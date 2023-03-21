Канчельскис за систему «весна – осень»: «Не зимой же на коньках играть! При минус 10, когда замораживается одно место, очень некомфортно»

выступил за возвращение к системе «весна – осень» в чемпионате России.

«Я думаю, что система «весна – осень» будет действительно лучше для российского футбола. Если раньше были результаты по этой системе, то почему бы и нет? От добра добра не ищут, поэтому это будет правильным решением.

Не зимой же на коньках играть! При минус 10, когда у тебя замораживается одно место, играть очень некомфортно.

Будем играть летом, как все нормальные люди. Тепло, солнышко светит, болельщики приходят – замечательно. Надо, чтобы удовольствие получали и футболисты, которые выходят на поле, и зрители», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

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