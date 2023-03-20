Гаттузо о Хвиче: «Это все равно что снова увидеть Беста. Он делает невероятные вещи с невероятной легкостью»

Теги Дженнаро Гаттузо серия А Италия Наполи Джордж Бест Хвича Кварацхелия Футбол

Дженнаро Гаттузо сравнил Хвичу Кварацхелию с Джорджем Бестом

– Что вы думаете о Кварацхелии?

– Это все равно что снова увидеть Беста. Он делает невероятные вещи с невероятной легкостью.

Наполи»] – это команда, которая меня восхищает, которая играет в футбол мечты, – сказал бывший игрок и тренер «Милана» в интервью RadioRai1. 

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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6 комментариев

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Heisenberg
Ответ alexsem69
Хвича - звезда Наполи
А мы то думали лавочник.
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Андрей Хенто
Приятно читать таким лестные эпитеты от легенды Милана, в адрес грузинского юного дарования.
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Кирилл.С-Пб
Спалетти - ТОПИЩЕ. собрал команду. Главное - не ходить на д.р. Особенно, если не ходил )
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alexsem69
Хвича - звезда Наполи
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Крамбопулос Майкл
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Кикнадзе с тобой не согласен
А Месхи и Кипиани с тобой не согласны 😄
+1
-1
0
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Кикнадзе с тобой не согласен
+3
-1
+2
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