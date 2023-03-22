Сборная Ирака отменила сбор в Сочи перед матчем с Россией. РФС сообщил, что стороны согласовывают детали товарищеской игры

отменила сбор в Сочи перед матчем с Россией.

Команды должны провести товарищескую встречу в Санкт-Петербурге 26 марта.

Иракская федерация футбола сообщила в фэйсбуке, что национальная команда страны проводит сбор в Багдаде, который продлится до пятницы после отмены сбора в Сочи.

«РФС готов выполнить все необходимые для организации матча мероприятия, находящиеся в сфере ответственности принимающей стороны.

Что касается сбора в Сочи, то такой вариант обсуждался, по просьбе иракской сборной мы были готовы предоставить для этих целей базу в Мацесте, однако сборная Ирака проинформировала нас об изменении планов.

В настоящий момент стороны согласовывают детали предстоящей товарищеской игры», – сообщили в службе коммуникаций .

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