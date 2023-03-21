У налоговой нет доказательств, что Негрейра после выплат «Барсы» влиял на выбор судей или результаты игр
Налоговая не установила связи между выплатами «Барселоны» Хосе Негрейре и результатами.
Как передает As со ссылкой на EFE, Налоговое агентство Испании в апреле 2022 года уведомило прокуратуру, что не смогло доказать наличие влияния платежей теперь уже бывшему вице-президенту судейского комитета на результаты матчей или назначение арбитров на них.
При этом, как отмечается в отчете налогового органа, то, что Негрейра не пояснил, на каком основании выставил счета на общую сумму свыше 7,5 млн евро, может быть признаком намерения скрыть незаконные услуги, среди которых могут быть в том числе влияние на судейский комитет или результаты игр. Однако доказательств этому нет.
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Прокуратура нашла судейские отчеты о матчах "Реала", сделанные Негрейрой. Они нашли доказательства нескольких судейских отчетов, в том числе по Гилю Мансано и Матеу Лаосу. Это подтверждает позицию «Барсы», которая говорит, что эти платежи предназначены для судейских консультаций.
Прокуратура обнаружила видео разборы на которых видно, как игроки «Барсы» действуют в отношении определенных судейских решений, чтобы они могли работать над этим и лучше реагировать. Это также подтверждает позицию «Барсы». [EFEdeportes
даже сам президент фифа получает только 1,5млн евро по оф.данным.
Предварительную проверку по анализу всех платежей , траншей и выявления всех видов мошенничества с неучтенными платежами проводит сама налоговая по запросу прокуратуры. Она же дает предоставляет материалы с отчетами для прокуратуры , которые уже и оценивает этот орган в соответствии с буквой закона.
Если там ничего не нашли, то вряд ли прокуратура сама будет инициировать дополнительную проверку по этой части. Только в случае , если есть весомый довод не доверять результатам отчета налоговой
The Prosecutor’s Office found refereeing reports for Real Madrid matches, made by Negreira. They found evidence of several reports, including one of Gil Manzano and Mateu Lahoz. This supports Barça’s position, who say these payments are for refereeing advice. In some reports of Gil Manzano, Negreira recommends Barça to keep a positive relationship with him because he is involved in several important matches. And in some of Lahoz’s reports, Negreira analyses Lahoz’s decisions during matches.
Не волнуйся, дружище, прокуратура тоже работает и скоро придется доставать сменную обувь, мол, за эти 8 миллионов Барса купила не только всех судей на 20 лет вперед, но и прокуратуру с судьями. Ну а на сдачу ВАР в последнем класико.