Негрейра советовал «Барсе» позаботиться об отношениях с судьей Мансано в силу его молодости, таланта и перспектив. Он дал характеристики на Матеу Лаоса и других арбитров

Теги Барселона Эспаньол Лионель Месси Жерар Пике Ла Лига судьи Хавьер Маскерано Неймар Антонио Матеу Лаос Фернандо Тейшейра Витьенес Давид Фернандес Борбалан Жорди Альба Хесус Хиль Мансано Рикардо де Бургос Бенгоэчеа Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Вице-президент судейского комитета Испании дал «Барсе» характеристики на ведущих арбитров.

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему футбольному чиновнику Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на EFE, Негрейра обращал внимание каталонцев на Хесуса Хиля Мансано и Антонио Матеу Лаоса.

В мае 2016 года чиновник и его сын рекомендовали «Барсе» серьезно «озаботиться» отношениями клуба с Мансано, так как в силу молодости и таланта он будет работать на «важных матчах на протяжении многих сезонов». Об этом говорится в одном из отчетов, которые Негрейра готовил для сине-гранатовых, здесь – по случаю дерби «Барселоны» с «Эспаньолом».

«Очень важно позаботиться об отношениях клуба с ним из-за его высокого уровня и молодости. Он будет судить важные матчи на протяжении многих сезонов. Он дружелюбный, улыбчивый и простой. У него чистый, эстетичный стиль, и он далек от авторитарных методов. Он будет сохранять серьезность и отстраненность, судить будет строго.

Если на поле возникает конфликт, он быстро вмешивается, чтобы избежать его, не теряя при этом хладнокровия. В случае протестов или претензий он не любит, когда его трогают, он избегает этого.

Он не спорит с игроками и обычно избегает желтых карточек на первых минутах, которые могут привести к тому, что он утратит контроль над матчем», – сказано в отчете.

В отчете также говорилось, что Мансано «допускал ошибки при назначении пенальти», а его ассистенты совершали «многочисленные ошибки» в случае с офсайдами.

Что касается Антонио Матеу Лаоса, Негрейра подчеркнул, что этот судья «постоянно ищет общения с игроками», поскольку «ему нужно, чтобы они ему верили», что иногда приводит к тому, что он «дает слишком много разъяснений футболистам».

«Он позволяет играть интенсивно, не стесняется предупреждать за симуляции. Он не даст себя одурачить притворством, он предостерегает, а затем наказывает, если вы преувеличиваете фол. Столкновения в штрафной обычно трактуются в пользу защитника. Лучше играть благородно, но агрессивно и совершать больше фолов, чем обычно», – сказано в отчете.

Чиновник указал на необходимость внимательно следить за игрой, не выключаться, каким бы явным ни казался фол, потому что Лаос может не свистнуть его, и тогда есть риск пропустить быструю атаку соперника.

«Он относится к каждому игроку по-разному, и каждый футболист должен знать, как общаться с ним. Жорди Альба не должен допускать никаких протестов. Лаос сразу сделает выговор Пике или Маскерано за жесткий подкат. Также он может перестать свистеть фолы на Неймаре, а с Месси сейчас он ведет себя лучше», – написал Негрейра.

В отчетах также есть характеристики на других судей – Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа, Фернандо Тейшейру Витьенеса, Давида Фернандеса Борбалана.

Прокуратура обвинила «Барсу» в подкупе судей. Насколько все серьезно и грозит ли бан?

«Барселона» платила боссу судей! Тут все о подозрениях в коррупции

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
"Жорди Альба не должен допускать никаких протестов. Лаос сразу сделает выговор Пике или Маскерано за жесткий подкат. Также он может перестать свистеть фолы на Неймаре, а с Месси сейчас он ведет себя лучше"

Сразу видно как Негрейра о своих одноклубниках заботится.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alberto-m
Ответ nurikkkk
Аха))) Вот только это запрещено...))) Это тоже самое, что налоговая или больница продадут информацию о твоих налогах или медицинскую карту) Или кто-то из твоей компании продаст всю коммерческую тайну.
Нет совсем не так что у тебя за неправильное восприятие это как если я приду в больницу и заплачу главврачу за то чтобы он мне сказал какой врач лучше оперирует или какой врач улучшит или какая медсестра более Приветливая
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alberto-m
Ответ Нико Росберг
Могу сказать, кто реально страдал от судейства в последние годы- это Атлетико. Там вечно, за любое бурчание Диего Косте - сразу красная и дисква, а Винисиусу - ничего. Финал ЛЧ 2016 - гол Рамоса из офсайда С Барселоной то же самое, как что, так Атлетико красная и пенальти в их ворота. Однако сейчас в ответ опять будут минусовать, что мол это все антифутбол, костоломы и пр. Хотя Атлетико за последние годы никого не сломали, а вот недавно с Реалом Рейнилду выбыл почти на год, а с Барсой тоже недавно Васс после костоломного прыжка двумя ногами Феррана выбыл на пару месяцев.
Ну во-первых, Причём тут Лига Чемпионов ????это раз.
во-вторых, все знают, что Атлетико Мадрид одна из самых агрессивных команд, А в Испании ,она точно самая агрессивная .потому что их тренер прививает им такой футбол ,в которой и сам играл.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Макаров
Хиль мансано и матеу Лаос...))) это же ржака. Кто знает, тот знает, как говорится. Это как же с ними барса поработала, что стала у них таким "любимчиком"? )
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alberto-m
Ответ yrok77
тогда барсу просто развели на деньги получается?
Нет!!!! это называется, отмывание бабок, чем и занимался Бармалей на протяжении всей каденции
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alberto-m
Ответ GuruFutbola
Это факты, друг Что не доказано, то не е**т, что сказано)
🤣🤣🤣🤣🤣👍
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alberto-m
Ответ nurikkkk
Ты маленький и глупенький))) Именно за эти отчеты Барсу и судят потому- что это запрещено.
Возможно он маленький и глупый,а ты большой и тупой.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Смолов
Ответ deadjoker
А также указал расценки и номера счетов :)
Свечку держал ? Или на бутылке сидел в этот момент ?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GuruFutbola
Ответ yrok77
тогда барсу просто развели на деньги получается?
Да
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GuruFutbola
Ответ nurikkkk
Ты маленький и глупенький))) Именно за эти отчеты Барсу и судят потому- что это запрещено.
Повтори тоже самое, но только без слез)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
yrok77
Ответ GuruFutbola
Это факты, друг Что не доказано, то не е**т, что сказано)
тогда барсу просто развели на деньги получается?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Altim
Ответ nurikkkk
Аха))) Вот только это запрещено...))) Это тоже самое, что налоговая или больница продадут информацию о твоих налогах или медицинскую карту) Или кто-то из твоей компании продаст всю коммерческую тайну.
Полную чушь несёшь. Отчёты о судьях получают в любых клубах. Я тебе даже больше скажу - в играх типа Футбольного Менеджера перед матчем дают отчёт о судье. Отчёты не незаконны. Тут подозрение что платили не за отчёты - оттуда и сыр-бор. Но кто смотрел Ла Лигу последние 20 лет - тот понимает, что уж кому-кому, а Барсе точно не подсуживали. Есть куча примеров обратного. Я вообще думаю, что там реальная тема банальная - всё дело в налогах. Где-то завысили, где-то занизили....и тд
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GuruFutbola
Ответ yrok77
естественно глоры барсы сейчас будут утверждать, что ничего не произошло
Это факты, друг
Что не доказано, то не е**т, что сказано)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nurikkkk
Ответ GuruFutbola
Ну норм, как и говорили, обычные отчеты Так что глоры фк «минус двенадцать» пусть возвращаются в свои пещеры)
Ты маленький и глупенький)))
Именно за эти отчеты Барсу и судят потому- что это запрещено.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nurikkkk
Ответ Josep
Обычный отчёт, с общими замечаниями. а раскрутили прям как мегакриминал и уголовщину, с подкупом всех и вся..
Аха)))
Вот только это запрещено...)))
Это тоже самое, что налоговая или больница продадут информацию о твоих налогах или медицинскую карту)
Или кто-то из твоей компании продаст всю коммерческую тайну.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FC.Barcelona
Уже казначейство подтвердило что ничего не было, газетенки еще пытаются накидывать. Надеюсь в конце Лапорта всех нагнет за клевету
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
yrok77
Ответ GuruFutbola
Ну норм, как и говорили, обычные отчеты Так что глоры фк «минус двенадцать» пусть возвращаются в свои пещеры)
естественно глоры барсы сейчас будут утверждать, что ничего не произошло
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deadjoker
А также указал расценки и номера счетов :)
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Josep
Обычный отчёт, с общими замечаниями. а раскрутили прям как мегакриминал и уголовщину, с подкупом всех и вся..
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нико Росберг
Могу сказать, кто реально страдал от судейства в последние годы- это Атлетико.

Там вечно, за любое бурчание Диего Косте - сразу красная и дисква, а Винисиусу - ничего. Финал ЛЧ 2016 - гол Рамоса из офсайда

С Барселоной то же самое, как что, так Атлетико красная и пенальти в их ворота.

Однако сейчас в ответ опять будут минусовать, что мол это все антифутбол, костоломы и пр. Хотя Атлетико за последние годы никого не сломали, а вот недавно с Реалом Рейнилду выбыл почти на год, а с Барсой тоже недавно Васс после костоломного прыжка двумя ногами Феррана выбыл на пару месяцев.
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GuruFutbola
Ну норм, как и говорили, обычные отчеты
Так что глоры фк «минус двенадцать» пусть возвращаются в свои пещеры)
+6
-13
-7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Prayerok
То есть это буквально и есть отчеты о судьях.
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий