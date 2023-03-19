«Барса» не смогла объяснить налоговой и прокуратуре, кто заказал услуги Негрейры. Контракта с чиновником, получившим 7,3 млн евро, не было – только устная договоренность
«Барса» не смогла объяснить налоговой и прокуратуре, кто в клубе заказал услуги экс-судьи.
Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему футбольному чиновнику Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.
Ранее стало известно, что налоговая заподозрила «Барселону» в махинациях в 2019-м из-за снижения налоговой базы на сумму выплат Негрейре. Клуб не смог обосновать вычет в 877 тысяч евро – с этого началось расследование.
Опубликованы очередные детали по «делу Негрейры». Новый фрагмент касается ответа каталонцев на запрос налоговой службы.
«Невозможно сказать, кто от имени «Барселоны» заказал эту услугу», – пишет газета El País со ссылкой на документ, касающийся расследования.
В этом документе также говорится о том, что «Барселона» в ответ на запрос налоговой службы и прокуратуры заявила, что «контракт с указанной компанией (Dasnil, принадлежащей Негрейре – Sports.ru) не был оформлен письменно».
«Клуб не знает подробностей оформления устного соглашения, поскольку нужно вернуться в 2001 год. Люди, которые должны были вести переговоры по указанным контрактам, больше не являются сотрудниками клуба», – ответила «Барса» в письменной форме на запрос налоговой и прокуратуры.
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Он итак сидит в тюрьме
А дальше вопрос к аудиту и проверкам налоговиков. Аудит похоже в Испании проходят также, как и в РФ. А налоговая также в связи с небольшими суммами и/или дружбе с клубом на это не обратила внимание.
Но конечно попытка уменьшить базу налогооблажения за счет этих платежей и, как результат, этот скандал - самое глупое, что я встречал в своей жизни в футболе.
Просто повесили на себя красную тряпку. Самое главное, что абсолютно очевиден факт взятки, ибо вообще никак не придумаешь другое обоснование этой ситуации. Первичных документов нет, найденные отчеты написаны студентом за 5 минут.
По-делу надо срочно было бы все это рисовать хот бы в электронном виде, с печатями и реальным наполнением. Вместо этого все сидят, не дышат и ждут, что их не накроет.