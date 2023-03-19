«Ирак хочет сломать барьер в отношении сборной России. Бан несправедлив». Иракская федерация о матче с РФ

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Ирака по футболу высшая лига Ирака Федерация футбола Ирака Политика Р-Спорт Футбол

В Иракской федерации футбола осудили попытки изолировать Россию от футбола.

Товарищеский матч между сборными России и Ирака пройдет в Санкт-Петербурге 26 марта.

«Ирак хочет сломать барьер в отношении российской сборной, потому что Россия занимает важную позицию в мире, и игра со сборной России в самой стране имеет не только спортивную составляющую, это послание, что футбол объединяет, а не поле для бойкотов или изоляции России...

Это призыв к остальным командам, будь то арабским, азиатским или даже европейским, проявить мужество, отойти от политики и начать играть матчи против сборной России в своих странах или в самой России.

Запрет на участие сборной РФ или ее клубов в международных соревнованиях несправедлив.

Матч против сборной России пройдет в рамках подготовки сборной Ирака к предстоящим международным соревнованиям, ему будет предшествовать создание тренировочного лагеря с 21 марта в Сочи», – сказал директор Иракской федерации футбола по связям со СМИ Юсуф Фаал.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Nastia Sergey
сколько?
проще загуглить, чем тут даже все страны написать, которые пострадали от того же США. И единственная страна, которая низафиг применила атомные бомбы. Будто не знаешь сам. Миллионы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Всё знаю
Россияне и иракцы братья заувек.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nastia Sergey
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
запретить бы по честному США и Британию. Сколько жизней положили по всему свету.
сколько?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Ответ Игорь Волков
Осталось только ещё сыграть до полного комплекта с запрещённым исламским государством
Им хозяева из Америки не разрешат с Россией играть.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RSM-1930
Ну кому как не иракцам знать о прелестях западной демократии
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgeny Trifonov
Ответ Игорь Волков
Осталось только ещё сыграть до полного комплекта с запрещённым исламским государством
это клиент сборной США, сами его создали теперь пусть играют
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Ответ Pier Besuhof
С грузией?
А вы из книги написали? Как Наташа Ростова поживает?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Стопы Зайона
Ответ Ростовский
Комментарий удален модератором
Этому больше не наливать
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ростовский
Ответ Pier Besuhof
С грузией?
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pier Besuhof
Ответ Гамарджоба Генацвале
Иракцы - смелые парни! Не побоялись играть с нашей сборной!
С грузией?
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Игорь Волков
Осталось только ещё сыграть до полного комплекта с запрещённым исламским государством
запретить бы по честному США и Британию. Сколько жизней положили по всему свету.
+6
-10
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Волков
Осталось только ещё сыграть до полного комплекта с запрещённым исламским государством
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Иракцы - смелые парни! Не побоялись играть с нашей сборной!
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
&_Bishep_&
Ответ U. M. A. Muhammad
Юсуф Фал построил бы неплохую карьеру в России с такой то агитацией. Всё запреты и т.д связанны прежде всего чтобы изолировать Россиийских спортсменов от возможной агрессии в их адрес.
Небось учился у нас в стране. ((
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
U. M. A. Muhammad
Юсуф Фал построил бы неплохую карьеру в России с такой то агитацией. Всё запреты и т.д связанны прежде всего чтобы изолировать Россиийских спортсменов от возможной агрессии в их адрес.
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий