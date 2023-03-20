Гаттузо о Хвиче: «Это все равно что снова увидеть Беста. Он делает невероятные вещи с невероятной легкостью»
Дженнаро Гаттузо сравнил Хвичу Кварацхелию с Джорджем Бестом.
– Что вы думаете о Кварацхелии?
– Это все равно что снова увидеть Беста. Он делает невероятные вещи с невероятной легкостью.
[«Наполи»] – это команда, которая меня восхищает, которая играет в футбол мечты, – сказал бывший игрок и тренер «Милана» в интервью RadioRai1.
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