Негрейра советовал «Барсе» позаботиться об отношениях с судьей Мансано в силу его молодости, таланта и перспектив. Он дал характеристики на Матеу Лаоса и других арбитров
Вице-президент судейского комитета Испании дал «Барсе» характеристики на ведущих арбитров.
Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему футбольному чиновнику Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.
Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на EFE, Негрейра обращал внимание каталонцев на Хесуса Хиля Мансано и Антонио Матеу Лаоса.
В мае 2016 года чиновник и его сын рекомендовали «Барсе» серьезно «озаботиться» отношениями клуба с Мансано, так как в силу молодости и таланта он будет работать на «важных матчах на протяжении многих сезонов». Об этом говорится в одном из отчетов, которые Негрейра готовил для сине-гранатовых, здесь – по случаю дерби «Барселоны» с «Эспаньолом».
«Очень важно позаботиться об отношениях клуба с ним из-за его высокого уровня и молодости. Он будет судить важные матчи на протяжении многих сезонов. Он дружелюбный, улыбчивый и простой. У него чистый, эстетичный стиль, и он далек от авторитарных методов. Он будет сохранять серьезность и отстраненность, судить будет строго.
Если на поле возникает конфликт, он быстро вмешивается, чтобы избежать его, не теряя при этом хладнокровия. В случае протестов или претензий он не любит, когда его трогают, он избегает этого.
Он не спорит с игроками и обычно избегает желтых карточек на первых минутах, которые могут привести к тому, что он утратит контроль над матчем», – сказано в отчете.
В отчете также говорилось, что Мансано «допускал ошибки при назначении пенальти», а его ассистенты совершали «многочисленные ошибки» в случае с офсайдами.
Что касается Антонио Матеу Лаоса, Негрейра подчеркнул, что этот судья «постоянно ищет общения с игроками», поскольку «ему нужно, чтобы они ему верили», что иногда приводит к тому, что он «дает слишком много разъяснений футболистам».
«Он позволяет играть интенсивно, не стесняется предупреждать за симуляции. Он не даст себя одурачить притворством, он предостерегает, а затем наказывает, если вы преувеличиваете фол. Столкновения в штрафной обычно трактуются в пользу защитника. Лучше играть благородно, но агрессивно и совершать больше фолов, чем обычно», – сказано в отчете.
Чиновник указал на необходимость внимательно следить за игрой, не выключаться, каким бы явным ни казался фол, потому что Лаос может не свистнуть его, и тогда есть риск пропустить быструю атаку соперника.
«Он относится к каждому игроку по-разному, и каждый футболист должен знать, как общаться с ним. Жорди Альба не должен допускать никаких протестов. Лаос сразу сделает выговор Пике или Маскерано за жесткий подкат. Также он может перестать свистеть фолы на Неймаре, а с Месси сейчас он ведет себя лучше», – написал Негрейра.
В отчетах также есть характеристики на других судей – Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа, Фернандо Тейшейру Витьенеса, Давида Фернандеса Борбалана.
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Сразу видно как Негрейра о своих одноклубниках заботится.
во-вторых, все знают, что Атлетико Мадрид одна из самых агрессивных команд, А в Испании ,она точно самая агрессивная .потому что их тренер прививает им такой футбол ,в которой и сам играл.
Что не доказано, то не е**т, что сказано)
Именно за эти отчеты Барсу и судят потому- что это запрещено.
Вот только это запрещено...)))
Это тоже самое, что налоговая или больница продадут информацию о твоих налогах или медицинскую карту)
Или кто-то из твоей компании продаст всю коммерческую тайну.
Там вечно, за любое бурчание Диего Косте - сразу красная и дисква, а Винисиусу - ничего. Финал ЛЧ 2016 - гол Рамоса из офсайда
С Барселоной то же самое, как что, так Атлетико красная и пенальти в их ворота.
Однако сейчас в ответ опять будут минусовать, что мол это все антифутбол, костоломы и пр. Хотя Атлетико за последние годы никого не сломали, а вот недавно с Реалом Рейнилду выбыл почти на год, а с Барсой тоже недавно Васс после костоломного прыжка двумя ногами Феррана выбыл на пару месяцев.
Так что глоры фк «минус двенадцать» пусть возвращаются в свои пещеры)