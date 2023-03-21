Канчельскис за систему «весна – осень»: «Не зимой же на коньках играть! При минус 10, когда замораживается одно место, очень некомфортно»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Андрей Канчельскис календарь Р-Спорт Футбол

Андрей Канчельскис выступил за возвращение к системе «весна – осень» в чемпионате России.

«Я думаю, что система «весна – осень» будет действительно лучше для российского футбола. Если раньше были результаты по этой системе, то почему бы и нет? От добра добра не ищут, поэтому это будет правильным решением.

Не зимой же на коньках играть! При минус 10, когда у тебя замораживается одно место, играть очень некомфортно.

Будем играть летом, как все нормальные люди. Тепло, солнышко светит, болельщики приходят – замечательно. Надо, чтобы удовольствие получали и футболисты, которые выходят на поле, и зрители», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

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8 комментариев

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Мосгорсуд
Ответ dimkamelok
Так ничего не поменяется. При весне-осень играли с начала марта по конец ноября/начало декабря. Ну подвинуть на неделю календарь можно, зачем всë переворачивать?
А зачем рваный календарь? Начинать играть в одном году 20 туров, и десять туров в следующем? Меня не покидает сейчас ощущение, что это два разных сезона
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Мосгорсуд
Ответ An Kr
Проводите выездные туры на южных стадионах. И реклама и новые болельщики у команд.
То есть.....например Ростов, играет 5 матчей на выезде, а весной пять подряд дома?......зачем? когда начать в апреле и закончить в октябре, учитывая что нет еврокубков, вполне реально
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Константин Кв
Я дебил и не понимаю? Какая разница начинать в одном году заканчивать в следующем или начать или закончить в одном — если даты матчей в обоих случаях вы можете назначать как угодно? Согласовывая со здравым смыслом и международным календарем, разумеется.
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An Kr
Проводите выездные туры на южных стадионах. И реклама и новые болельщики у команд.
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dimkamelok
Так ничего не поменяется. При весне-осень играли с начала марта по конец ноября/начало декабря. Ну подвинуть на неделю календарь можно, зачем всë переворачивать?
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Старый дед-пердун
А какое к этому отношение имеет коньки? Зимой тоже играют в футбол, убирая снег из футбольной площадки… понять не могу…
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Ко-ко-джамбо
Какая разница, как играть чемпионат который никто не смотрит🤷‍♂️
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Дядя ТУРА
про какое место речь? пруд во дворе имеет ввиду?
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