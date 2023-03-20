Камоцци о Хвиче: «Отличный футболист топового уровня, но сравнение с Марадоной кажется мне чрезмерным»

считает, что Хвичу Кварацхелию нельзя сравнивать с Диего Марадоной.

В матче 27-го тура Серии А против «Торино» полузащитник « » забил гол и отдал голевую передачу. Хвича стал первым игроком с сезона -2006/07, набравшим 10+10 очков по системе «гол+ пас» в дебютном сезоне в топ-5 лиг.

«Этот новый рекорд – отличное достижение для .

Последние результаты грузина доказывают, что это отличный футболист топового уровня, но сравнение его с мне кажется чрезмерным», – заявил бывший советник экс-владельца « » Леонида Федуна.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас