Сборная Ирака отменила сбор в Сочи перед матчем с Россией. РФС сообщил, что стороны согласовывают детали товарищеской игры

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Сборная Ирака по футболу Федерация футбола Ирака товарищеские матчи (сборные) Чемпионат.com Футбол

Сборная Ирака отменила сбор в Сочи перед матчем с Россией.

Команды должны провести товарищескую встречу в Санкт-Петербурге 26 марта.

Иракская федерация футбола сообщила в фэйсбуке, что национальная команда страны проводит сбор в Багдаде, который продлится до пятницы после отмены сбора в Сочи.

«РФС готов выполнить все необходимые для организации матча мероприятия, находящиеся в сфере ответственности принимающей стороны.

Что касается сбора в Сочи, то такой вариант обсуждался, по просьбе иракской сборной мы были готовы предоставить для этих целей базу в Мацесте, однако сборная Ирака проинформировала нас об изменении планов.

В настоящий момент стороны согласовывают детали предстоящей товарищеской игры», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

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2 комментария

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BURNA21
надеюсь матч состоится
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Sinister Kid
Ой, а что случилось?
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