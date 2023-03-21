Тебас о деле Негрейры: «Крупнейшая проблема в истории испанского футбола. Лапорту должны убрать из совета директоров федерации»

Теги Барселона Луис Рубиалес Ла Лига судьи Жоан Лапорта Хавьер Тебас Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Президент Ла Лиги призвал принять жесткие меры по отношению к Жоану Лапорте.

«Дело Негрейры – самая крупная проблема в истории испанского футбола. И «Барселоны» тоже.

Все это затянется. Мы подготовили все документы и направили в прокуратуру, мы сообщили о происходящем в УЕФА. Мы хотим, чтобы ситуация прояснилась.

Одна только мысль о том, что можно повлиять на результаты, уже является уголовным преступлением. Наша обязанность – все прояснить. Нам все равно, кто виноват: «Барселона» или другой клуб. Бездействие нанесет нашей репутации больший урон.

Я не общался с Лапортой. Он должен объясниться перед всем футбольным миром, перед членами клуба, остальными клубами, а не только президентом Ла Лиги. Спустя полтора часа после публикации новостей «Барса» выпустила пресс-релиз, в котором заявила, что все клубы делают нечто подобное. Это сложно объяснить.

Глава Королевской испанской футбольной федерации сам должен убрать Лапорту из совета директоров. Лапорта – глава клуба, замешанного в выплатах вице-президенту судейского комитета на протяжении 20 лет. Совет директоров назначается Рубиалесом, думаю, он должен отправить Лапорту в отставку», – сказал Хавьер Тебас.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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13 комментариев

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Butrymovich Mikalai
Ответ Zidan GOAT
А что платить судьям стало нормой ? Человек пытается спасти честь Ла Лиги, а тут один из 2х лучших клубов оказывается платил судьям 15 лети, а после тянул постоянно рычаги, из-за которых не получается зарегистрировать одного из лучших их воспитанников Но виноват почему то Тебес
каким конкретно "судьям" сколько заплатили ?
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Zidan GOAT
Ответ Butrymovich Mikalai
"Одна только мысль о том, что можно повлиять на результаты, уже является уголовным преступлением" - ага понятно , уголовно наказуемое мыслепреступление...... что еще мы должны знать об марионетке мадрида?
А что платить судьям стало нормой ? Человек пытается спасти честь Ла Лиги, а тут один из 2х лучших клубов оказывается платил судьям 15 лети, а после тянул постоянно рычаги, из-за которых не получается зарегистрировать одного из лучших их воспитанников
Но виноват почему то Тебес
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Мгер Цолакян
Крупнейшая проблема в истории испанского футбола - это нынешнее положение. Когда еще несколько лет назад Испанские клубы доминировали в Европе и показывали красивою игру, одна Севилья и чего стоила, а сейчас от этого ничего не осталось
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Butrymovich Mikalai
"Совет директоров назначается Рубиалесом, думаю, он должен отправить Лапорту в отставку" - правильный заголовок такой : "ФК Кабинет запросил представителя кабинета , что бы тот запросил у кабинета уволить Лапорту после поражения в 3м классико подряд"
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Butrymovich Mikalai
"Одна только мысль о том, что можно повлиять на результаты, уже является уголовным преступлением" - ага понятно , уголовно наказуемое мыслепреступление...... что еще мы должны знать об марионетке мадрида?
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Света Володько
Ни разу не одержимый "Барселоной" и Лапортой человек.
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melmi
«такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу…»
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Butrymovich Mikalai
Тебас вышел из запоя после поражения в классико ?
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Старый дед-пердун
Ооо… опять деда из ЛА Лиги понесло, тащите каталку и таблетки… весеннее обострение у него
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Александр Мурадов
Игра престолов отдыхает😁испанские страсти🇪🇸
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gamechanger
Он продолжает...
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Barcelona For Life83
Да да да. Попробуй убрать его, пустослов.
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Темирлан Шаваев
Только что читал очередную новость что прокуратура не нашла доказательств и тут он вылез.
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