РФС ждет от Ирана и Ирака подписанные контракты на проведение матчей с Россией

В РФС ждут от и подписанные контракты на проведение матчей с Россией.

По информации «Матч ТВ», отправил в Федерацию футбола Ирана все необходимые документы для подписания контракта на проведение товарищеского матча между сборными 23 марта в Тегеране. И теперь ждет ответ от принимающей стороны.

Аналогичная ситуация со второй игрой сборной России с Ираком, которая запланирована на 26 марта в Санкт‑Петербурге. РФС ожидает все необходимые документы от Иракской федерации футбола.

Для сборной России эти матчи станут первыми в 2023 году.