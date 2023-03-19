Лапорта на два года прекратил выплаты «Барсы» Негрейре, но затем возобновил сотрудничество и стал платить ему больше

Президент «Барселоны» пытался прекратить отношения с вице-президентом судейского комитета.

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему футбольному чиновнику . «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

Ранее сообщалось, что выплаты Негрейре от клуба за весь период были непрерывными, однако действующий президент каталонцев , заняв этот пост впервые с 2003 году, на время отказался от сотрудничества с чиновником.

Лапорта хотел порвать со всем, что было сделано при предыдущем президенте Жоане Гаспаре, при котором Негрейра стал работать на клуб. Первые два сезона Жоан не платил сотруднику технического судейского комитета.

Однако в сезоне-2005/06 выплаты Негрейре возобновились – ему заплатили 152 000 евро за тот сезон. И выплаты продолжались до конца первого президентского срока Лапорты, всего – 1,5 млн евро, сумма постоянно росла. В сезоне-2009/10 чиновнику заплатили 575 000 евро.

Когда Сандро Росель вступил в должность президента, платежи продолжались. То же самое было и при Жозепе Бартомеу, но он спустя три года решил прекратить сотрудничество с бывшим арбитром.

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