Лапорта на два года прекратил выплаты «Барсы» Негрейре, но затем возобновил сотрудничество и стал платить ему больше

Теги Барселона Ла Лига судьи Жоан Лапорта Федерация футбола Испании Сандро Росель Жоан Гаспар Жозеп Бартомеу деньги Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Президент «Барселоны» пытался прекратить отношения с вице-президентом судейского комитета.

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему футбольному чиновнику Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год. 

Ранее сообщалось, что выплаты Негрейре от клуба за весь период были непрерывными, однако действующий президент каталонцев Жоан Лапорта, заняв этот пост впервые с 2003 году, на время отказался от сотрудничества с чиновником.

Лапорта хотел порвать со всем, что было сделано при предыдущем президенте Жоане Гаспаре, при котором Негрейра стал работать на клуб. Первые два сезона Жоан не платил сотруднику технического судейского комитета.

Однако в сезоне-2005/06 выплаты Негрейре возобновились – ему заплатили 152 000 евро за тот сезон. И выплаты продолжались до конца первого президентского срока Лапорты, всего – 1,5 млн евро, сумма постоянно росла. В сезоне-2009/10 чиновнику заплатили 575 000 евро.

Когда Сандро Росель вступил в должность президента, платежи продолжались. То же самое было и при Жозепе Бартомеу, но он спустя три года решил прекратить сотрудничество с бывшим арбитром.

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26 комментариев

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Syndycate
Ответ Рэд Уайт
а кому какое дело?хотели и платили,не гос деньги же воровали и платили их кому то
Всего лишь платили судейскому корпусу, действительно ачетакова?
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гилберт
Ответ deadjoker
Так лапорта же говорил, что это другие, а он д’Артаньян. Выходит опять наговорил лишнего? :)
Лапорта заявит что ничего подобного не говорил.
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Alibaba51
Ответ Inside 88 LW
Уже появляются новости о том, что и Жирона платила данной компашке. Данному господину и его сыну, при том даже есть квитанции - оплачивали даже бензин) Когда захотели разорвать контракт - пошли странные судейские решения) В целом не удивлюсь - если каждый клуб платил данному господину и его сыну. Даже можно закрутить сюжет - возможно кто-то выше него стоит) P.S. В любом случае клубок начал разматываться и в скором времени - мы много интересного почитаем, или не очень.
Реал оказался умнее наличными заносил
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as009595@icloud.com
Ответ Inside 88 LW
Уже появляются новости о том, что и Жирона платила данной компашке. Данному господину и его сыну, при том даже есть квитанции - оплачивали даже бензин) Когда захотели разорвать контракт - пошли странные судейские решения) В целом не удивлюсь - если каждый клуб платил данному господину и его сыну. Даже можно закрутить сюжет - возможно кто-то выше него стоит) P.S. В любом случае клубок начал разматываться и в скором времени - мы много интересного почитаем, или не очень.
Так получается каталонцы платили)
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Рэд Уайт
а кому какое дело?хотели и платили,не гос деньги же воровали и платили их кому то
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SugarBoy
Ответ Los Galácticos
Быстрее бы этот унылый сериал закончился, каждый высер здесь публикуют этого унылого дела.
Дело отнюдь не унылое. Очевидно, отчёты о работе судей не стоили заплаченных миллионов, тем более написанные с ошибками. Соответственно, имеем дело либо с отмыванием денег клубом под предлогом сотрудничества с аналитической кампанией, либо непосредственно подкуп судейского корпуса. А деталь с прекратившимися на 2 года платежами очень даже интересная.

Как бы унылый сериал не закончился Сегундой, тогда весело будет?)
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Inside 88 LW
Ответ Emilpers88
А следующий, как я понимаю будет Эспаньол?))
Ты точно болеешь за Реал?
Болельщик сливочных - никогда бы такую глупость не написал )
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Enotaz24
Мне интересно что это за два года что Лапорта не платил и каковы были результаты Барселоны.
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Emilpers88
Ответ Inside 88 LW
Уже появляются новости о том, что и Жирона платила данной компашке. Данному господину и его сыну, при том даже есть квитанции - оплачивали даже бензин) Когда захотели разорвать контракт - пошли странные судейские решения) В целом не удивлюсь - если каждый клуб платил данному господину и его сыну. Даже можно закрутить сюжет - возможно кто-то выше него стоит) P.S. В любом случае клубок начал разматываться и в скором времени - мы много интересного почитаем, или не очень.
А следующий, как я понимаю будет Эспаньол?))
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Inside 88 LW
Ответ RealJon
Вот реально не понимаю, предположим, если реально не купили судьей, тогда с чего они решили воспользоваться услугами их комитета. Вот сколько лет смотрю футбол, но никогда не слышал об этом, что это возможно и это обычное дело в сфере футбола. Есть же там крутые аналитики с третих сторон, зачем нужно было обращаться к судейскому комитету?! Вот зачем?! Думаю даже некоторые болели Барсы в недоумении )))
Уже появляются новости о том, что и Жирона платила данной компашке. Данному господину и его сыну, при том даже есть квитанции - оплачивали даже бензин) Когда захотели разорвать контракт - пошли странные судейские решения)
В целом не удивлюсь - если каждый клуб платил данному господину и его сыну. Даже можно закрутить сюжет - возможно кто-то выше него стоит)
P.S. В любом случае клубок начал разматываться и в скором времени - мы много интересного почитаем, или не очень.
+4
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Игорь Новиков
Ответ Эксперт Спортс
Это marca, самый ярый хейтер Барселоны
Это marca платила судье!!!
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Lionel Andres Messi 10
Как бы дело не завершилось, репутационный удар уже нанесён.
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Emilpers88
Ответ Эксперт Спортс
Маrca мадридский спортивный журнал.
Странно, а мы все думали что какой-то зимбабвийский спортивный журнал, спасибо что просветил)))
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-1
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RealJon
Ответ Los Galácticos
Быстрее бы этот унылый сериал закончился, каждый высер здесь публикуют этого унылого дела.
Это уныло потому что вам это не нравится. Ржали бы если это случился с другой стороной
+19
-5
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Wagner
Наговаривают
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Emilpers88
Ответ deadjoker
Так лапорта же говорил, что это другие, а он д’Артаньян. Выходит опять наговорил лишнего? :)
Всё как обычно)))
+1
-1
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deadjoker
Так лапорта же говорил, что это другие, а он д’Артаньян.
Выходит опять наговорил лишнего? :)
+17
-5
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RealJon
Вот реально не понимаю, предположим, если реально не купили судьей, тогда с чего они решили воспользоваться услугами их комитета. Вот сколько лет смотрю футбол, но никогда не слышал об этом, что это возможно и это обычное дело в сфере футбола. Есть же там крутые аналитики с третих сторон, зачем нужно было обращаться к судейскому комитету?! Вот зачем?!

Думаю даже некоторые болели Барсы в недоумении )))
+5
-2
+3
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Растиньяк
Подумали, что смогут выигрывать сами, но, потом поняли, что нет
+5
-7
-2
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Эксперт Спортс
Ответ Los Galácticos
Быстрее бы этот унылый сериал закончился, каждый высер здесь публикуют этого унылого дела.
Это marca, самый ярый хейтер Барселоны
+6
-7
-1
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Эксперт Спортс
Маrca мадридский спортивный журнал.
+1
-3
-2
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Los Galácticos
Быстрее бы этот унылый сериал закончился, каждый высер здесь публикуют этого унылого дела.
+4
-8
-4
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nobrainnopain
Лапорта прекрасно знал за что платил и, видимо, Гвардиола тоже узнал, раз не хочет туда возвращаться ни под каким предлогом
+9
-4
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Оливер Кан удаляет Роберту
Однако в сезоне-2005/06 выплаты Негрейре возобновились - и начался "самый лучший период в истории клуба")))
+3
-8
-5
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Umar Yunuszoda
Срочно фифаселона в секунду за махинации позорище клуб в мире
+1
-6
-5
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