вот Лео повезло в эпоху Иньесты и Хави попал в Барсу . Хвиче тоже повезло с Наполи в первом сезоне . Дальше видно будет .
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Vint-Z
А лучше бы оба остались в Наполи и никуда не ушли.
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Gio S
Ответ melmi
Давай по честному . Такие посты( «а я то знал») вызывают как раз улыбку. Никто не мог сказать и быть уверен, что у него получится . Кроме его родни и близких . По честному статистика его не впечатляла , последний сезон был очень средний . Да , Рубин сам был плох , но сам Хвича не выделялся Да , люди видели что Хвича эффектен, но не было уверенности в его эффективности в Серии. Дриблеров много в топ 5 лигах( Траоре, Сен Миксен) , но тех кто дает результат -единицы Я рад за него Но отдаю отчет что он превзошел ожидания. Главное не останавливаться
Не играл он потому что его сватали в Италию и он видно не хотел поломаться . Сбавил он после продажи Макарова . Тупо все команды знали что с центра и справа угрозы 0 и переключились на опеку Хвичи . Видно было пацан молодой не хотел без ног остаться вначале карьеры и правильно делал .
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Gio S
Ответ yurchik07
А чего они должны идти в МЮ?С какого???
Любой клуб , кроме МЮ))
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Никита Давыдкин
Ответ Spitamen Gonzales
С большой улыбкой вспоминаю, как тут поливали Хвичу. Не сможет... дриблинг это ещё не весь футбол ...бегунков навалом. Где сейчас все эти люди ?)
Ну хвича сейчас рвёт, в следующем сезоне может так же быстро сдуться. Примеров этому была куча
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Spitamen Gonzales
Ответ melmi
Давай по честному . Такие посты( «а я то знал») вызывают как раз улыбку. Никто не мог сказать и быть уверен, что у него получится . Кроме его родни и близких . По честному статистика его не впечатляла , последний сезон был очень средний . Да , Рубин сам был плох , но сам Хвича не выделялся Да , люди видели что Хвича эффектен, но не было уверенности в его эффективности в Серии. Дриблеров много в топ 5 лигах( Траоре, Сен Миксен) , но тех кто дает результат -единицы Я рад за него Но отдаю отчет что он превзошел ожидания. Главное не останавливаться
Давай, раз предлагаешь. Для начала было бы интересно посмотреть на автора слов «а я то знал». Ожидать такого дебюта не мог никто. Но даже учитывая это, циничных комментариев с оттенком критики тут всегда хватало.
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Креветки с лимоном
Тем временем, маркт оценивает его уже в 85 mio
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savik-A.M.
Ответ yurchik07
А чего они должны идти в МЮ?С какого???
Хотя бы за кратное увеличение зарплаты , и играть на нормальном стадионе , а не том что в Неаполе
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savik-A.M.
Ответ Momos
Переход даже в какой-нибудь Кристал Пэлас или Лидс из любой итальянской команды (пусть даже из топ 3) это величайшая привилегия для любого игрока, о которой многие и мечтать не смеют.
Ну прям игроки Интера да Ювентуса мечтают бороться за выживание в Британии
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savik-A.M.
Ответ melmi
Давай по честному . Такие посты( «а я то знал») вызывают как раз улыбку. Никто не мог сказать и быть уверен, что у него получится . Кроме его родни и близких . По честному статистика его не впечатляла , последний сезон был очень средний . Да , Рубин сам был плох , но сам Хвича не выделялся Да , люди видели что Хвича эффектен, но не было уверенности в его эффективности в Серии. Дриблеров много в топ 5 лигах( Траоре, Сен Миксен) , но тех кто дает результат -единицы Я рад за него Но отдаю отчет что он превзошел ожидания. Главное не останавливаться
Если бы такой потенциал у него видели спецы , давно бы его из России купили , да ещё и учитывая что он в Рубин из Локо вообще бесплатно переходил . Такой резкий рывок в карьере , это вообще из ряда вон выходящее событие
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Креветки с лимоном
Ответ Spitamen Gonzales
С большой улыбкой вспоминаю, как тут поливали Хвичу. Не сможет... дриблинг это ещё не весь футбол ...бегунков навалом. Где сейчас все эти люди ?)
Да тут они, тихо минусуют😂😂😂
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Sekor
А чем МЮ сейчас лучше? Кроме своей истории?
+2
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Владислав Купряшин
Господи, ну как они не могут понять, что игрок не может просто взять и перейти. Есть много факторов. Сколько топов в том же МЮ не заиграло? Сколько раз они пересобиоали состав? Забыли уже?
+1
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nugoboss
Прекрасная мечта. 🤗🇬🇪💎👍🏻
+2
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Бродяга-симпатяга
Лаурентис Осимхена за 90 покупал и уж точно меньше сотни не запросит. По грузину будут примерно такие же цифры фигурировать. Есть желание платить? Ради бога
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yurchik07
А чего они должны идти в МЮ?С какого???
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-2
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Momos
Ответ London.is.blue
Зачем им идти на понижение? За Кубок Лиги бороться?
Переход даже в какой-нибудь Кристал Пэлас или Лидс из любой итальянской команды (пусть даже из топ 3) это величайшая привилегия для любого игрока, о которой многие и мечтать не смеют.
+1
-5
-4
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Yuri Ten
Может тогда сразу составами махнуться?))
+3
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melmi
Ответ Spitamen Gonzales
С большой улыбкой вспоминаю, как тут поливали Хвичу. Не сможет... дриблинг это ещё не весь футбол ...бегунков навалом. Где сейчас все эти люди ?)
Давай по честному . Такие посты( «а я то знал») вызывают как раз улыбку.
Никто не мог сказать и быть уверен, что у него получится . Кроме его родни и близких .
По честному статистика его не впечатляла , последний сезон был очень средний . Да , Рубин сам был плох , но сам Хвича не выделялся
Да , люди видели что Хвича эффектен, но не было уверенности в его эффективности в Серии. Дриблеров много в топ 5 лигах( Траоре, Сен Миксен) , но тех кто дает результат -единицы
Я рад за него
Но отдаю отчет что он превзошел ожидания. Главное не останавливаться
+19
-1
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инок
Хвиче лучше остаться в Наполи, его здесь любят. Погода, темперамент у людей такой, как в Грузии. Станет здесь живой легендой.
+5
-1
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kin
Новый Бест
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CriminalJoint62
Переиграл в фифу
+6
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Spitamen Gonzales
С большой улыбкой вспоминаю, как тут поливали Хвичу. Не сможет... дриблинг это ещё не весь футбол ...бегунков навалом. Где сейчас все эти люди ?)
+15
-7
+8
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London.is.blue
Зачем им идти на понижение? За Кубок Лиги бороться?
+1
-8
-7
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Дьяков Евгений
Де Лаурентис сардонически улыбнулся
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