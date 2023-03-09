РФС ждет от Ирана и Ирака подписанные контракты на проведение матчей с Россией
В РФС ждут от Ирана и Ирака подписанные контракты на проведение матчей с Россией.
По информации «Матч ТВ», РФС отправил в Федерацию футбола Ирана все необходимые документы для подписания контракта на проведение товарищеского матча между сборными 23 марта в Тегеране. И теперь ждет ответ от принимающей стороны.
Аналогичная ситуация со второй игрой сборной России с Ираком, которая запланирована на 26 марта в Санкт‑Петербурге. РФС ожидает все необходимые документы от Иракской федерации футбола.
Для сборной России эти матчи станут первыми в 2023 году.
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