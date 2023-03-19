«Барса» не смогла объяснить налоговой и прокуратуре, кто заказал услуги Негрейры. Контракта с чиновником, получившим 7,3 млн евро, не было – только устная договоренность

Теги Барселона Ла Лига судьи Федерация футбола Испании деньги Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

«Барса» не смогла объяснить налоговой и прокуратуре, кто в клубе заказал услуги экс-судьи.

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему футбольному чиновнику Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

Ранее стало известно, что налоговая заподозрила «Барселону» в махинациях в 2019-м из-за снижения налоговой базы на сумму выплат Негрейре. Клуб не смог обосновать вычет в 877 тысяч евро – с этого началось расследование.

Опубликованы очередные детали по «делу Негрейры». Новый фрагмент касается ответа каталонцев на запрос налоговой службы.

«Невозможно сказать, кто от имени «Барселоны» заказал эту услугу», – пишет газета El País со ссылкой на документ, касающийся расследования.

В этом документе также говорится о том, что «Барселона» в ответ на запрос налоговой службы и прокуратуры заявила, что «контракт с указанной компанией (Dasnil, принадлежащей Негрейре – Sports.ru) не был оформлен письменно».

«Клуб не знает подробностей оформления устного соглашения, поскольку нужно вернуться в 2001 год. Люди, которые должны были вести переговоры по указанным контрактам, больше не являются сотрудниками клуба», – ответила «Барса» в письменной форме на запрос налоговой и прокуратуры.

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82 комментария

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Роман
Надеюсь они ответят по всей строгости.
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Bayern2004
Я,не я и Негрейра не моя!
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Антон
Ответ wasbornin1987
чего гадать? перес заказал и оформил все документы
Или украл оформленные, и сейчас манипулирует следствием. Доктора Зло нельзя недооценивать.
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Raul14
Ответ Люкс
Нормальные люди болеют за команду, за игроков и тренеров. Какая разница, что там в околофутболе, кто что платит, у кого какие контракты и т.д.? Все, что нужно болельщику, можно видеть на поле.
Тоесть от того, что эти игроки, тренеры и прости Господи "команда" выигрывает с помощью судей, а болельщикам это по кайфу? )) Ты это сейчас серьезно?))
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Ya_Mama
Ответ Lana Rhoades
Позорище просто Должно быть справедливое наказание Шарлатаны Но сектанты всех винить будут Очевидно же, заговор!
Ты главное вечером не теряйся, про судей напишешь
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Он саМый
Надеюсь, скоро на бчк поставят жирный крест. Таких наглецов ещё поискать нужно. Вспомнить хотя бы, когда их фанатики начали заявлять, что матч с Челси судился по чесноку и эвребе даже подсуживал лондонцам.
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CoStan17
Ответ Ярик01
Расходы принимаются и по оплате и по представленным отчётам судьи-консультанта, подтверждающие факт расходов. Глуповато всё мерить российским документооборотом. В конкретных претензиях налоговиков было лишь наличие инвойсов, без подтверждения фактически выполненных работ (отчётов)
Как раз в европейской системе документооборота отчет не обязателен. Компании могут оформлять таковой, могут не оформлять. А вот инвойс является решающим документом, вся детализация услуг прописывается в нем. Но выставляется он на основании договора (да может и без договора, на какую-то отдельную услугу, но в нашем случае это не подходит, 18 лет платили)
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DeBussi333
Ответ Real_v_dushe
Точно, вас обманули: не тех судей подсунули, каких вы хотели. Мальенко с Гомесем бы сделали вас чемпионами, но они старались в том сезоне. Чего стоит только левое удаление Рамоса в ЭК.
И с чего ты решил , что удаление было левым? Он был последним игроком обороны, который сбил Неймара, находившегося в голевой позиции.Удаление было по делу, так что не надо всех собак на судей вешать из-за того, что они не подсобили Реалу. Да, и кстати, в том же матче судья дал Реалу пенальти за фол Дани Алвеса, не помню на ком, хотя нарушение было явно за пределами штрафной. Но ввиду победы каталонцев, никто судью из-за этого момента не упрекнул, так как его решение не оказалось решающим для окончательного исхода матча.
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Arthas M
Ответ Ярик01
Конечно можно. Письменное оформление контракта необязательно, если услуги фактически предоставляются. Ты в Европе живёшь или в какой-то дико бюрократической стране.
А как оценить качество услуг,его объем в отсутствие договора? Если вдруг возникнет какой-нибудь спор,то как без договора можно свое мнение обосновать?
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Mitro
Похоже, становится ясно, кто выиграет сегунду 23/24
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YOKODZUMA
Ответ TiGra
Оплатить-то можно легко. Подвесил платежку в банк, если банковский мониторинг пропустил, то деньги ушли. Платили в масштабе Барселоны абсолютно земными траншами. А дальше вопрос к аудиту и проверкам налоговиков. Аудит похоже в Испании проходят также, как и в РФ. А налоговая также в связи с небольшими суммами и/или дружбе с клубом на это не обратила внимание. Но конечно попытка уменьшить базу налогооблажения за счет этих платежей и, как результат, этот скандал - самое глупое, что я встречал в своей жизни в футболе. Просто повесили на себя красную тряпку. Самое главное, что абсолютно очевиден факт взятки, ибо вообще никак не придумаешь другое обоснование этой ситуации. Первичных документов нет, найденные отчеты написаны студентом за 5 минут. По-делу надо срочно было бы все это рисовать хот бы в электронном виде, с печатями и реальным наполнением. Вместо этого все сидят, не дышат и ждут, что их не накроет.
Ну вообще это основной метод работы бюрократии. Сидеть и ждать вдруг пронесёт.
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Люкс
Ответ Raul14
людям которые болеют за это шапито, должно быть стыдно))
Нормальные люди болеют за команду, за игроков и тренеров. Какая разница, что там в околофутболе, кто что платит, у кого какие контракты и т.д.? Все, что нужно болельщику, можно видеть на поле.
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Power Lifting
Скажите, что это был Данни Алвес.
Он итак сидит в тюрьме
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YOKODZUMA
Ответ Дмитрий Гончаров
Доказательств нет - дать справедливое наказание. Какое? Извиниться всем хейтерам и тем, кто эту чушь форсит? Можете начинать.
Доказательств чего? Никто вроде и не спорит чиотплатили деньги.
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Франческо Тортик
Неужели мы узнаем правду о судействе Эвребе и фейковых ЗМ пешехода.
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Ярик01
Ответ Чёрный тюльпан
Если Вы думаете, что в странах ЕС минимум бюрократии, то живёте точно в параллельной вселенной, потому что там она запредельная, особенно в Германии, на которую в принципе в плане бюрократии и смотрят снизу вверх остальные страны, т.е. ровняются на неё.
Я не думаю, я знаю, что письменная форма контракта необязательная при фактическом предоставлении услуг. Что и должны были рисовать отчётами, а не хрен забить.
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ДМ-1чемпион
Конечно. Кто же хочет быть соучастником преступления в деле о коррупции. Это все равно, что признаться в даче взятки.
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Nurbol Nuraliyev
Ответ Moscwow
Очень забавно, что фанатики пытаются откреститься от Бартамеу, как будто он вообще не имеет отношения к Барсе и не был ее главным лицом внутри клуба. Еще забавнее, как недавно эти же люди ликовали, когда Марка выкатила статью, что нет доказательств, хотя обычно для них Марка самая желтая газета в мире была
эта новость тоже с Марка, даже не знаем кому верить
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Чёрный тюльпан
Ответ Ярик01
Конечно можно. Письменное оформление контракта необязательно, если услуги фактически предоставляются. Ты в Европе живёшь или в какой-то дико бюрократической стране.
Если Вы думаете, что в странах ЕС минимум бюрократии, то живёте точно в параллельной вселенной, потому что там она запредельная, особенно в Германии, на которую в принципе в плане бюрократии и смотрят снизу вверх остальные страны, т.е. ровняются на неё.
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fatei4
Короче лапорта с тебасом мутят против бармалея
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fatei4
Ответ Lana Rhoades
Позорище просто Должно быть справедливое наказание Шарлатаны Но сектанты всех винить будут Очевидно же, заговор!
Как и сектанты реала всем рассказывают, что величие реала в лч во второй половине 10х, честное 😀
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TiGra
Ответ Игорь Новиков
А как можно платить без контракта, в котором зафиксировано все, за что платят? Без контракта можно мутить все, что хочешь... Сами себя зарыли, короче.
Оплатить-то можно легко. Подвесил платежку в банк, если банковский мониторинг пропустил, то деньги ушли. Платили в масштабе Барселоны абсолютно земными траншами.
А дальше вопрос к аудиту и проверкам налоговиков. Аудит похоже в Испании проходят также, как и в РФ. А налоговая также в связи с небольшими суммами и/или дружбе с клубом на это не обратила внимание.
Но конечно попытка уменьшить базу налогооблажения за счет этих платежей и, как результат, этот скандал - самое глупое, что я встречал в своей жизни в футболе.
Просто повесили на себя красную тряпку. Самое главное, что абсолютно очевиден факт взятки, ибо вообще никак не придумаешь другое обоснование этой ситуации. Первичных документов нет, найденные отчеты написаны студентом за 5 минут.
По-делу надо срочно было бы все это рисовать хот бы в электронном виде, с печатями и реальным наполнением. Вместо этого все сидят, не дышат и ждут, что их не накроет.
+1
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Ivan Ivanych
Ответ Nottingham Forecast
7,3 млн. евро по устной договоренности. Ну это конец, похоже. Барса теперь точно получит по жопе
Не только ПО, но и В.
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reteka
В течении 17 лет платили, это как же если нет документов и неизвестно кто приказал? Более смешной отговорки никогда не слышал
+3
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Raul14
людям которые болеют за это шапито, должно быть стыдно))
+1
-1
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