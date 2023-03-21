Димитар Бербатов: «Хвича – потрясающий. Если «МЮ» подпишет его и Осимхена, будет великолепно. Даже одного из них – уже здорово»
Димитар Бербатов считает, что «Манчестер Юнайтед» стоит купить Хвичу Кварацхелию.
«Я видел, что Кварацхелию сравнивают с Марадоной. Он потрясающий игрок. То, как он играет, передвигается и ведет мяч, приковывает взгляд.
Если немного помечтать, то было бы великолепно, если бы удалось заполучить и Хвичу, и Осимхена. Подписать даже одного из них уже здорово. Они оба сейчас играют очень полезно. «Наполи», похоже, выиграет чемпионат Италии, и возникает вопрос: что будет дальше? Сделают ли эти игроки следующий шаг в развитии, примут ли они новый вызов – или останутся в «Наполи»?
Дело в цене. «МЮ» – один из крупнейших клубов мира, он может позволить себе практически кого угодно, но в то же время надо с умом подходить к трансферам. Подписать даже одного из этих футболистов было бы здорово», – сказал экс-форвард «МЮ».
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Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Никто не мог сказать и быть уверен, что у него получится . Кроме его родни и близких .
По честному статистика его не впечатляла , последний сезон был очень средний . Да , Рубин сам был плох , но сам Хвича не выделялся
Да , люди видели что Хвича эффектен, но не было уверенности в его эффективности в Серии. Дриблеров много в топ 5 лигах( Траоре, Сен Миксен) , но тех кто дает результат -единицы
Я рад за него
Но отдаю отчет что он превзошел ожидания. Главное не останавливаться