РФС ждет от Ирана и Ирака подписанные контракты на проведение матчей с Россией

Теги Сборная России по футболу РФС Сборная Ирана по футболу Сборная Ирака по футболу Федерация футбола Ирака Федерация футбола Ирана товарищеские матчи (сборные) Футбол

В РФС ждут от Ирана и Ирака подписанные контракты на проведение матчей с Россией.

По информации «Матч ТВ», РФС отправил в Федерацию футбола Ирана все необходимые документы для подписания контракта на проведение товарищеского матча между сборными 23 марта в Тегеране. И теперь ждет ответ от принимающей стороны.

Аналогичная ситуация со второй игрой сборной России с Ираком, которая запланирована на 26 марта в Санкт‑Петербурге. РФС ожидает все необходимые документы от Иракской федерации футбола.

Для сборной России эти матчи станут первыми в 2023 году. 

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6 комментариев

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BigPapa
Ответ Красный чай
Беспилотники с документами уже в пути.
Ударные))
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Максим Максюша
Ответ U. M. A. Muhammad
Ахахаха дожили ждём ответа от великих футбольных стран. Это вам не Бразилия или Германия. Это гегемоны мирового футбола.
В смысле «дожили»? Ты думаешь раньше таких процедур не было, просто по рукам ударили и сыграли? Тем более, чем плох Иран как соперник?
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Sinister Kid
Простого рукопожатия и честного слова, уже недостаточно?
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U. M. A. Muhammad
Ахахаха дожили ждём ответа от великих футбольных стран. Это вам не Бразилия или Германия. Это гегемоны мирового футбола.
+6
-2
+4
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Pb-SE
Иранцы закончат запланированные на сегодня казни и все подпишут.
+10
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+7
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Красный чай
Беспилотники с документами уже в пути.
+11
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