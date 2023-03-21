У налоговой нет доказательств, что Негрейра после выплат «Барсы» влиял на выбор судей или результаты игр

Теги Барселона Ла Лига судьи Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Налоговая не установила связи между выплатами «Барселоны» Хосе Негрейре и результатами.

Как передает As со ссылкой на EFE, Налоговое агентство Испании в апреле 2022 года уведомило прокуратуру, что не смогло доказать наличие влияния платежей теперь уже бывшему вице-президенту судейского комитета на результаты матчей или назначение арбитров на них.

При этом, как отмечается в отчете налогового органа, то, что Негрейра не пояснил, на каком основании выставил счета на общую сумму свыше 7,5 млн евро, может быть признаком намерения скрыть незаконные услуги, среди которых могут быть в том числе влияние на судейский комитет или результаты игр. Однако доказательств этому нет.

Прокуратура обвинила «Барсу» в подкупе судей. Насколько все серьезно и грозит ли бан?

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

49 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stivi M.D.
Ответ Леван Мкртчян
Влепите мне еще тысячу минусов, которые уже влепили за слова о том, что никаких связей между платежами Негрейре и вляинием на судейство нет и быть не может , а это банальная и старая как мир корупционная схема воровства из бюджета Барсы --- от этого итог не поменяется.
Если воровство, то не под видом консультационнах услуг судейскому корпусу - это палево. С судьями мутками были, вопрос лишь в том - какие
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spiker1606
Ответ Bazilic
Да смешно это все За 8 лямов купить судей просто невозможно И очень забавно, что всю эту историю раскрутили именно сейчас, во время возрождения Барсы
Купили не всех судей, а главу. Для главы это огромная сумма, которую он за 20 лет не заработает на своей должности. Судьи слушались своего начальника, поэтому и относились и до сих пор относятся к Барселоне лояльно. Судьялона во всей красе, не зря её во всем мире так прозвали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рэд Уайт
Прокуратура не нашла никаких доказательств того, что Барса заплатил Негрейре за судейские решения в их пользу, и что какой-либо из платежей повлиял на результат какого-либо матча.

Прокуратура нашла судейские отчеты о матчах "Реала", сделанные Негрейрой. Они нашли доказательства нескольких судейских отчетов, в том числе по Гилю Мансано и Матеу Лаосу. Это подтверждает позицию «Барсы», которая говорит, что эти платежи предназначены для судейских консультаций.

Прокуратура обнаружила видео разборы на которых видно, как игроки «Барсы» действуют в отношении определенных судейских решений, чтобы они могли работать над этим и лучше реагировать. Это также подтверждает позицию «Барсы». [EFEdeportes
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Футбол_это_жизнь
Ответ Born is the King
Это проверяет не налоговая, отдел или департамент против финансовых махинаций при прокуратуре как бы) Налоговая занимается заплатил ли ты налог или нет
А имя начальника департамента знаешь? Я просто удивляюсь каковы твои познания в структуре силовых и контрольных ведомств Испании.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
last_guard
Так конфликт интересов это само по себе уже преступление. Доказательства для этого не нужны, да и их почти невозможно добыть в делах такого рода.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ljolik888
Интересно что будет быстрей - чемпионство или положительный ответ суда для Барселоны . Думаю все вместе .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spiker1606
Ответ Родя Раскольников
The Prosecutor’s Office found evidence of reports from the Negreira case in which there are videos of how Barça players act regarding certain refereeing decisions, so that they can work on this and react in a better way. The Prosecutor’s Office found refereeing reports for Real Madrid matches, made by Negreira. They found evidence of several reports, including one of Gil Manzano and Mateu Lahoz. This supports Barça’s position, who say these payments are for refereeing advice. In some reports of Gil Manzano, Negreira recommends Barça to keep a positive relationship with him because he is involved in several important matches. And in some of Lahoz’s reports, Negreira analyses Lahoz’s decisions during matches. Не волнуйся, дружище, прокуратура тоже работает и скоро придется доставать сменную обувь, мол, за эти 8 миллионов Барса купила не только всех судей на 20 лет вперед, но и прокуратуру с судьями. Ну а на сдачу ВАР в последнем класико.
Не зря судьи так лояльно относятся к Барсе. Негрейра, когда был руководителем, давал указания судьям. 8 млн для Негрейры огромная сумма. Он на своей должности лет 20 пахал бы, чтоб заработать такую сумму. Судьи слушались своего начальника. Поэтому Барса в каждом матче недополучает ЖК и КК. Если были бы карточки, были бы и удаления, соответственно были бы потери очков. Только глоры Барсы этого не хотят признать, адекватные болельщики Барселоны признали этот позор. Всем уже всё ясно. Только остался единственный вопрос, смогут ли это доказать.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arrahmano Matcyev
Ответ Родя Раскольников
The Prosecutor’s Office found evidence of reports from the Negreira case in which there are videos of how Barça players act regarding certain refereeing decisions, so that they can work on this and react in a better way. The Prosecutor’s Office found refereeing reports for Real Madrid matches, made by Negreira. They found evidence of several reports, including one of Gil Manzano and Mateu Lahoz. This supports Barça’s position, who say these payments are for refereeing advice. In some reports of Gil Manzano, Negreira recommends Barça to keep a positive relationship with him because he is involved in several important matches. And in some of Lahoz’s reports, Negreira analyses Lahoz’s decisions during matches. Не волнуйся, дружище, прокуратура тоже работает и скоро придется доставать сменную обувь, мол, за эти 8 миллионов Барса купила не только всех судей на 20 лет вперед, но и прокуратуру с судьями. Ну а на сдачу ВАР в последнем класико.
Можно перевод,пожалуйста?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sur777
У Тебаса зато есть все доказательства: всегда))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Футбол_это_жизнь
Доказательств у прокуратуры нет, у налоговой нет, у судейского комитета нет, у федерации футбола нет. Зато у местных со спортс ру есть. Надо бы прокуратуре Испании приехать в Зажопинск собрать показания у должа, пенса и алонсо.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Moscwow
Ответ Bazilic
Тут такая должность, что если бы он захотел, то брал бы сумму раз в 10 больше ( если бы хотел )
Да хорош, президенты лиг в среднем 1,5 ляма получают в год, только Тебас себе до 3 поднял, а этот всего лишь вице-президент одного ответвления испанской федерации, сомневаюсь что там хотя бы 500к в год выходило бы без барсы. 8 миллионов для любого большая сумма
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат спорта01
Ответ Bazilic
Это копейки для футбола
это копейки для футболистов и тренеров,но не таких людей как Негрейра.
даже сам президент фифа получает только 1,5млн евро по оф.данным.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
6tspey7tb5
Ну что вы творите нелюди. Чем ещё фанатам Реала крыть карту Барсы))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леван Мкртчян
Ответ Hans Castorp
Абсолютно тупая новость. Доказывать что-то это работа прокуратуры
Абсолютно тупой комментарий.
Предварительную проверку по анализу всех платежей , траншей и выявления всех видов мошенничества с неучтенными платежами проводит сама налоговая по запросу прокуратуры. Она же дает предоставляет материалы с отчетами для прокуратуры , которые уже и оценивает этот орган в соответствии с буквой закона.
Если там ничего не нашли, то вряд ли прокуратура сама будет инициировать дополнительную проверку по этой части. Только в случае , если есть весомый довод не доверять результатам отчета налоговой
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZaSvabody
Ответ Леван Мкртчян
Влепите мне еще тысячу минусов, которые уже влепили за слова о том, что никаких связей между платежами Негрейре и вляинием на судейство нет и быть не может , а это банальная и старая как мир корупционная схема воровства из бюджета Барсы --- от этого итог не поменяется.
Какая-то слишком стрёмная схема. Для воровства в 100 раз проще было бы платить за какие-нибудь медиа-услуги какой-то подставной конторе, а не зампредседателю судейского комитета. Причем ни один президент Барсы эту схему не прикрыл за столько лет. Это странно в высшей степени.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ Spiker1606
Судьи всегда судили в пользу Барсы. Почему тогда Барселону прозвали Судьялоной, причём задолго до этого скандала?
Потому что Барса лучше всех в мире работает с мячом, а фанатам деревянных клубов обидно от этого и они решили во всем обвинить судей, так ведь проще думать, что твой любимый клубец не сборище деревях? Тот же Эверебе влепил левое удаление Абидалю, но об этом принято умалчивать, не вписывается в вымышленный мирок)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MstAndreev
Это и не входит в обязанности налоговой)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екн Лор
Ответ Bazilic
Да смешно это все За 8 лямов купить судей просто невозможно И очень забавно, что всю эту историю раскрутили именно сейчас, во время возрождения Барсы
Кто говорит, что Барса купила каждого судью лично? Она платила главе судейства, для того чтобы он влиял на судей, чтобы обеспечить более лояльное судейство.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
— Какие ваши доказательства? ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gamechanger
Ответ Леван Мкртчян
Влепите мне еще тысячу минусов, которые уже влепили за слова о том, что никаких связей между платежами Негрейре и вляинием на судейство нет и быть не может , а это банальная и старая как мир корупционная схема воровства из бюджета Барсы --- от этого итог не поменяется.
Ну как не поменяется, Барселона избежит наказания, а вот бывшим президентам придётся отвечать по закону.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Родя Раскольников
Ответ Hans Castorp
Абсолютно тупая новость. Доказывать что-то это работа прокуратуры
The Prosecutor’s Office found evidence of reports from the Negreira case in which there are videos of how Barça players act regarding certain refereeing decisions, so that they can work on this and react in a better way.

The Prosecutor’s Office found refereeing reports for Real Madrid matches, made by Negreira. They found evidence of several reports, including one of Gil Manzano and Mateu Lahoz. This supports Barça’s position, who say these payments are for refereeing advice. In some reports of Gil Manzano, Negreira recommends Barça to keep a positive relationship with him because he is involved in several important matches. And in some of Lahoz’s reports, Negreira analyses Lahoz’s decisions during matches.

Не волнуйся, дружище, прокуратура тоже работает и скоро придется доставать сменную обувь, мол, за эти 8 миллионов Барса купила не только всех судей на 20 лет вперед, но и прокуратуру с судьями. Ну а на сдачу ВАР в последнем класико.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bazilic
Ответ Spiker1606
7,5 млн евро это огромная сумма для него. На этой должности он за всю жизнь такую сумму не заработает.
Это копейки для футбола
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spiker1606
Ответ Экспертное мнение
С самого начала было ясно, что дело раздутый фарс. даже серьезно воспринимать смешно: Барса покупает судей, но они судят против Барсы? В этом нет никакой логики. Надо брать золотой дубль и ответить на поле всем. А Мадрид будет пытаться добыть титулы в кабинетах)
Судьи всегда судили в пользу Барсы. Почему тогда Барселону прозвали Судьялоной, причём задолго до этого скандала?
+3
-8
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spiker1606
Ответ Bazilic
Тут такая должность, что если бы он захотел, то брал бы сумму раз в 10 больше ( если бы хотел )
7,5 млн евро это огромная сумма для него. На этой должности он за всю жизнь такую сумму не заработает.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
Получается он кинул Барсу. Деньги брал, но ничего не делал
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий