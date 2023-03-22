Негрейра советовал «Барсе» позаботиться об отношениях с судьей Мансано в силу его молодости, таланта и перспектив. Он дал характеристики на Матеу Лаоса и других арбитров

Вице-президент судейского комитета Испании дал «Барсе» характеристики на ведущих арбитров.

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему футбольному чиновнику . «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на EFE, Негрейра обращал внимание каталонцев на и Антонио Матеу Лаоса.

В мае 2016 года чиновник и его сын рекомендовали «Барсе» серьезно «озаботиться» отношениями клуба с Мансано, так как в силу молодости и таланта он будет работать на «важных матчах на протяжении многих сезонов». Об этом говорится в одном из отчетов, которые Негрейра готовил для сине-гранатовых, здесь – по случаю дерби «Барселоны» с «Эспаньолом».

«Очень важно позаботиться об отношениях клуба с ним из-за его высокого уровня и молодости. Он будет судить важные матчи на протяжении многих сезонов. Он дружелюбный, улыбчивый и простой. У него чистый, эстетичный стиль, и он далек от авторитарных методов. Он будет сохранять серьезность и отстраненность, судить будет строго.

Если на поле возникает конфликт, он быстро вмешивается, чтобы избежать его, не теряя при этом хладнокровия. В случае протестов или претензий он не любит, когда его трогают, он избегает этого.

Он не спорит с игроками и обычно избегает желтых карточек на первых минутах, которые могут привести к тому, что он утратит контроль над матчем», – сказано в отчете.

В отчете также говорилось, что Мансано «допускал ошибки при назначении пенальти», а его ассистенты совершали «многочисленные ошибки» в случае с офсайдами.

Что касается Антонио Матеу Лаоса, Негрейра подчеркнул, что этот судья «постоянно ищет общения с игроками», поскольку «ему нужно, чтобы они ему верили», что иногда приводит к тому, что он «дает слишком много разъяснений футболистам».

«Он позволяет играть интенсивно, не стесняется предупреждать за симуляции. Он не даст себя одурачить притворством, он предостерегает, а затем наказывает, если вы преувеличиваете фол. Столкновения в штрафной обычно трактуются в пользу защитника. Лучше играть благородно, но агрессивно и совершать больше фолов, чем обычно», – сказано в отчете.

Чиновник указал на необходимость внимательно следить за игрой, не выключаться, каким бы явным ни казался фол, потому что Лаос может не свистнуть его, и тогда есть риск пропустить быструю атаку соперника.

«Он относится к каждому игроку по-разному, и каждый футболист должен знать, как общаться с ним. не должен допускать никаких протестов. Лаос сразу сделает выговор или Маскерано за жесткий подкат. Также он может перестать свистеть фолы на Неймаре, а с Месси сейчас он ведет себя лучше», – написал Негрейра.

В отчетах также есть характеристики на других судей – Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа, Фернандо Тейшейру Витьенеса, Давида Фернандеса Борбалана.

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