Димитар Бербатов: «Хвича – потрясающий. Если «МЮ» подпишет его и Осимхена, будет великолепно. Даже одного из них – уже здорово»

считает, что « » стоит купить Хвичу Кварацхелию.

«Я видел, что Кварацхелию сравнивают с Марадоной. Он потрясающий игрок. То, как он играет, передвигается и ведет мяч, приковывает взгляд.

Если немного помечтать, то было бы великолепно, если бы удалось заполучить и Хвичу, и . Подписать даже одного из них уже здорово. Они оба сейчас играют очень полезно. « », похоже, выиграет чемпионат Италии, и возникает вопрос: что будет дальше? Сделают ли эти игроки следующий шаг в развитии, примут ли они новый вызов – или останутся в «Наполи»?

Дело в цене. «МЮ» – один из крупнейших клубов мира, он может позволить себе практически кого угодно, но в то же время надо с умом подходить к трансферам. Подписать даже одного из этих футболистов было бы здорово», – сказал экс-форвард «МЮ».

Вьери о Хвиче: «Если Кварацхелия перейдет в «МЮ», вернутся времена Джорджа Беста»

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