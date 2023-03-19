«Ирак хочет сломать барьер в отношении сборной России. Бан несправедлив». Иракская федерация о матче с РФ

В Иракской федерации футбола осудили попытки изолировать Россию от футбола.

Товарищеский матч между сборными России и Ирака пройдет в Санкт-Петербурге 26 марта.

«Ирак хочет сломать барьер в отношении российской сборной, потому что Россия занимает важную позицию в мире, и игра со сборной России в самой стране имеет не только спортивную составляющую, это послание, что футбол объединяет, а не поле для бойкотов или изоляции России...

Это призыв к остальным командам, будь то арабским, азиатским или даже европейским, проявить мужество, отойти от политики и начать играть матчи против сборной России в своих странах или в самой России.

Запрет на участие сборной РФ или ее клубов в международных соревнованиях несправедлив.

Матч против сборной России пройдет в рамках подготовки сборной Ирака к предстоящим международным соревнованиям, ему будет предшествовать создание тренировочного лагеря с 21 марта в Сочи», – сказал директор Иракской федерации футбола по связям со СМИ Юсуф Фаал.

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