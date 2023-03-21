Тебас о деле Негрейры: «Крупнейшая проблема в истории испанского футбола. Лапорту должны убрать из совета директоров федерации»

Президент Ла Лиги призвал принять жесткие меры по отношению к .

«Дело Негрейры – самая крупная проблема в истории испанского футбола. И «Барселоны» тоже.

Все это затянется. Мы подготовили все документы и направили в прокуратуру, мы сообщили о происходящем в УЕФА. Мы хотим, чтобы ситуация прояснилась.

Одна только мысль о том, что можно повлиять на результаты, уже является уголовным преступлением. Наша обязанность – все прояснить. Нам все равно, кто виноват: « » или другой клуб. Бездействие нанесет нашей репутации больший урон.

Я не общался с Лапортой. Он должен объясниться перед всем футбольным миром, перед членами клуба, остальными клубами, а не только президентом Ла Лиги. Спустя полтора часа после публикации новостей «Барса» выпустила пресс-релиз, в котором заявила, что все клубы делают нечто подобное. Это сложно объяснить.

Глава Королевской испанской футбольной федерации сам должен убрать Лапорту из совета директоров. Лапорта – глава клуба, замешанного в выплатах вице-президенту судейского комитета на протяжении 20 лет. Совет директоров назначается , думаю, он должен отправить Лапорту в отставку», – сказал .

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас