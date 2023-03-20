Камоцци о Хвиче: «Отличный футболист топового уровня, но сравнение с Марадоной кажется мне чрезмерным»

Теги Спартак премьер-лига Россия серия А Италия Наполи Диего Марадона Хвича Кварацхелия Франко Камоцци Футбол

Франко Камоцци считает, что Хвичу Кварацхелию нельзя сравнивать с Диего Марадоной.

В матче 27-го тура Серии А против «Торино» полузащитник «Наполи» забил гол и отдал голевую передачу. Хвича стал первым игроком с сезона -2006/07, набравшим 10+10 очков по системе «гол+ пас» в дебютном сезоне в топ-5 лиг.

«Этот новый рекорд – отличное достижение для Хвичи Кварацхелии.

Последние результаты грузина доказывают, что это отличный футболист топового уровня, но сравнение его с Диего Марадоной мне кажется чрезмерным», – заявил бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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19 комментариев

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Назар Игорь
Для Неаполя Марадона Бог, надо очень постараться чтобы приблизиться к нему. Но все задатки для этого у Хвичи есть. Будущее за ним.
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Владимир Георгия
Марадона игрок другого амплуа, поэтому сравнивать не корректно. Наверняка, неаполетанцы полюбили Квару за дерзость и нестандартность в атаках.
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Николай Егоров
Ответ Alex1104
Правильно. Парень только начинает карьеру в Наполи. Зачем бежать впереди паровоза? Не спешите с авансами. тем более - с Марадоной сравнивать.
Да ,пусть сначала Грузию в финал ЧМ выведет ,потом будем сравнивать
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Филипп Юзбашев
Каким боком здесь «Спартак»?
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Владимир Георгия
Ответ Иван Поречный
Эти сравнения очень странные. Хвича не является не заменимым игроком для Наполи (таким как Лоботка, например). Просто проводит он очень хороший сезон и не более. На его позиции могут сыграть ещё Элмас и Распадори, которые могут заменить Хвичу без потери качества. Поэтому сравнения с Марадоной абсурдны.
Не правильный ответ, именно Квара в начале сезона вдохновил команду на победы, забивая голы и делая голевые и эти слова произнесли мировые известности из футбола. Далее Наполи уже был без Квары и не достигал успехов. В каждой игре он приносит голевые и предголевые моменты и сам забивает.
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Христофор Гергая
Зачем, нам вообще мнение кокогото фуфломицина под названием Камоцци?????? Сравнивать Хвичу с Диего или не сравнивать, это решать неаполитанцам!!!!!. А эксперты с дивана уже просто надоели!!!!. Каждый неадекват мнит себя футбольным экспертом.
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Vankouver
Вообще-то это (перебор в приравнивании нынешнего Кварацхелии к Марадоне) очевидно любому здравомыслящему и неупоротому поклоннику футбола, но на спортсе таких неадекватов отыскать можно с легкостью!
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Hitgoe Himgob
Ответ Alex1104
Правильно. Парень только начинает карьеру в Наполи. Зачем бежать впереди паровоза? Не спешите с авансами. тем более - с Марадоной сравнивать.
Ну если Наполи не только серию А заберёт но и ЛЧ, то сравнение вылезет неминуемо
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Burel
Ответ Alex1104
Правильно. Парень только начинает карьеру в Наполи. Зачем бежать впереди паровоза? Не спешите с авансами. тем более - с Марадоной сравнивать.
какими авансами..Наполи уже чемпион, можно делать выводы
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Arman Markosyan 25
Ответ Великий Алонсо
Ну однозначно лучше молодого и пикового Месси
Когда забьёт 91 гол за сезон, тогда и посмотрим😉
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Никита Самарин
Сравнение любого молодого игрока с Марадоной выглядит проигрышным (особенно в Наполи).
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Борис Александрович
Ответ Великий Алонсо
Ну однозначно лучше молодого и пикового Месси
в пруфы сможешь или сольешься ?)
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Иван Поречный
Эти сравнения очень странные. Хвича не является не заменимым игроком для Наполи (таким как Лоботка, например). Просто проводит он очень хороший сезон и не более. На его позиции могут сыграть ещё Элмас и Распадори, которые могут заменить Хвичу без потери качества. Поэтому сравнения с Марадоной абсурдны.
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Burel
сильнейший постсоветский игрок.. Дуболом шевченко и рядом не стоял
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Великий Алонсо
Ну однозначно лучше молодого и пикового Месси
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Ильдар Фарукшин
Не Мародона, но Хвича хорош
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Владимир Молявин
Удачи, Хвича!!!
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U. M. A. Muhammad
Совершенно верно это слишком большой аванс, для футболиста играющего в большой европейский футбол, в первый сезон.
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Alex1104
Правильно. Парень только начинает карьеру в Наполи. Зачем бежать впереди паровоза? Не спешите с авансами. тем более - с Марадоной сравнивать.
+6
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