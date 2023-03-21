У налоговой нет доказательств, что Негрейра после выплат «Барсы» влиял на выбор судей или результаты игр

Налоговая не установила связи между выплатами «Барселоны» и результатами.

Как передает As со ссылкой на EFE, Налоговое агентство Испании в апреле 2022 года уведомило прокуратуру, что не смогло доказать наличие влияния платежей теперь уже бывшему вице-президенту судейского комитета на результаты матчей или назначение арбитров на них.

При этом, как отмечается в отчете налогового органа, то, что Негрейра не пояснил, на каком основании выставил счета на общую сумму свыше 7,5 млн евро, может быть признаком намерения скрыть незаконные услуги, среди которых могут быть в том числе влияние на судейский комитет или результаты игр. Однако доказательств этому нет.

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