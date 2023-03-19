«Барса» не смогла объяснить налоговой и прокуратуре, кто заказал услуги Негрейры. Контракта с чиновником, получившим 7,3 млн евро, не было – только устная договоренность

«Барса» не смогла объяснить налоговой и прокуратуре, кто в клубе заказал услуги экс-судьи.

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему футбольному чиновнику . «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

Ранее стало известно, что налоговая заподозрила «Барселону» в махинациях в 2019-м из-за снижения налоговой базы на сумму выплат Негрейре. Клуб не смог обосновать вычет в 877 тысяч евро – с этого началось расследование.

Опубликованы очередные детали по «делу Негрейры». Новый фрагмент касается ответа каталонцев на запрос налоговой службы.

«Невозможно сказать, кто от имени «Барселоны» заказал эту услугу», – пишет газета El País со ссылкой на документ, касающийся расследования.

В этом документе также говорится о том, что «Барселона» в ответ на запрос налоговой службы и прокуратуры заявила, что «контракт с указанной компанией (Dasnil, принадлежащей Негрейре – Sports.ru) не был оформлен письменно».

«Клуб не знает подробностей оформления устного соглашения, поскольку нужно вернуться в 2001 год. Люди, которые должны были вести переговоры по указанным контрактам, больше не являются сотрудниками клуба», – ответила «Барса» в письменной форме на запрос налоговой и прокуратуры.

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